«ΓΡΑΜΜΗ 4» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αύξηση κατά 60% στις αρχαιρεσίες του Σωματείου

Με μαζική συμμετοχή ολοκληρώθηκαν οι εκλογές του Σωματείου στην Κατασκευή του Μετρό «Γραμμή 4», που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 15 Ιούλη. Συγκεκριμένα, ψήφισαν 280 εργαζόμενοι, συμμετοχή κατά 60% αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες του 2024. Οπως σημειώνει το Σωματείο στην ανακοίνωσή του, «το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει ότι όλο και περισσότεροι συνάδελφοί μας εμπιστεύονται το Σωματείο, αναγνωρίζουν τη δράση του και επιλέγουν τον δρόμο της συλλογικής οργάνωσης και του αγώνα. Η αυξημένη συμμετοχή μάς γεμίζει με ευθύνη για την οργάνωση των αγώνων του επόμενου διαστήματος, αλλά και αισιοδοξία πως όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Και τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των εργαζομένων και ειδικοτήτων (οικοδόμων, χειριστών, ηλεκτρολόγων, μηχανικών, αρχαιολόγων, υπαλλήλων στα γραφεία, ακόμα και σεκιουριτάδων) γεμίζει με αισιοδοξία αλλά και με ευθύνη το νέο ΔΣ, ώστε να συνεχίσει με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την πάλη του μέσα στον χώρο δουλειάς, για αυξήσεις, μέτρα υγείας και ασφάλειας και καλύτερες συνθήκες εργασίας.