ΝΑΥΤΕΣ «ΑΡΙΑΔΝΗ»

Θετικό το αποτέλεσμα της χθεσινής απεργίας

Θετική ήταν η κατάληξη της χθεσινής απεργίας των ναυτών στο πλοίο «Αριάδνη», που διεκδικούσαν αιτήματα σχετικά με τις αποδοχές τους, παρά τις προσπάθειες των εφοπλιστών να εμποδίσουν την πραγματοποίηση της κινητοποίησης, προσφεύγοντας στο δικαστήριο το οποίο, όπως συνήθως συμβαίνει, την έκρινε παράνομη.

Η απεργία ξεκίνησε με απόφαση της ΠΕΝΕΝ και, ύστερα και από την απόφαση του δικαστηρίου, συνεχίστηκε με απόφαση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Μπροστά στην ανυποχώρητη στάση των ναυτών η εργοδοσία αναγκάστηκε να έρθει σε συμφωνία ικανοποιώντας σε έναν βαθμό τις διεκδικήσεις τους, με αποτέλεσμα τη λήξη της απεργίας νωρίς το απόγευμα.

Σε ανακοίνωση που κυκλοφόρησε το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, ενώ βρισκόταν ακόμα σε εξέλιξη η απεργία, τόνισε πως οι ναυτεργάτες αναγκάζονται να δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια, για να μεταφέρουν με ασφάλεια επιβάτες και εμπορεύματα. Την ίδια στιγμή οι εφοπλιστές αυξάνουν την κερδοφορία τους πάνω στα τσακισμένα εργατικά δικαιώματα των ναυτεργατών.

Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση «η λύση βρίσκεται στον οργανωμένο αγώνα των εργαζομένων σε στεριά και σε θάλασσα, ενάντια στην πολιτική της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων υπέρ των εφοπλιστών. Για υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για οργανικές συνθέσεις που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες, για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς».

«Εχουμε καθαρό ότι για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι, πρέπει να χάσει το μεγάλο κεφάλαιο στον δρόμο της συνολικής ανατροπής αυτής της πολιτικής», σημειώνει το Εργατικό Κέντρο.