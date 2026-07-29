ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Στο απροχώρητο οι ελλείψεις υλικών λόγω της αναστολής παραγγελιών

H κατάσταση με τις ελλείψεις υλικών ακόμα και για τα σοβαρά περιστατικά, όπως είναι οι περιπτώσεις οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου ή σε μάσκες μη επεμβατικού αερισμού, στο νοσοκομείο Νίκαιας λόγω της αναστολής ανάρτησης των παραγγελιών έχει φτάσει στο απροχώρητο, καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου, διαπιστώνοντας πως οι ελλείψεις σε υλικά γίνονται με τη μέρα όλο και περισσότερες.

Παρά τις δεσμεύσεις της διοίκησης ότι «οι καθυστερήσεις είναι προσωρινές, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις πιστώσεις, ότι η αλλαγή της διαδικασίας παραγγελιών θα οδηγήσει σε γρηγορότερες και φθηνότερες παραγγελίες», η πραγματικότητα τη διαψεύδει!

Οπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, στην πρόσφατη ενημέρωση προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η καθυστέρηση αποδόθηκε στην υποστελέχωση του γραφείου προμηθειών. «Δεν θα σταθούμε στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα είχε επισημανθεί από το ΔΣ του σωματείου σε πρόσφατη κινητοποίηση για το ζήτημα της έλλειψης υλικών και η διοίκηση είχε πει πως "το προσωπικό φτάνει και περισσεύει"! Δεν θα σταθούμε στο γεγονός ότι από ένα υποστελεχωμένο τμήμα είχαν απομακρύνει συνάδελφο εκδικητικά, όπως είχαμε καταγγείλει... Θα επισημάνουμε για άλλη μια φορά όμως ότι η κατάσταση είναι επικίνδυνη! Δεν μιλάμε πλέον μόνο για ελλείψεις σε γάντια και σύριγγες. Μιλάμε για ελλείψεις που βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ασθενών», τονίζει το Σωματείο επαναλαμβάνοντας το αίτημά του για προσλήψεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού, ώστε να είναι εύρυθμη η λειτουργία του γραφείου προμηθειών.

Ενώ αποκαλύπτει κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, που - όπως επισημαίνει - δεν είναι δυστυχώς τα μοναδικά:

Στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, σε ημέρα γενικής εφημερίας, υπήρξε έλλειψη συρμάτων στεφανιογραφίας, ενώ προηγήθηκε απουσία σετ ιματισμού και υδρόφιλων θηκαριών. Δηλαδή υλικά απαραίτητα και αναντικατάστατα για ασθενείς που διακομίζονται με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Στο γαστρεντερολογικό τμήμα υπήρξαν ελλείψεις σε απορρυπαντικά ενδοσκοπίων, με τη διευθύντρια και την προϊσταμένη να κάνουν αγώνα δρόμου για να τα προμηθευτούν.

Στο ΤΕΠ στην τελευταία εφημερία υπήρχαν μόνο 5 μάσκες μη επεμβατικού αερισμού. Τι θα γινόταν άραγε αν στην εφημερία που εξετάζονται πάνω από 700 ασθενείς υπήρχαν πάνω από 5 ασθενείς που είχαν ανάγκη για μη επεμβατικό αερισμό;

«Η διοίκηση του νοσοκομείου παίρνει πολύ μεγάλη ευθύνη με την κατάσταση που έχει δημιουργήσει. Δεν μπορεί ένα νοσοκομείο που εφημερεύει κάθε 4 μέρες, που εξυπηρετεί πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών από τον Πειραιά, τη Δυτική Αττική, τα νησιά του Αιγαίου και την Πελοπόννησο να λειτουργεί με τόσο μεγάλες ελλείψεις. Δεν είναι ένα γεγονός που απλά έτυχε. Είναι μια προδιαγεγραμμένη κατάσταση, που υπάρχει εδώ και μήνες, συνεχίζεται και επιδεινώνεται, παρά τις συνεχείς επισημάνσεις από τους διευθυντές και τους προϊστάμενους των τμημάτων, παρά τις πολυάριθμες καταγγελίες των συνδικαλιστικών οργάνων. Η 2η ΥΠΕ και το υπουργείο Υγείας είναι συνυπεύθυνοι, γιατί δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο παρότι είναι πλήρως ενήμεροι για την κατάσταση», σημειώνει το Σωματείο απαιτώντας να γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες παραγγελίες για όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, ώστε να μην υπάρχει καμία έλλειψη υλικών και να καλύπτονται όλες οι ανάγκες των ασθενών και του υγειονομικού προσωπικού.