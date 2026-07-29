ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Διαρκής κλιμάκωση με διεύρυνση των μετώπων

Η σύγκρουση των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ με την καπιταλιστική Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας φουντώνει καθημερινά, με χτυπήματα εκατέρωθεν, ενώ μετά το ουκρανικό χτύπημα σε ιρανικό πλοίο χιλιόμετρα μακριά, στην Κασπία, η συνένωση των δύο μετώπων του ιμπεριαλιστικού πόλεμου επιβεβαιώνει όλο και πιο εμφατικά την ανεπίστρεπτη πορεία κλιμάκωσης της κύριας σύγκρουσης, ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα, που αμφισβητεί στα «γεμάτα» την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα.

Τα δύο στρατόπεδα, το ευρωατλαντικό (με τους εσωτερικούς του ανταγωνισμούς) και το υπό διαμόρφωση ευρασιατικό (με επικεφαλής τη Ρωσία και την Κίνα και με τους συμμάχους τους, όπως το Ιράν), κοντράρονται σε όλα τα πεδία, όπως δείχνουν οι επιθέσεις σε πλοία και υποδομές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εκπρόσωπος της ρωσικής κυβέρνησης, Ντ. Πεσκόφ, δήλωσε πως αυτή η ουκρανική επίθεση πρέπει να θεωρηθεί επίθεση κατά του ίδιου του Ιράν, κατηγορώντας το Κίεβο ότι «διευρύνει την έκταση των τρομοκρατικών επιθέσεων». Επανέλαβε δε τις κατηγορίες ότι η Ουκρανία ευθύνεται για την ανατίναξη του αγωγού φυσικού αερίου «Nord Stream» και του αγωγού «Caspian Pipeline Consortium», που μεταφέρει το πετρέλαιο του Καζακστάν.

Είχε προηγηθεί προειδοποίηση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών για τις «απρόβλεπτες» συνέπειες που θα έχει η ουκρανική επίθεση, η οποία «δεν θα μείνει αναπάντητη». Σε ιρανικά και ουκρανικά Μέσα κυκλοφορούν φωτογραφίες που δείχνουν ότι η εμβέλεια των ιρανικών πυραύλων μπορεί να φτάσει μέχρι την Ουκρανία, δείχνοντας ότι η διεύρυνση των πεδίων των μαχών είναι εδώ και περιλαμβάνει έναν ευρύ γεωγραφικό χώρο.

Αργά χθες το βράδυ ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα επικοινώνησε με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, δηλώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησής του «είναι να αποφευχθεί μια περιττή κλιμάκωση, καθώς και να σταματήσει κάθε είδους υποστήριξη στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», και πρόσθεσε ότι «αυτός ο πόλεμος είναι παράνομος και πρέπει να τερματιστεί», την ίδια ώρα που τον αξιοποιεί ενισχύοντας τις σχέσεις με το ευρωατλαντικό στρατόπεδο και συμμετέχοντας στην κούρσα των νέων εξοπλισμών, προς όφελος των συμφερόντων των εμπόρων όπλων.

Επίσης ο Σιμπίχα είχε συνομιλία με τον Ισραηλινό ΥΠΕΞ, Γκιντεόν Σάαρ. Οπως είπε, συζήτησαν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, συμπεριλαμβανομένης της «απειλής» που αντιπροσωπεύει το Ιράν.

«Εποικοδομητική» συζήτηση Τραμπ - Ζελένσκι

Για μια «καλή, εποικοδομητική συζήτηση» με τον Τραμπ έκανε λόγο ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι, κατά τη χθεσινή τους συνάντηση στην Ουάσιγκτον, η οποία όμως ήταν κεκλεισμένων των θυρών και πολλά δεν έγιναν γνωστά. Η συνάντηση έγινε στο περιθώριο της κηδείας του σιωνιστή γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ, ο οποίος ήταν ένθερμος υποστηρικτής του ουκρανικού καθεστώτος. Μόνο με βάση αυτά, είπε το ΝΑΤΟικό ανδρείκελο Ζελένσκι, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της αδειοδότησης για παραγωγή αμερικανικών πυραυλικών συστημάτων Patriot, που είχε υποσχεθεί ο Τραμπ από την πρόσφατη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ φαίνεται ότι εξετάζεται και η περίπτωση κάποιας κοινής πρότασης προς τη Ρωσία για το ενδεχόμενο ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία.

Το ουκρανικό καθεστώς πλασάρει επίσης ότι διαθέτει έναν δυνητικό εκτοξευτή και έναν πύραυλο για το ευρωπαϊκό αντιβαλλιστικό πρόγραμμα Freyja, το οποίο βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, ελπίζει ότι οι δοκιμές του θα στεφθούν με επιτυχία και θα το επιδείξει σύντομα.

Βέβαια οι ΗΠΑ βλέπουν την Ουκρανία στο πλαίσιο του παζαριού που βρίσκεται σε εξέλιξη με τη Ρωσία, ουσιαστικά για το μοίρασμα της λείας, με τη ρωσική πλευρά να δηλώνει επανειλημμένα - όπως έκανε πρόσφατα ο ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ - ότι «βάση» αποτελούν όσα συμφώνησαν οι δύο Πρόεδροι στη συνάντησή τους στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025, το περιεχόμενο της οποίας δεν έχει γίνει απόλυτα γνωστό. Το σίγουρο είναι ότι αφορά τη μοιρασιά μεταξύ τους, με τις ΗΠΑ να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για ουκρανικές περιοχές με σπάνιες γαίες.

Συνεχίστηκαν τα εκατέρωθεν χτυπήματα

Οσον αφορά την εξέλιξη των επιθέσεων σε Ουκρανία και Ρωσία, χθες αναφέρθηκαν ρωσικά πλήγματα σε κοινότητες στην ανατολική Ουκρανία, όπου σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πάνω από 20. Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέλαβε πλήρως την πόλη Κοσταντίνιβκα, κάτι που διαψεύδεται από την ουκρανική πλευρά.

Από την άλλη, ουκρανικές επιθέσεις στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα, έπληξαν εμπορική εγκατάσταση, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε, κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας, έπειτα από τις πρόσφατες μεγάλης κλίμακας ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ προειδοποίησαν το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία και οι συστηματικές επιθέσεις σε λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας προκαλούν βαρύ τίμημα για τους αμάχους, διαταράσσουν το θαλάσσιο εμπόριο και απειλούν την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι επιθέσεις εναντίον αμάχων, μη στρατιωτικών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων παραβιάζουν το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας στην πλειονότητά τους ζήτησαν κατάπαυση του πυρός και άμεση προστασία των αμάχων, καλώντας τα μέρη να επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις με στόχο μια «δίκαιη και διαρκή διευθέτηση».

Πάντως η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβειρα, Αγ. Μπαλτά, καταδίκασε απερίφραστα τις ρωσικές επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών στην Ουκρανία ...μη βλέποντας αντίστοιχες από την ουκρανική πλευρά, κατά τη γνωστή ...σωστή πλευρά της Ιστορίας που επικαλείται η κυβέρνηση της ΝΔ στο πλαίσιο του καταμερισμού στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο.