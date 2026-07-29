ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ «ΤΕΧΑΝ»

Σήμερα η κινητοποίηση με στάση εργασίας

Στάση εργασίας (10 π.μ. - 12 μ.) πραγματοποιούν σήμερα εργαζόμενοι στην εταιρεία «Texan», με αποφάσεις του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και του Συνδικάτου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Νωρίτερα στις 9 το πρωί θα γίνει συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της εταιρείας στη Δάφνη.

Η «ΤΕΧΑΝ» είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται τα αποκαλούμενα «σπιτάκια ανακύκλωσης» και όπως καταγγέλλουν τα Συνδικάτα, «αυτές τις μέρες υπάρχει ένας ορυμαγδός δημοσιευμάτων γύρω από τους όρους των διαγωνισμών και τα οικονομικά στοιχεία των συμβάσεων της "Texan" με δήμους, Περιφέρειες και άλλους δημόσιους φορείς, που γίνονται και αντικείμενο της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις συνθήκες που επικρατούν στην εταιρεία - απολύσεις, πληρωμές «έναντι», πίεση για παραιτήσεις κ.ά. - εντείνουν την ανασφάλεια των εργαζομένων. Επιπλέον, όπως προκύπτει από πρόσφατο πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας, τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων είναι ελλιπή.

Τα Συνδικάτα τονίζουν πως οι έλεγχοι των λεγόμενων «αδιάφθορων» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας γίνονται για το αν τα πακέτα των εκατομμυρίων που δίνει η ΕΕ δαπανήθηκαν σωστά, για να στηριχθούν οι όμιλοι. «Τα δικά μας ζητήματα», σημειώνουν, δεν τους αφορούν «γιατί συμφωνούν με την εργασιακή γαλέρα, αρκεί να γίνεται με τις προτεραιότητες της ΕΕ».

Διεκδικούν να μη χαθεί καμία θέση εργασίας, ανεξαρτήτως της έκβασης της σύμβασης της «Texan» με τους δήμους και τις Περιφέρειες. Σε περίπτωση άλλου αναδόχου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, με πλήρη αναγνώριση όλων των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Απαιτούν άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων, να σταματήσουν οι προσπάθειες εξώθησης των εργαζομένων σε παραίτηση μέσω εκβιαστικών μετακινήσεων, πλήρως εφαρμογή των μέτρων προστασίας των εργαζομένων.