ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Σήμερα διαδηλώνουν με τα τρακτέρ στον Τύρναβο

Συνεχίζουν να μετρούν τις πληγές τους βιοπαλαιστές παραγωγοί σε όλη τη χώρα μετά τη σφοδρή κακοκαιρία της περασμένης βδομάδας. Υπενθυμίζεται ότι αγρότες αντιμετωπίζουν μέχρι και ολοκληρωτική καταστροφή σε περιοχές του Τυρνάβου και της Φθιώτιδας. Μάλιστα σήμερα Τετάρτη, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία, οι αγρότες του Τυρνάβου διαδηλώνουν με τα τρακτέρ τους απαιτώντας άμεσα μέτρα ανακούφισης και στήριξης του εισοδήματος.

Εκτός από τις παραπάνω περιοχές προκλήθηκαν ζημιές και στον Νότιο Εβρο, σε περιοχές των Φερών, της Πυλαίας, της Μελίας, των Κοίλων, της Καβησού, του Τριφυλλίου, της Ιτέας, του Πέπλου, της Βρυσούλας, του Αρδανίου, του Πόρου κ.α. Σοβαρό πλήγμα υπέστησαν καλλιέργειες όπως βαμβάκι, καλαμπόκι, μηδική, κηπευτικά, φασόλια και δενδρώδεις καλλιέργειες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς εισόδημα εκατοντάδες αγροτικές οικογένειες.

Το νέο αυτό χτύπημα έρχεται να προστεθεί στα ήδη οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί από το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα, τις ελλιπείς υποδομές αντιχαλαζικής και αντιπλημμυρικής προστασίας και τον αναχρονιστικό κανονισμό του ΕΛΓΑ, που αφήνει εκτός αποζημιώσεων σημαντικό μέρος των ζημιών και οδηγεί σε μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων.

Η Τομεακή Επιτροπή Εβρου του ΚΚΕ εκφράζει τη συμπαράστασή της στους βιοπαλαιστές αγρότες του Νότιου Εβρου, που για άλλη μια φορά βρίσκονται αντιμέτωποι με τις καταστροφικές συνέπειες έντονων καιρικών φαινομένων. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των βιοπαλαιστών αγροτών του Εβρου, στηρίζοντας τον αγώνα τους για πλήρη αποζημίωση των ζημιών, προστασία του εισοδήματός τους και ουσιαστικά μέτρα που θα τους τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να ζουν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους.

«Η κυβέρνηση έχει την αποκλειστική ευθύνη να εξασφαλίσει ότι οι πληγέντες παραγωγοί δεν θα αφεθούν μόνοι τους απέναντι στην καταστροφή», σημειώνει. Και προβάλλει τις δίκαιες διεκδικήσεις να ολοκληρωθούν άμεσα οι καταγραφές των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, να αποζημιωθούν στο 100% οι ζημιές και να δοθούν προκαταβολές, κ.λπ.