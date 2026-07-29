ΙΑΠΩΝΙΑ

Δεκάδες τραυματίες και τουλάχιστον ένας νεκρός από ισχυρό σεισμό

Σεισμός 6,8 Ρίχτερ σημειώθηκε χτες στη νοτιοδυτική Ιαπωνία προκαλώντας δεκάδες τραυματίες και τουλάχιστον έναν επιβεβαιωμένο θάνατο, μεταξύ άλλων και από τη μερική κατάρρευση του εμπορικού κέντρου «Aeon Mall Kumamoto» στην πόλη Κασίμα. Εξαιτίας του ισχυρού σεισμού σημειώθηκε, επίσης, σειρά εκρήξεων ή και πυρκαγιών σε άλλες περιοχές της περιφέρειας Κουμαμότο του νησιού Κουσιού, πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση δεκάδων χιλιάδων νοικοκυριών και σοβαρές ζημιές σε διάφορα κτίρια, οδικά δίκτυα, γέφυρες και εκρήξεις.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, εξέφρασε ανησυχία για πιθανή αύξηση του αριθμού των θυμάτων το επόμενο διάστημα, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη η συγκέντρωση πληροφοριών και άλλων στοιχείων κατά τις πρώτες ώρες από τον ισχυρό σεισμό που αρχικά είχε μετρηθεί σε 7,1 Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 16.27, με επίκεντρο περιοχή που απέχει περίπου 20 χλμ. από το Χιναγκούνου, όπου είχε σημειωθεί και το 2016 εξίσου ισχυρός σεισμός.

Η πρωθυπουργός συνέστησε στους πολίτες υψηλή επαγρύπνηση τουλάχιστον για τις επόμενες δύο - τρεις μέρες οπότε ενδέχεται να σημειωθεί ισχυρός μετασεισμός.

Ιαπωνικά τηλεοπτικά δίκτυα κατέγραψαν σημαντικές καταστροφές στο εμπορικό κέντρο «Aeon Mall Kumamoto», όπου σημειώθηκε έκρηξη που προκάλεσε στη συνέχεια την κατάρρευση σημαντικού μέρους του δευτέρου ορόφου εγκλωβίζοντας στα συντρίμμια δεκάδες άτομα. Περίπου 20 με 30 εργαζόμενοι του εμπορικού κέντρου παρέμεναν έως χτες για ώρες αγνοούμενοι.

Το τηλεοπτικό δίκτυο «TBS» μετέδωσε ότι «σημαντικός αριθμός» ανθρώπων βρήκαν τον θάνατο μετά την κατάρρευση ορόφου στο εμπορικό κέντρο. Ωστόσο σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει σε αυτήν τη φάση εάν υπάρχουν θύματα στο εμπορικό κέντρο πέρα από έναν επιβεβαιωμένο θάνατο.

Επιπλέον, αναφέρθηκε ο τραυματισμός αρκετών επιβατών τρένου υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙAEA) ανακοίνωσε ότι η ιαπωνική ρυθμιστική αρχή Πυρηνικής Ενέργειας ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν ζημιές ούτε έχουν ανακύψει ζητήματα ασφαλείας στον πυρηνικό σταθμό Σεντάι.