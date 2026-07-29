ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Νέο χτύπημα στην Κοινωνική Ασφάλιση, «σκούπα» στις εισφορές για τη στήριξη των ομίλων

Στη Βουλή κατατέθηκε προχθές το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τα Επαγγελματικά Ταμεία, επιχειρώντας άλλο ένα βήμα προς την ιδιωτικοποίηση της Ασφάλισης και την περαιτέρω απόσυρση του κράτους από την όποια Κοινωνική Ασφάλιση είχε απομείνει.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου αναμένεται να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη και στο επίκεντρο βρίσκεται η ενίσχυση του λεγόμενου «2ου Πυλώνα Ασφάλισης». Ομως αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς νέες περικοπές στις δημόσιες συντάξεις και παροχές, μεταφέροντας όλο και μεγαλύτερο βάρος στους ασφαλισμένους και δημιουργώντας νέα πεδία κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους του ασφαλιστικού κλάδου.

Με το κράτος να περιορίζεται στις «ελάχιστες παροχές», η κυβέρνηση, σύμφωνα και με τις σχετικές ευρωενωσιακές κατευθύνσεις, παρουσιάζει τα Επαγγελματικά Ταμεία ως δήθεν «λύση» για τη συμπλήρωση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Πρόκειται βέβαια για φορείς που λειτουργούν με όρους αγοράς και χρηματιστηριακού τζόγου, μετατρέποντας την ασφάλιση σε ατομική υπόθεση και ευθύνη του κάθε ασφαλισμένου, αφού δεν προσφέρεται καμία εγγύηση για το ύψος της μελλοντικής σύνταξης. Αντίθετα οι ατομικές εισφορές των εργαζομένων μεταφέρονται στον μεγάλο κουμπαρά χρηματοδότησης των επενδυτικών πρότζεκτ, με την ίδια την ΕΕ να προκρίνει την αξιοποίησή τους για να κινείται η πολεμική οικονομία τα επόμενα χρόνια.

Τα αποτελέσματα τα ζουν ήδη οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι στο Φάρμακο

Αυτήν την αρνητική εξέλιξη τη βιώνουν ήδη συνταξιούχοι σε κάποιους κλάδους όπου έχει δοκιμαστεί αυτό το μοντέλο, όπως στο Φάρμακο.

Χαρακτηριστικά είναι όσα σημειώνει η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Φάρμακο, τονίζοντας ότι ενώ ήδη δίνουν μεγάλες εισφορές στο Επαγγελματικό Ταμείο, δεν γνωρίζουν τι σύνταξη θα βγάλουν. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια η σύνταξη του Επαγγελματικού Ταμείου του κλάδου έχει περικοπεί κατά 80%, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση των αποθεματικών του Ταμείου, με σκοπό να μπορεί να παίρνει επενδυτικά ρίσκα για την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων του ασφαλιστικού κλάδου.

Αντίστοιχα, όπως σημειώνει η Ομοσπονδία, «οι εργαζόμενοι καλούνται να χρηματοδοτήσουν με τον ιδρώτα τους τις μπίζνες των επιχειρηματικών ομίλων, ενώ το επενδυτικό ρίσκο μεταφέρεται αποκλειστικά στις πλάτες τους».

Οσο για τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί «κρατικής εγγύησης», η Ομοσπονδία απαντά ότι δεν μπορούν να γίνουν πιστευτές «όταν τα τελευταία 30 χρόνια οι κυβερνήσεις προώθησαν 10 αντιασφαλιστικούς νόμους που έκοψαν τη 13η και τη 14η σύνταξη, λεηλάτησαν τις συντάξεις και άρπαξαν τα αποθεματικά των ταμείων για να σώσουν τους τραπεζίτες. Επομένως, είναι τουλάχιστον αστείο να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να υπάρξει κρατική εγγύηση για τη σύνταξη των ασφαλισμένων στα Επαγγελματικά Ταμεία μετά από 40 χρόνια. Τέτοιες εγγυήσεις έχουμε δει πολλές κι έχουμε χορτάσει, δεν θα πάρουμε άλλες!».

Η Ομοσπονδία θυμίζει άλλωστε ότι πριν μερικά χρόνια ιδρύθηκε και το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, με το οποίο και οι εισφορές για την επικουρική σύνταξη πέρασαν στον χρηματιστηριακό τζόγο, επιβεβαιώνοντας την πορεία εμπορευματοποίησης συνολικά της Ασφάλισης και την παράδοση των εισφορών των εργαζομένων στις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας.

«Ολες οι κυβερνήσεις έχουν βάλει το χεράκι τους στο χτύπημα της δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης», σημειώνει η Ομοσπονδία, προσθέτοντας: «Υπονομεύουν με την ψήφιση νόμων την Κοινωνική Ασφάλιση και μετά λανσάρουν τα Επαγγελματικά Ταμεία, την ιδιωτική ασφάλιση ως λύση και διέξοδο. Δεν νοιάζονται για τις ανάγκες των ασφαλισμένων, αλλά για το πώς θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των λίγων. Την ίδια στιγμή, η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ σταθερά δίνει στήριγμα στις κυβερνήσεις και στις αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις. Επικαλείται τυπικά την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά στην ουσία αναγνωρίζει τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης ως συμπληρωματικής παροχής για τον εργαζόμενο.

Η Ομοσπονδία μας σε καμία περίπτωση δεν θα συναινέσει στη συνέχιση της αντιλαϊκής αντιασφαλιστικής πολιτικής. Μαζί με τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους του κλάδου δίνουμε τη μάχη για την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Απέναντι σε αυτήν την πολιτική η μοναδική διέξοδος είναι να δυναμώσουν η οργάνωση και η συλλογική πάλη των εργαζομένων, βάζοντας στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες μας».

Απάντηση στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη

Γι' αυτό και η Ομοσπονδία καλεί τους εργαζόμενους να μετατρέψουν το πανελλαδικό παλλαϊκό συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη σε «μεγάλο σταθμό αγωνιστικής κλιμάκωσης, απάντησης στην κυβέρνηση, στην εργοδοσία, στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ, στα κόμματα που προωθούν και υπηρετούν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Να αποδείξουμε ότι μπορούμε με τον αγώνα μας να γίνουμε ο καταλύτης για θετικές εξελίξεις προς όφελός μας, για νέα δεδομένα που θα οδηγήσουν στο να είμαστε εμείς, οι πολλοί, οι άνθρωποι του μόχθου, αυτοί που θα βάλουμε τη σφραγίδα στο μέλλον που έχουμε ανάγκη εμείς και τα παιδιά μας».