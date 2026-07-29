ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Να διερευνηθούν όλα τα αίτια, κανένα κουκούλωμα, να πληρώσει η εργοδοσία!

Αύριο Πέμπτη η κινητοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας | Νεκρός ο οικοδόμος που είχε τραυματιστεί σε άλλο «ατύχημα», στο εργοτάξιο του Βοτανικού

Eurokinissi

Παράσταση διαμαρτυρίας στην Επιθεώρηση Εργασίας στην Κόρινθο οργανώνει αύριο Πέμπτη στις 10.30 π.μ. το Συνδικάτο Τροφίμων Ποτών Αργολίδας - Κορινθίας, για την προχθεσινή έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξιδιού στα Εξαμίλια με θύματα έναν νεκρό εργάτη 67 ετών και μία τραυματία εργαζόμενη.

Το Συνδικάτο επισημαίνει την ανάγκη έντασης του αγώνα και καλεί κάθε σωματείο και φορέα της Κορίνθου, κάθε εργαζόμενο της περιοχής, να συμμετέχουν στην κινητοποίηση.

Σε ανακοίνωσή του τονίζει πως οι νεκροί και τραυματίες εργάτες «είναι συνέπεια των ανύπαρκτων μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, αφού αυτά θεωρούνται κόστος και απορρίπτονται από τους εργοδότες και το κράτος. Παράλληλα, η Επιθεώρηση Εργασίας είναι υποστελεχωμένη σε βαθμό που καθιστά αντικειμενικά αδύνατο να ελέγξει επαρκώς τους χώρους εργασίας, πολύ περισσότερο σε περιοχές όπως η Κορινθία, όπου λειτουργεί μια μεγάλη βιομηχανική ζώνη».

Αναδεικνύει ότι σε αυτές τις συνθήκες, τους κινδύνους που απειλούν τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων αυξάνουν η εντατικοποίηση της εργασίας και οι αδειοδοτήσεις λειτουργίας επιχειρήσεων με διαδικασίες «άρπα κόλλα», συνθέτοντας όλα μαζί «ένα εκρηκτικό μείγμα, που αφήνει τους εργαζόμενους απροστάτευτους και εκτεθειμένους καθημερινά σε σοβαρούς και θανάσιμους κινδύνους».

Καταγγέλλει πως «όταν η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων λογαριάζονται ως "εμπόδιο" στην κερδοφορία, το έγκλημα δεν είναι "απρόβλεπτο", είναι προδιαγεγραμμένο» και απαιτεί:

- Να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης της οικογένειας του νεκρού εργαζόμενου.

- Να διερευνηθούν πλήρως και χωρίς καμία συγκάλυψη τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς, και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες.

- Να ελεγχθεί άμεσα αν τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγείας, ασφάλειας και πυροπροστασίας.

- Να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι σε όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής και να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματά τους.

- Να στελεχωθούν πλήρως η Επιθεώρηση Εργασίας και όλοι οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί με μόνιμο προσωπικό και τα αναγκαία μέσα.

- Με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη της εργοδοσίας να εξασφαλιστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας στους χώρους δουλειάς.

Ομοσπονδία Τροφίμων - Ποτών: Οι παγίδες θανάτου παραμονεύουν παντού

Η Ομοσπονδία Εργαζομένων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών τονίζει ότι η έκρηξη στα Εξαμίλια Κορινθίας λίγους μήνες μετά το εργοδοτικό έγκλημα στη «Βιολάντα» «δείχνει ότι παγίδες θανάτου παραμονεύουν παντού. Πίσω από κάθε εργατικό "ατύχημα" (...) βρίσκεται η ανυπαρξία μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια, η εγκληματική πολιτική του κέρδους.

Για να μη θιχτούν τα κέρδη των λίγων, εργάτες από τη "Βιολάντα" έως τον Ασπρόπυργο και την Κόρινθο ανατινάζονται, καίγονται ζωντανοί από εκρήξεις και πυρκαγιές σε εργοστάσια, χώρους δουλειάς, θύματα ενός ακήρυχτου πόλεμου».

Μόνη απάντηση σε αυτήν τη βάρβαρη πολιτική κυβερνήσεων και εργοδοσίας είναι η ένταση του αγώνα για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων υγείας και ασφάλειας σε κάθε χώρο δουλειάς, σημειώνει η Ομοσπονδία και απαιτεί τη στήριξη της οικογένειας, καθώς επίσης την πλήρη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και της φωτιάς και απόδοση όλων των ευθυνών.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες, αναπάντητα τα ερωτήματα για το έγκλημα

Στο μεταξύ, ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκαν χτες οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη και την πυρκαγιά, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός Ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της.

