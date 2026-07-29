Οι αστικές κυβερνήσεις προσπαθούν να κρύψουν τις τεράστιες ευθύνες τους για την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση των Δασικών και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, που οδήγησαν σε πάνω από 1,5 εκατ. καμένα στρέμματα
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Ετσι, ο Πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν αρκείται σε «εκκλήσεις ενότητας» και προτροπές για «αντοχή». «Οι επόμενες βδομάδες θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε. Παραμένουμε ενωμένοι και αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε τη μάχη παντού», δήλωσε χαρακτηριστικά. Μόνο που για να κερδηθεί η μάχη με τις φωτιές απαιτούνται μέτρα από πριν, για να μην είναι μετά ανεξέλεγκτη η κατάσταση.
Στην Ισπανία οι πυρκαγιές συνεχίζονται στην περιφέρεια της Μαδρίτης, στη γειτονική Καστίλλη - Λεόν και σε άλλες 7 περιοχές, ενώ ήδη πάνω από 770.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Στο δυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στη Βαλένθια, ένας άνθρωπος απανθρακώθηκε και ήρθε να προστεθεί στους 12 νεκρούς σε άλλη φωτιά, στην Ανδαλουσία στις αρχές Ιούλη.
Την ίδια ώρα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, που με την πολιτική του - όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις - έχει συμβάλει στην υποβάθμιση της πρόληψης και της αντιπυρικής προστασίας, ενώ στηρίζει πλουσιοπάροχα την πολεμική οικονομία και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αρκείται στις ευχές πάνω στην υπερπροσπάθεια των εξουθενωμένων πυροσβεστών που αντιμετωπίζουν μέρες τώρα τις τεράστιες φωτιές. Οπως είπε, «το έργο των πυροσβεστών και των στρατιωτών, σε πολύ δύσκολες, πολύ κρίσιμες ώρες, επέτρεψε την ανατροπή της τάσης και μας επιτρέπει να αρχίσουμε να διακρίνουμε το φως στην άκρη του τούνελ στη μάχη κατά των πυρκαγιών, με όλες τις αναγκαίες επιφυλάξεις».