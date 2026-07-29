ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Βαφτίζουν αντιδημάρχους «χειριστές βαρέων μηχανημάτων»!

Αφού δεν υπάρχει προσωπικό, αντί να χαλάσουν τη ...ζαχαρένια του κράτους και της κυβέρνησης, αναθέτουν σε αντιδημάρχους ρόλους «υπερχειριστή» μηχανημάτων! Αυτήν την πρωτοφανή και άκρως επικίνδυνη απόφαση πήρε η δημοτική αρχή Ηγουμενίτσας, με τον ίδιο τον δήμαρχο να αναθέτει στον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας να χειρίζεται 13 (!) διαφορετικά βαρέα μηχανήματα έργου.

Το γεγονός καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Θεσπρωτίας, αναδεικνύοντας πως η τοπική διοίκηση, αντί να διεκδικήσει την κάλυψη των τεράστιων κενών με προσλήψεις μόνιμου και εξειδικευμένου προσωπικού, εφευρίσκει το «μοντέλο του αιρετού - πολυεργαλείου». Η διοίκηση του δήμου με τον τρόπο αυτόν, από τη μία νομιμοποιεί τις ελλείψεις προσωπικού και τη λογική «όλοι τα κάνουν όλα», χωρίς ειδικότητες που διασφαλίζουν στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας και από την άλλη εκθέτει σε τεράστιους κινδύνους συνολικά το προσωπικό.

Το Σωματείο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, ξεκαθαρίζοντας ότι η άσκηση τέτοιων καθηκόντων χωρίς την ιδιότητα του επαγγελματία χειριστή και χωρίς τις προβλεπόμενες από τον νόμο πιστοποιήσεις είναι μια πράξη άκρως επικίνδυνη για τη σωματική ακεραιότητα τόσο των υπόλοιπων εργαζομένων όσο και των ίδιων των κατοίκων, αλλά και μια κατάφωρη απαξίωση του προσωπικού του δήμου.

Χαρακτηριστικά είναι άλλωστε όσα επικαλείται η δημοτική αρχή, για να προχωρήσει σε αυτή την απαράδεκτη ενέργεια. Συγκεκριμένα, επικαλείται νόμους των κυβερνήσεων από το 2014 που δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν τέτοιες αναθέσεις «εφόσον συντρέχουν ειδικοί υπηρεσιακοί λόγοι», ενώ ξεχωρίζει και η επίκληση του «μηδενικού κόστους», επιβεβαιώνοντας ότι στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων πάει περίπατο η όποια τήρηση μέτρων πρόληψης ατυχημάτων.

Σχολιάζοντας τον τραγελαφικό χαρακτήρα της απόφασης, ο Σύλλογος καλεί τον δήμαρχο, αφού βρήκε τη «μαγική συνταγή», να προχωρήσει το μεταρρυθμιστικό του έργο: «Να κάνει ανάθεση και στους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του ως ...συνοδούς στα απορριμματοφόρα που δεν χρειάζεται καν άδεια! Εκεί κι αν υπάρχει τεράστια ανάγκη προσωπικού, όπου οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πάρουν τις άδειες τους και τα πολλά χρωστούμενα ρεπό».

Το Σωματείο υπογραμμίζει πως η τακτική του «αντιδημάρχου για όλες τις δουλειές» οδηγεί μαθηματικά στην περαιτέρω απαξίωση και, τελικά, στην παράδοση των υπηρεσιών του δήμου στα χέρια ιδιωτών εργολάβων.

Τέλος, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Θεσπρωτίας απαιτεί την άμεση ανάκληση της προκλητικής απόφασης του δημάρχου, καταθέτει προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την ακύρωσή της και διεκδικεί μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.