Οι τρεις τους έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ οι έρευνες στο εργοστάσιο από τις αρμόδιες αρχές είναι σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός εμπλοκής τους στο δυστύχημα. Η «γραμμή» της υπεράσπισής τους φέρεται να είναι ότι είχαν τηρηθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και ότι οι εργασίες γίνονταν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες.

Με τα ακριβή αίτια να αναμένεται να προκύψουν από τις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης της Πυροσβεστικής και των Τεχνικών Υπηρεσιών, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον χώρο, στα μηχανήματα και στις σωληνώσεις.

Το βασικό ερώτημα ήταν οι συνθήκες υπό τις οποίες γίνονταν οι εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης που επέφεραν την ανάφλεξη και την έκρηξη, με τις έρευνες να εστιάζουν σε πιθανή διαρροή ή παρουσία εύφλεκτου υλικού κοντά στη δεξαμενή.

Να σημειωθεί ότι στην παραγωγή ξιδιού, και στη συγκεκριμένη επιχείρηση χρησιμοποιείται και οινόπνευμα. Ενα πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι τι ποσότητα αλκοόλης ήταν αποθηκευμένη στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, και τι μέτρα έπαιρνε η εργοδοσία για την ασφαλή διαχείρισή της. Μάλιστα μέσα στις εγκαταστάσεις υπήρχαν και δεξαμενές προπανίου, κάνοντας ακόμα πιο επικίνδυνες τις όποιες εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης.

Ετσι, τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν παραμένουν, όπως τι είδους εργασίες γίνονταν ακριβώς και τι μέτρα είχαν παρθεί. Για παράδειγμα, η παραγωγή είχε σταματήσει ή δεν κρίθηκε αναγκαίο κάτι τέτοιο; Η ποσότητα του αποθηκευμένου οινοπνεύματος ήταν η προβλεπόμενη; Οι εγκαταστάσεις είχαν συντηρηθεί και πότε; Επίσης, ο αδικοχαμένος εργάτης ήταν μόνιμος στο εργοστάσιο ή «εξωτερικός συνεργάτης»; Και αν ήταν «εξωτερικός», ήξερε τις ακριβείς συνθήκες που δουλεύει και είχε ενημερωθεί από την εργοδοσία για τον χώρο; Οι εργασίες είχαν κάποια χρονοδιαγράμματα που έπρεπε να τηρηθούν και στο όνομά τους ασκήθηκαν πιέσεις για εργασίες χωρίς τα απαραίτητα μέτρα;

Νεκρός ο οικοδόμος που είχε τραυματιστεί σοβαρά

Στο μεταξύ, σε ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα, υπέκυψε τελικά στα βαριά τραύματά του ο 27χρονος Αιγύπτιος οικοδόμος που στις 11 Ιούνη έπεσε από ύψος 20 μέτρων στο εργοτάξιο κατασκευής του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Οπως είχε αναφέρει τότε το Συνδικάτο Οικοδόμων, ο εργαζόμενος έπεσε ενώ αφαιρούσε στοιχεία που έπαιζαν τον ρόλο υποτυπώδους μέτρου ασφάλειας - κάτι που είναι παράνομο - μετά από εντολή της εργοδοσίας, για να γίνουν εργασίες.

Το Συνδικάτο θυμίζει ότι η πτώση προκλήθηκε από την έλλειψη μέτρων ασφάλειας, κάτι που ίσχυε για όλη την έκταση του εργοταξίου, και ύστερα από δική του παρέμβαση παρέμεινε αρκετές μέρες κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες για τη λήψη τους.

Επιβεβαιώνεται - τονίζει - για μια ακόμα φορά με τραγικό τρόπο ότι οι ευθύνες για τους δεκάδες νεκρούς και τραυματίες στους χώρους δουλειάς βαραίνουν την εργοδοσία και το κράτος της, την κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και όλες τις προηγούμενες, που δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή για τη ζωή των εργατών.

Το Συνδικάτο εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του νεκρού εργάτη και δηλώνει: «Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι και να στηριχθούν οι δικοί του άνθρωποι. Καλούμε τους εργαζόμενους στις κατασκευές να δυναμώσουν το Συνδικάτο μας και τον αγώνα ενάντια σε όσους παίζουν τη ζωή μας κορόνα - γράμματα στα αιματοβαμμένα κάτεργά τους».