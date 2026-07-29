«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

Αθλητισμός δεν γίνεται ... σε μία λωρίδα

Το επικοινωνιακό τέχνασμα της διοίκησης του δήμου Νεάπολης - Συκεών, προκειμένου να μετριάσει τις αντιδράσεις των κατοίκων για το λουκέτο στους δημοτικούς αθλητικούς χώρους, καυτηριάζει η «Λαϊκή Συσπείρωση».

Η διοίκηση του δήμου από την 1η Ιούλη έβαλε λουκέτο στους δημοτικούς αθλητικούς χώρους λόγω μη αδειοδότησής τους. Μετά την κατακραυγή του κόσμου για την απραξία της όσον αφορά τις άδειες των δημοτικών αθλητικών χώρων, άνοιξε ...μία λωρίδα στίβου στο γήπεδο «Στρεμπενιώτη» για περπάτημα.

«Προφανώς οι υπόλοιπες λωρίδες βρίσκονται σε... καραντίνα ή προορίζονται για ειδικές περιστάσεις», σχολιάζει η «Λαϊκή Συσπείρωση» Νεάπολης - Συκεών.

Σε ανακοίνωσή της σημειώνει: «Η εικόνα είναι αποκαλυπτική: Αντί να αποδοθεί ένας ασφαλής και πλήρως λειτουργικός αθλητικός χώρος στους δημότες, η διοίκηση εφευρίσκει μια πρόχειρη "λύση" που θυμίζει περισσότερο επικοινωνιακό τέχνασμα παρά ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Γονείς, αθλούμενοι, προπονητές, αθλητικά σωματεία και δημότες δεν ζητούν χάρη. Ζητούν το αυτονόητο: Ανοιχτούς, ασφαλείς και πλήρως προσβάσιμους αθλητικούς χώρους για όλους.

Η "Λαϊκή Συσπείρωση" Νεάπολης - Συκεών θα συνεχίσει να διεκδικεί την άμεση και πλήρη επαναλειτουργία όλων των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, χωρίς περιορισμούς και χωρίς "λύσεις" για τα μάτια του κόσμου. Με αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση και όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό για την απρόσκοπτη λειτουργία τους, την αναβάθμισή τους και τη δημιουργία νέων δημοτικών αθλητικών χώρων.

Γιατί αθλητισμός δεν γίνεται ...σε μία λωρίδα».