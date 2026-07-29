ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

Αντιπαράθεση ΗΠΑ - Γαλλίας

Αμερικανοί διπλωμάτες αποχώρησαν αργά το βράδυ της Δευτέρας από συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη συμμετέχοντας στο «θέατρο σκιών» μεταξύ ΗΠΑ - Γαλλίας, που προκαλούν οι σφοδροί ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί.

Αφορμή για τη νέα «ένταση» μεταξύ Ουάσιγκτον - Παρισιού έδωσε η κλιμακούμενη αντιπαράθεσή τους για την επανεκλογή του Φόλκερ Τουρκ στη θέση του ύπατου αρμοστή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για άλλα τέσσερα χρόνια, σε μία σχετικώς εσπευσμένη διαδικασία ενόψει τερματισμού της θητείας του απερχόμενου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στις 31 Δεκέμβρη 2026.

«Υπάρχει ένα μέλος αυτού του Συμβουλίου που θα προσποιείται την ηθική αγανάκτηση και θα υποκρίνεται ότι κάνει μαθήματα στους υπόλοιπους για κάθε θέμα, είτε πρόκειται για την ίδια τη σύγκρουση που συζητάμε ξανά σήμερα είτε ακόμη και για ζητήματα που δεν σχετίζονται με τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Νταν Νεγκρέα, προσθέτοντας: «Γι' αυτό αποχωρήσαμε κατά τη διάρκεια της παρέμβασης της Γαλλίας. Αυτή η ανειλικρινής επίδειξη ανωτερότητας είναι κουραστική».

Η διαμάχη ξεκίνησε, όταν η μόνιμη γαλλική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ δημοσίευσε μήνυμα στην πλατφόρμα «X» επικρίνοντας τις ΗΠΑ, επειδή εντάχθηκαν σε μια μικρή ομάδα χωρών (συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ) που ψήφισαν κατά του επαναδιορισμού του Φόλκερ Τουρκ ως ύπατου αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα την περασμένη εβδομάδα.