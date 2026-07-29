ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

4 νεκροί και 14 τραυματίες από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα

Εγκυος εμποδίστηκε από τον στρατό στη Δυτική Οχθη κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο και έχασε το παιδί της

Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν χτες νέες επιθέσεις κατά Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένας διοικητής της οργάνωσης «Ισλαμική Τζιχάντ» που φέρεται πως είχε συμμετάσχει στις επιθέσεις κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτώβρη 2023.

Από τις χτεσινές επιθέσεις προκλήθηκε και ο τραυματισμός άλλων 14 Παλαιστινίων.

Ο συνολικός αριθμός θυμάτων από τις 7 Οκτωβρίου 2023 στη Γάζα αναφέρει, σύμφωνα με στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 73.333 νεκρούς και πάνω από 174.023 τραυματίες.

Στη Δυτική Οχθη οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές κατήγγειλαν ότι 28χρονη έγκυος στον έκτο μήνα, που αιμορραγούσε, εμποδίστηκε νότια της Νάμπλους από μπλόκο του ισραηλινού στρατού να φτάσει έγκαιρα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί που κυοφορούσε. Στη νεαρή δόθηκε οξυγόνο μέσα στο ασθενοφόρο και ενώ οι Ισραηλινοί στρατιώτες καθυστερούσαν τον έλεγχο, η νοσηλεύτρια προχώρησε μέσα στο ασθενοφόρο στον τοκετό, αλλά το παιδί δεν επέζησε. Οταν η κοπέλα έφτασε μετά από ώρα στο νοσοκομείο, οι γιατροί έδωσαν μάχη για να μπορέσει να κρατηθεί στη ζωή.

Ο ισραηλινός στρατός προκλητικά δήλωσε ότι «ο ισχυρισμός, σύμφωνα με τον οποίο στρατιώτες καθυστέρησαν ασθενοφόρο στο σημείο ελέγχου στην Αουάρτα, είναι ψευδής», προσθέτοντας πως «δεν έχει καμιά ενημέρωση για το συμβάν από πλευράς Παλαιστινιακής Αρχής».