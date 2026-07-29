ΓΑΛΛΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ

Συνεχίζεται η καταστροφή από τις μεγάλες πυρκαγιές

2026 The Associated Press. All

Οι δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο, παρά την τεράστια προσπάθεια των πυροσβεστών (λίγων μόνιμων και πολλών εθελοντών) που υπερβάλλουν εαυτούς. Δυστυχώς, χθες στο Μπους-ντι-Ρον της Γαλλίας άλλος ένας εθελοντής πυροσβέστης (ο τέταρτος από τις αρχές του μήνα), ηλικίας 38 ετών, έχασε τη ζωή του όταν ανατράπηκε το βυτιοφόρο στο οποίο επέβαινε. Στην περιφέρεια της Ζιρόντ, όπου βρίσκεται το Μπορντό, που έχει χτυπηθεί περισσότερο από την πύρινη λαίλαπα, έγινε απομάκρυνση άλλων 4.000 ανθρώπων, μόνιμων κατοίκων και παραθεριστών, ενώ οι συνθήκες και τις επόμενες μέρες αναμένονται δύσκολες, λόγω του αναμενόμενου καύσωνα. Τα καμένα στρέμματα σε αυτήν την περιφέρεια ξεπερνάνε ήδη τασύμφωνα με εκτιμήσεις από τους δορυφόρους του Ευρωπαϊκού Συστήματος Παρακολούθησης Πυρκαγιών EFFIS, ενώ και σε άλλες επαρχίες, όπως στη Ναντ, η καταστροφή είναι επίσης μεγάλη. Με βάση την ίδια υπηρεσίαρεκόρ για τα τελευταία 20 χρόνια. Μόνο που αυτό το καταστροφικό αποτέλεσμα δεν είναι αποτέλεσμα των «ακραίων συνθηκών», των «δυνατών καυτών ανέμων» ή της «κλιματικής κρίσης», που οι αστοί πολιτικοί κλίνουν σε όλες τις πτώσεις, αλλά αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής στο πλαίσιο της οποίας δεν λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας, με δεδομένη την αλλαγή στο κλίμα, γιατί αυτά - όπως και άλλες λαϊκές ανάγκες - θεωρούνται κόστος. Την ίδια ώρα που δεν είναι προτεραιότητα η προστασία του περιβάλλοντος και της ζωής του λαού, και στη Γαλλία ξοδεύονται δισεκατομμύρια για πολεμικές δαπάνες, για επιδοτήσεις του κεφαλαίου.

Ετσι, ο Πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν αρκείται σε «εκκλήσεις ενότητας» και προτροπές για «αντοχή». «Οι επόμενες βδομάδες θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε. Παραμένουμε ενωμένοι και αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε τη μάχη παντού», δήλωσε χαρακτηριστικά. Μόνο που για να κερδηθεί η μάχη με τις φωτιές απαιτούνται μέτρα από πριν, για να μην είναι μετά ανεξέλεγκτη η κατάσταση.

Στην Ισπανία οι πυρκαγιές συνεχίζονται στην περιφέρεια της Μαδρίτης, στη γειτονική Καστίλλη - Λεόν και σε άλλες 7 περιοχές, ενώ ήδη πάνω από 770.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Στο δυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στη Βαλένθια, ένας άνθρωπος απανθρακώθηκε και ήρθε να προστεθεί στους 12 νεκρούς σε άλλη φωτιά, στην Ανδαλουσία στις αρχές Ιούλη.

Την ίδια ώρα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, που με την πολιτική του - όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις - έχει συμβάλει στην υποβάθμιση της πρόληψης και της αντιπυρικής προστασίας, ενώ στηρίζει πλουσιοπάροχα την πολεμική οικονομία και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αρκείται στις ευχές πάνω στην υπερπροσπάθεια των εξουθενωμένων πυροσβεστών που αντιμετωπίζουν μέρες τώρα τις τεράστιες φωτιές. Οπως είπε, «το έργο των πυροσβεστών και των στρατιωτών, σε πολύ δύσκολες, πολύ κρίσιμες ώρες, επέτρεψε την ανατροπή της τάσης και μας επιτρέπει να αρχίσουμε να διακρίνουμε το φως στην άκρη του τούνελ στη μάχη κατά των πυρκαγιών, με όλες τις αναγκαίες επιφυλάξεις».