ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σταθερά πρώτη στις δημοσκοπήσεις η ακροδεξιά

Εξι εβδομάδες πριν από τις κρατιδιακές εκλογές στη Σαξονία - Ανχαλτ, το ακροδεξιό εθνικιστικό μόρφωμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) διατηρεί το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, εγκλωβίζοντας τη λαϊκή δυσαρέσκεια από την αντιλαϊκή πολιτική, ενώ ο εταίρος στην κυβέρνηση με τους χριστιανοδημοκράτες, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), βρίσκεται στην πέμπτη θέση.

Στην τελευταία δημοσκόπηση «Trandbarometer» του Ινστιτούτου «Forsa» για λογαριασμό των δικτύων «RTL» και «n-tv», η AfD βρίσκεται στην πρώτη θέση με 27,8% (+1 από την προηγούμενη μέτρηση), με τη Χριστιανική Ενωση (CDU/CSU) να ακολουθεί με 21% (-1). Οι Πράσινοι αναδεικνύονται τρίτη δύναμη με 16% και χωρίς μεταβολή των ποσοστών τους, ενώ η Λίνκε είναι στο 13% (+1) και το SPD στο 12%.

Μετά τον πρόσφατο κυβερνητικό ανασχηματισμό, αυτοί που περιμένουν βελτίωση της απόδοσης της κυβέρνησης είναι στο 25%, ενώ 68% θεωρεί ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία βελτίωση.