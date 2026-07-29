ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ.- Ο 62χρονος Πραλχάντ Τζόσι ορίστηκε νέος υπουργός Παιδείας της Ινδίας μετά την αναγκαστική «παραίτηση» του προηγούμενου, Νταρμάντρα Πραντάν, το Σάββατο 25 Ιούλη, ως συνέπεια των μαζικών διαδηλώσεων νεαρών στο Νέο Δελχί μετά την πολιτική κρίση που προκάλεσαν οι πρόσφατες αποκαλύψεις για διαβλητές διαδικασίες στις εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια. Οι διαδηλώσεις αυτές αποδίδονται στο λεγόμενο «κίνημα των κατσαρίδων», που πήρε σκωπτικά το όνομά του μετά από προσβλητική αναφορά ανώτατου δικαστή, που αποκάλεσε έτσι τους άνεργους νέους. Το συγκεκριμένο «κίνημα», που προτάσσει τα ζητήματα της διαφθοράς, προωθεί και ομώνυμο κόμμα στο πλαίσιο έντονης ενδοαστικής διαπάλης στην πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Η πολυεθνική «Johnson & Johnson» κατέθεσε πρόταση διακανονισμού ύψους έως 5,5 δισ. δολαρίων για τον τερματισμό δεκάδων χιλιάδων αγωγών στις ΗΠΑ για το καρκινογόνο βρεφικό ταλκ λόγω παρουσίας αμιάντου.

ΣΕΟΥΛ.- Εκκενώθηκαν χτες περιοχές πέριξ της αμερικανικής βάσης Osan που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, Σεούλ, μετά τη διαρροή λευκού φωσφόρου (που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος λόγω πρόκλησης σοβαρών εγκαυμάτων στον ανθρώπινο οργανισμό) υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ζώνη απαγόρευσης έως 500 μέτρα περιμετρικά της βάσης, για να αποτραπούν ατυχήματα.

ΚΑΜΠΑΛΑ - ΚΙΝΣΑΣΑ.- Ο υπουργός Υγείας της Ουγκάντας κήρυξε χτες το τέλος της επιδημίας έμπολα, καθώς η τελευταία έξαρση της ασθένειας μόλυνε 20 ανθρώπους και στοίχισε τη ζωή σε δύο από αυτούς. Στη γειτονική ΛΔ Κονγκό, που είναι το επίκεντρο της επιδημίας, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων υπερβαίνει αυτήν την ώρα τις 3.000.

ΚΙΝΣΑΣΑ.- Τουλάχιστον 31 άμαχοι σκοτώθηκαν την τελευταία βδομάδα στο βορειοανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό μετά από επιθέσεις τζιχαντιστών ενόπλων της οργάνωσης ADF σε κοινότητες της Μαμπάσα, στην επαρχία Ιτούρι. Ο απολογισμός αυτών των επιθέσεων είναι «31 άμαχοι νεκροί από την Τετάρτη 22 Ιουλίου μέχρι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου».