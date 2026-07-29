ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Απειλές και σχεδιασμοί για τα επόμενα στάδια της σύγκρουσης

Σε κατάσταση αναδιάταξης δυνάμεων και συνέχισης διαβουλεύσεων μέχρι την επόμενη σύγκρουση παραμένουν ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο Ιράν, στο φόντο της χτεσινής συνάντησης των ηγετών των δύο χωρών,καιστον Λευκό Οίκο, για όγδοη φορά από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Αμερικανού Προέδρου.

Η συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου κράτησε 90 λεπτά και σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ήταν «θετική και παραγωγική», όπως και εκείνη που προηγήθηκε, ανάμεσα στον Αμερικανό ηγέτη και στον Ουκρανό Πρόεδρο Β. Ζελένσκι. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι αυτήν τη φορά αποφεύχθηκαν οι άμεσες δηλώσεις των Νετανιάχου και Τραμπ προς τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, στοιχείο που ερμηνεύτηκε από ορισμένους παρατηρητές ως σημάδι όξυνσης των τριβών μεταξύ ΗΠΑ - Ισραήλ, λόγω και των μεγάλων δυσκολιών που συναντούν στη σύγκρουση με το Ιράν.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που έκανε ο Νετανιάχου τρεις ώρες μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ, ισχυρίστηκε ότι ήταν μια συνάντηση «πλήρους συνεργασίας», με «αμοιβαία υποστήριξη και κατανόηση σε κοινούς στόχους ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα και άλλους στόχους». Και κατέληξε: «Ηταν μία από τις καλύτερες συζητήσεις που είχα με τον φίλο μας, Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ».

Λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου ο Τραμπ έδωσε συνέντευξη στο κανάλι «Fox News», όπου ισχυρίστηκε ότι γίνονται «καλές συνομιλίες» με το Ιράν και ότι θέλει να αποφύγει τις επιθέσεις σε γέφυρες και σταθμούς παραγωγής Ενέργειας (που κατά το Διεθνές Δίκαιο είναι εγκλήματα πολέμου). Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν παρά την πρότερη διάψευση κάθε είδους διαπραγμάτευσης από το Ιράν.

Παρ' όλα αυτά, την επόμενη στιγμή ο Τραμπ δεν δίστασε να επαναλάβει τις απειλές για πιθανό βομβαρδισμό του όρους Κολάνγκ (ή Pickaxe, όπως το αποκαλούν «δυτικά» ΜΜΕ), όπου το Ιράν έχει αναπτύξει σημαντικό δίκτυο υπόγειων εγκαταστάσεων που πιθανώς συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα, σε απόσταση 1,5 χλμ. από το πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ και 220 χλμ. από την πρωτεύουσα Τεχεράνη. Τόνισε δε πως δεν έχει ανάγκη τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να του πει «τι γίνεται στο όρος Pickaxe», λέγοντας ότι αυτά τα πράγματα τα γνωρίζουν πολύ καλά οι ΗΠΑ και δεν περιμένουν το Ισραήλ ή τον Νετανιάχου για να τα μάθουν...

«Προειδοποιήσεις» του Ισραηλινού ΥΠΑΜ

Πριν τη συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ και Ισραήλ, ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς δήλωσε ότι την περασμένη βδομάδα αμερικανικά αεροσκάφη που είχαν απογειωθεί από βάσεις στο Ισραήλ είχαν συμμετάσχει σε βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, και ότι μέχρι το τέλος της περασμένης βδομάδας ισραηλινά αεροσκάφη ήταν έτοιμα να βομβαρδίσουν ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις αλλά σταμάτησαν, σε συνεννόηση με την αμερικανική κυβέρνηση. Ο Κατς τόνισε πως οι Ιρανοί γνωρίζουν ότι τα αμερικανικά αεροσκάφη «απογειώθηκαν από εδώ για να χτυπήσουν» το Ιράν. «Το γεγονός είναι ότι αυτήν την ώρα - και αυτό μπορεί να αλλάξει σε μία ώρα - οι Ιρανοί πυροβολούν όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή, εκτός από μία χώρα: Το κράτος του Ισραήλ», είπε ο Κατς στο ισραηλινό δίκτυο «Channel 14», προσθέτοντας πως αν και «δεν ξέρουμε τι θα συμβεί αύριο», σε περίπτωση που το Ισραήλ τεθεί στο στόχαστρο «θα απαντήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Ιράν: Μην αγγίξετε τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια

Το ίδιο διάστημα το Ιράν προειδοποιεί χώρες της περιοχής και διεθνή μονοπώλια ότι σε περίπτωση που λάβουν αποζημιώσεις από ιρανικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν δεσμεύσει οι ΗΠΑ και άλλες «δυτικές» χώρες, «θα βρουν εντελώς κλειστή την πόρτα» στα Στενά του Ορμούζ.

Την αυστηρή αυτή προειδοποίηση απηύθυνε το μεσημέρι της Τρίτης ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Khatam Αl-Anbiya, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ για αποζημιώσεις σε χώρες, εταιρείες και οντότητες για τις ζημιές που υφίστανται από ιρανικές επιθέσεις, μέσω ιρανικών κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευτεί στο εξωτερικό.

Το ίδιο διάστημα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, συζήτησε τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις με τους ομολόγους του από Ομάν, Σαουδική Αραβία και Ιαπωνία, στη διάρκεια διαδοχικών τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Σύμφωνα με το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο «Press TV», οι ΥΠΕΞ Ιράν, Ομάν και Σαουδικής Αραβίας τόνισαν την ανάγκη «για ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και προώθηση κοινών διπλωματικών προσπαθειών με στόχο την προώθηση της σταθερότητας».

Ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία του Αραγτσί με τον Ιάπωνα ομόλογό του, Τοσιμίτσου Μοτέγκι. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο Μοτέγκι ενημερώθηκε για τις τελευταίες διπλωματικές προσπάθειες που επιδιώκουν «ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή». Στη συνέχεια οι δύο ΥΠΕΞ τόνισαν την ανάγκη «συνέχισης του συντονισμού και της κοινής συνεργασίας κατά της επισφαλούς κατάστασης που επιβάλλεται στα Στενά του Ορμούζ, ως αποτέλεσμα των επιθετικών ενεργειών των ΗΠΑ».

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο «Bloomberg» σε σχετικό ρεπορτάζ αναφέρθηκε στα σχέδια του Τόκιο για επέκταση της χρηματοδότησης ιαπωνικών εταιρειών που επενδύουν σε έργα αγωγών Ενέργειας στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής. Οι προσπάθειες αφορούν την ενίσχυση εναλλακτικών οδών μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Κόλπο, ώστε να παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, χτες οι αρχές του Κατάρ και της καταριανής εταιρείας Ενέργειας «QatarEnergy» παρέτειναν την κατάσταση ανωτέρας βίας (force majeure) στις αποστολές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς πελάτες στην Ευρώπη και στην Ασία, επιδεινώνοντας τις προοπτικές για τον παγκόσμιο εφοδιασμό. Η «QatarEnergy», ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς LNG στον κόσμο, παρέτεινε την ακύρωση των παραδόσεων προς την Ευρώπη μέχρι τέλη Σεπτέμβρη αντί για τα μέσα του μήνα, όπως προέβλεπε προηγουμένως.

Στις αρχές του μήνα το Κατάρ ανέστειλε τις προσπάθειες ταχείας επανεκκίνησης της παραγωγής στο συγκρότημα Ras Laffan, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής LNG παγκοσμίως, μετά την επίθεση που δέχτηκε καταριανό τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ.

Επίσης χτες αραβικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι η σαουδαραβική εταιρεία Ενέργειας «Aramco» εξετάζει έναν νέο μηχανισμό τιμολόγησης για τις φορτώσεις αργού πετρελαίου από το λιμάνι Σίντι Κερίρ της Αιγύπτου με προορισμό την Ασία, ώστε να αντικατοπτρίζει το αυξημένο κόστος μεταφοράς που προκύπτει από την αναδρομολόγηση των εξαγωγών μέσω του αγωγού Suez - Mediterranean (SUMED).

Η πρόταση του Ομάν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ομάν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ. Χτες το σουλτανάτο του Ομάν υπέβαλε στο Ιράν πρόταση για τη δημιουργία ενός κοινού περιφερειακού μηχανισμού διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, που θα βασίζεται στην «καταβολή εθελοντικών τελών».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση του Ομάν, που φέρεται ότι έχει την υποστήριξη χωρών της περιοχής, αναφέρει πως το Ιράν δεν θα ασκεί αποκλειστικό έλεγχο στη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό, με πρότυπο την κατάσταση που επικρατεί στα στρατηγικά Στενά της Μάλακκα, που όσοι τα χρησιμοποιούν συνεισφέρουν «εθελοντικά» στη χρηματοδότηση υπηρεσιών που αφορούν τη ναυσιπλοΐα, την προστασία του περιβάλλοντος και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Αργότερα χτες το βράδυ το πρακτορείο «Reuters» μετέδωσε ότι ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι δήλωσε στην κρατική τηλεόραση πως απορρίφθηκε η πρόταση του Ομάν για «ίσο καταμερισμό» των διαδρόμων διέλευσης μεταξύ των δύο χωρών, επειδή ένα τέτοιο σχέδιο «δεν αντιμετωπίζει» τις ιρανικές ανησυχίες για ασφάλεια.

Μειωμένη κίνηση τάνκερ μετά τις επιθέσεις των Χούθι

Πάντως οι πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας άρχισαν να μειώνουν την κίνηση πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τα Στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Σύμφωνα με το «Bloomberg», τις τελευταίες μέρες αρκετά τεράστια σούπερ τάνκερ κατευθύνονται άδεια προς το λιμάνι Σίντι Κερίρ της Αιγύπτου στη Μεσόγειο για να φορτώσουν σαουδαραβικό αργό, καθώς η κίνηση στον βασικό κόμβο εξαγωγών του βασιλείου στην Ερυθρά Θάλασσα έχει μειωθεί εν μέσω απειλών από τους Χούθι. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το «Bloomberg», τουλάχιστον 8 VLCCs έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να καταπλεύσουν στο Σίντι Κερίρ και αναμένεται να φτάσουν τις επόμενες εβδομάδες έως τα μέσα Αυγούστου.

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Tasnim» δημοσιοποίησε βίντεο φτιαγμένο με εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης το οποίο στοχοποιεί την σύζυγο του Αμερικανού Προέδρου, Μελάνια Τραμπ. Το βίντεο, με τίτλο «Πού να σκοτώσετε την Μελάνια;», έχει δίλεπτη διάρκεια και επιχειρεί τη χαρτογράφηση κινήσεων της συζύγου του Ντ. Τραμπ, με προειδοποιητικό μήνυμα και για τον 20χρονο γιο τους, Μπάρον Τραμπ.