Τετάρτη 29 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΦΛΟΓΕΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ
ΗΠΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ - ΙΣΡΑΗΛ
Επιμένει ο Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε στη θέση του ότι οι ΗΠΑ θα πουλήσουν μαχητικά F-35 στην Τουρκία, παρά τις αντιδράσεις του Ισραήλ και μελών του Κογκρέσου.

Η δήλωση έγινε πριν τη χθεσινή συνάντηση του Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, επιμένοντας ότι η Τουρκία είναι «ένας σπουδαίος σύμμαχός μου». Για άλλη μια φορά χαρακτήρισε τον Τούρκο Πρόεδρο Ρ. Τ. Ερντογάν «φίλο», προσθέτοντας με νόημα: «Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε και τι όχι».

Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν λίγες μέρες αφότου το Στέιτ Ντιπάρμεντ τόνιζε πως η Τουρκία δεν πληροί τους όρους για επανένταξη στα F-35, και πως η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη. Επίσης, δεν έγινε γνωστό αν το θέμα τέθηκε στη συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου.

    

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