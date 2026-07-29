ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επικίνδυνους δρόμους ανοίγει η απαράδεκτη κυβερνητική παρέμβαση

Σε ανακοίνωσή του για την απαράδεκτη κυβερνητική παρέμβαση στην εσωτερική λειτουργία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Το ΚΚΕ καταγγέλλει τη χυδαία παρέμβαση του υπουργείου Υγείας στην εσωτερική λειτουργία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), εφαρμόζοντας την κατάπτυστη διάταξη που ψήφισε πριν λίγες μέρες η κυβέρνηση της ΝΔ. Ο διορισμός Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής στον ΠΙΣ με Υπουργική Απόφαση, με τη σύνθεση που επέλεξε ο υπουργός Εμπορίου της Υγείας, αποτελεί συνέχεια των απαράδεκτων κυβερνητικών παρεμβάσεων όλους τους προηγούμενους μήνες.

Αντί η κυβέρνηση της ΝΔ να υλοποιήσει τις προτάσεις που κατέθεσε με Επίκαιρη Ερώτηση το ΚΚΕ για την ακύρωση κάθε δυνατότητας κυβερνητικών παρεμβάσεων στα εσωτερικά των Ιατρικών Συλλόγων, ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την απροκάλυπτη παρέμβαση. Ο υπουργός Υγείας αξιοποίησε ως άλλοθι τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις και τα αδιέξοδα που δημιούργησαν οι παρατάξεις της ΝΔ και οι πρόθυμοι σύμμαχοί τους για να ορίσει τους "εκλεκτούς" του, ώστε να έχει ακόμα πιο ισχυρό στήριγμα στον ΠΙΣ στην αντιδραστική πολιτική στην Υγεία. Ούτε να σκεφτεί το υπουργείο Υγείας να μονιμοποιήσει απαράδεκτες μεθοδεύσεις που ετοιμάζει μπροστά στις επερχόμενες εκλογές για τα όργανα του ΠΙΣ. Μόνη λύση είναι να πραγματοποιηθούν άμεσα εκλογές του ΠΙΣ με τη συμμετοχή όλων των νόμιμα εκλεγμένων αντιπροσώπων των Ιατρικών Συλλόγων από τις εκλογές του 2026.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για κυβερνητικές παρεμβάσεις στα εσωτερικά των επιστημονικών φορέων - πόσο μάλλον των συνδικαλιστικών οργανώσεων - σε μια περίοδο βαθύτερης πολεμικής εμπλοκής και προετοιμασίας, όπου το εχθρικό για το λαό αστικό κράτος θωρακίζεται ακόμα περισσότερο απέναντι στη λαϊκή δυσαρέσκεια που θα δυναμώσει.

Είναι βαθιά γελασμένοι. Το ΚΚΕ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να καταργηθούν η αντιδραστική ιατρική νομοθεσία και η απαράδεκτη διάταξη. Απάντηση στην κυβερνητική πολιτική και στις απαράδεκτες κυβερνητικές παρεμβάσεις στον ΠΙΣ μπορούν να δώσουν οι μισθωτοί γιατροί σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι αυτοαπασχολούμενοι και πανεπιστημιακοί, οι νέοι γιατροί. Με τη συμμετοχή τους στον αγώνα μέσα από τα συλλογικά τους όργανα και ανεξάρτητα από την κυβέρνηση, το κράτος και τα επιχειρηματικά συμφέροντα, μπορούν να δυναμώσουν τον δρόμο της σύγκρουσης με την αντιλαϊκή σταθερότητα της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της Υγείας».