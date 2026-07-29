ΚΙΝΑ - ΗΠΑ

Σφοδρός ανταγωνισμός και στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η αντιπαράθεση ΗΠΑ - Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία περιλαμβάνει και τον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εμπορίου της Κίνας υπενθυμίζεται η «δέσμευση» των ΗΠΑ, στη διάρκεια διμερών εμπορικών συνομιλιών, ότι θα έθεταν ανώτατο όριο 20% στους λεγόμενους «δασμούς αντικατάστασης». Το Πεκίνο αναφέρθηκε σε αυτόν τον διακανονισμό μετά την επιβολή ενός νέου αμερικανικού δασμού της τάξης του 12,5% σε κινεζικά προϊόντα, ο οποίος αντικατέστησε επιβαρύνσεις που είχαν ακυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, θέτοντας ουσιαστικά όριο σε τυχόν περαιτέρω αυξήσεις των δασμών. Επιπλέον, η Κίνα προειδοποίησε ότι θα λάβει «όλα τα αναγκαία μέτρα» αν οι ΗΠΑ επιβάλουν κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, με αφορμή τις κατηγορίες ότι χρησιμοποίησαν αμερικανικά μοντέλα για την εκπαίδευση των δικών τους συστημάτων.

Αφορμή της τελευταίας αντιπαράθεσης ΗΠΑ - Κίνας έδωσε το νέο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης Kimi K3, της κινεζικής νεοφυούς εταιρείας «Moonshot AI». Αμερικανοί αξιωματούχοι κατηγορούν την εταιρεία ότι χρησιμοποίησε αθέμιτα τα αποτελέσματα κορυφαίων αμερικανικών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης για να αναπτύξει το K3, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα επιβολής κυρώσεων ή περιορισμών στις εξαγωγές. Το Πεκίνο έχει απορρίψει τις κατηγορίες.

Την περασμένη βδομάδα ο Κινέζος υφυπουργός Εξωτερικών Μα Τζαοσού επισκέφτηκε την Ουάσιγκτον, σε μια προσπάθεια να επιτύχει τη διερεύνηση συνεργασίας με αμερικανικές υπηρεσίες και την ατζέντα ή επιδιωκόμενα αποτελέσματα επικείμενου σινοαμερικανικού διαλόγου. Σύμφωνα με το «Bloomberg», το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας απέρριψε τις αμερικανικές κατηγορίες, καλώντας την Ουάσιγκτον να σταματήσει αυτό που χαρακτήρισε εκστρατεία δυσφήμισης σε βάρος κινεζικών εταιρειών.

Αμερικανικό σχέδιο για τα δίκτυα 6G

Η σφοδρή και πολυεπίπεδη γεωπολιτική κόντρα ΗΠΑ - Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στη διεθνή καπιταλιστική οικονομία επεκτείνεται και στον τομέα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών δικτύων έκτης γενιάς (6G).

Εκτενές άρθρο του Politico.com ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν στα σκαριά μια «παγκόσμια σύμπραξη» με πάνω από 20 «συμμάχους» τους, όπου φέρονται να συμμετέχουν η Αλβανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Κόστα Ρίκα, η Τσεχία, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ονδούρα, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Νορβηγία, ο Παναμάς, η Παραγουάη, οι Φιλιππίνες, η Νότια Κορέα, η Ρουμανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο ίδιο ρεπορτάζ η Αριέλ Ροθ, επικεφαλής της αμερικανικής Εθνικής Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών και Πληροφοριών, δηλώνει ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τραμπ αναγνωρίζει πως «το 6G θα είναι δραστικά διαφορετικό από το 5G, και η ενίσχυση της ηγετικής θέσης των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους απαιτεί ένα επίσης δραστικά διαφορετικό σχέδιο δράσης».

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ και επί Μπάιντεν και επί Τραμπ έχουν δαπανήσει δισ. δολάρια για να χρηματοδοτήσουν τηλεπικοινωνιακές εταιρείες προκειμένου να αφαιρέσουν τον εξοπλισμό των «Huawei» και ZTE από τηλεπικοινωνιακά δίκτυα των ΗΠΑ.

Η Ροθ και ο αναπληρωτής υπουργός Εμπορίου Πολ Ντάμπαρ αναμένεται να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία σήμερα, σε εκδήλωση του αμερικανικού Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.