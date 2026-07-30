Πέμπτη 30 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΑΤΛΑΝΤΑ.- Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε χτες ο 16χρονος Αμερικανός Κολτ Γκρέι, που τον Σεπτέμβριο του 2024, σε ηλικία 14 ετών, σκότωσε δύο εκπαιδευτικούς και δύο μαθητές στο λύκειο του Γουίντερ, στα βορειοανατολικά της Ατλάντα, στην Τζόρτζια. Από τα πυρά του τραυματίστηκαν άλλοι εννέα άνθρωποι. Ο 16χρονος ομολόγησε την ενοχή του στην κατηγορία πως άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο.

ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ.- Ο ιδρυτής του «Facebook» και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου «Meta», Μαρκ Ζούκερμπεργκ, τάχθηκε κατά της απαγόρευσης προηγμένων κινεζικών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης από τις ΗΠΑ σε δηλώσεις του στους «Financial Times», υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση δεν αποτελεί αποτελεσματική απάντηση στον ανταγωνισμό με την Κίνα.

    

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ΚΟΣΜΟΣ
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