ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υπερασπίζεται την απροκάλυπτη παρέμβαση στον ΠΙΣ και προκαλεί τους γιατρούς

Την ωμή παρέμβαση της κυβέρνησης στη λειτουργία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τοποθετώντας, με βάση τη δική της νομοθετική διάταξη, διοίκηση και πρόεδρο της αρεσκείας της, υπερασπίστηκε και χθες ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης.

Σε συνέντευξη τύπου του υπουργείου επανέλαβε το άλλοθι που πρόσφεραν στην κυβέρνηση οι παρατάξεις της ΝΔ και οι πρόθυμοι σύμμαχοί τους, αφού με αφορμή τα εκφυλιστικά φαινόμενα στη διοίκηση του ΠΙΣ ο Αδ. Γεωργιάδης επικαλέστηκε το «συνδικαλιστικό μπάχαλο» και «πολλούς γιατρούς που ζητούσαν αυτήν τη νομοθετική πρωτοβουλία εδώ και έναν χρόνο».

Υπενθυμίζεται ότι εν κρυπτώ η κυβέρνηση έχωσε σε πρόσφατο νομοσχέδιο και ψήφισε τη δυνατότητα η ίδια να διορίζει ηγεσία στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Μια νομοθετική διάταξη που ανοίγει επικίνδυνους δρόμους, αφού δημιουργεί προηγούμενο για ανάλογες απαράδεκτες παρεμβάσεις στη λειτουργία επιστημονικών φορέων αλλά και σωματείων, ώστε να ελέγχονται από το κράτος η λειτουργία και οι συσχετισμοί όταν αυτοί δεν είναι βολικοί για την εκάστοτε κυβέρνηση.

Η διάταξη αυτή και η εφαρμογή της από την κυβέρνηση, που τοποθέτησε πρόεδρο του ΠΙΣ την Ματίνα Παγώνη (στέλεχος της ΝΔ), έχουν προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις, με τη ΔΗΠΑΚ Γιατρών να απαιτεί την άμεση κατάργησή της και να πραγματοποιηθούν άμεσα εκλογές, με τη συμμετοχή όλων των νόμιμα εκλεγμένων αντιπροσώπων των Ιατρικών Συλλόγων από τις εκλογές του 2026.

Οποια κι αν είναι η «ερώτηση», η «λύση» είναι «εργολαβοποίηση»

Κατά τ' άλλα, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου το υπουργείο ανακοίνωσε την επέκταση εφαρμογής του ψηφιακού εργαλείου «αξιολόγησης» της εμπειρίας των νοσηλευόμενων ασθενών στα ογκολογικά και παιδιατρικά νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Αποκαλυπτικά ως προς τις στοχεύσεις της κυβέρνησης είναι όσα είπε ο υπουργός, που ξεχωρίζοντας π.χ. παράπονα ασθενών για τη σίτιση στα νοσοκομεία ανακοίνωσε ότι τα κακώς κείμενα ...διορθώνονται με «επιτάχυνση διαδικασιών διαγωνισμού ώστε να φύγει η εσωτερική σίτιση και να πάμε σε εταιρείες». Το ίδιο και στην καθαριότητα, όπου όπως είπε «υπήρχε χαμηλή βαθμολογία» από τα ερωτηματολόγια, οπότε ποια ήταν η «λύση»; «Οπου μπορούσε να γίνει διαγωνισμός επιταχύνθηκε και έγιναν συστάσεις στους διοικητές». Δηλαδή, όποια κι αν είναι η ερώτηση, όποια κι αν είναι η απάντηση των ασθενών, η εργολαβοποίηση και η ένταση της επιχειρηματικής δράσης είναι η «λύση», αφού και στη χθεσινή συνέντευξη η απαίτηση για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού χαρακτηρίστηκε ...«κλισέ».

Ενδεικτικά ήταν και όσα ειπώθηκαν σχετικά με το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στο οποίο μπήκαν «τίτλοι τέλους», αφήνοντας ξεκρέμαστους τους θεραπευόμενους. Οπως είπε ο υπουργός Υγείας, η ΕΕ «απένταξε» τη διάρκεια του προγράμματος μέχρι τον Αύγουστο στην Ελλάδα και σε άλλες 3 χώρες, αλλάζοντας την αρχική εξήγηση που έδινε η κυβέρνηση περί «τεχνικού λάθους» και επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα της λογικής «λίγα και για λίγους» που διαπνέει τέτοια προγράμματα, αφού δεν στηρίζονται στην κρατική χρηματοδότηση. Σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο υπουργός Υγείας εξήγγειλε σχετική τροπολογία στη Βουλή που θα αφορά μόνο τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων (λήψη των υπολειπόμενων φαρμακευτικών δόσεων) όταν επανέλθει το πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους. Για τη βίαιη διακοπή της θεραπείας χιλιάδων ασθενών ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε και πάλι τους γιατρούς, που όπως είπε «θα έπρεπε να ενημερώνουν τους ασθενείς ότι στις 30/6 αυτό τελειώνει».