Τετάρτη 29 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ Κ20
Στην τελική ευθεία η ελληνική αποστολή

Eurokinissi Sports

Η ελληνική αποστολή που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου εφήβων - νεανίδων (Κ20) αναχώρησε για τις ΗΠΑ, για μίνι προετοιμασία στη Σάντα Μπάρμπαρα και με τελικό προορισμό το Ορεγκον, όπου θα φιλοξενηθούν οι αγώνες από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου.

Στην ελληνική αποστολή ξεχωρίζουν ο Χάρης Αλεβιζάτος, που έχει την τρίτη καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο ύψος (2,25 μ.), ο Νίκος Κοσμόπουλος, που έχει την τέταρτη καλύτερη επίδοση στο δέκαθλο, και ο Αρσένης Κουλούρης, που με 7,80 μ. είναι μέσα στη δεκάδα στο ύψος. Στις νεάνιδες η Αναστασία Μπουμπουλίδη έχει 4,41 μ. στο επί κοντώ, η Αναστασία Τσέρνοβα στη σφυροβολία με 65,84 μ. είναι στο Νο 6, η Μαρία Ραφαηλίδου με 16,80 μ. στο Νο 7 της σφαιροβολίας, ενώ η Ελένη Ιακωβάκη (αν και κορασίδα) έχει τη 13η φετινή επίδοση στον κόσμο στα 400 μ. με εμπόδια. Τη 10η επίδοση έχει στα 800 μ. η Ιουλιάννα Ρούσσου, όπως και η Ολυμπία Τζουβέλη στο ύψος.

Η ελληνική αποστολή

Εφηβοι:

800 μ. - Βασίλης Σαλπάς

110 μ. εμπόδια - Γιάννης Τασκούδης

Υψος - Χάρης Αλιβιζάτος

Επί κοντώ - Χριστόφορος Λιτσαρδόπουλος

Μήκος - Βασίλης Μαγουλιώτης, Αρσένης Κουλούρης

Τριπλούν - Δημήτρης Μουμούρης

Σφαιροβολία - Αρης Παπαδόπουλος, Βαλάντης Κανοτζιάν

Σφυροβολία - Σωτήρης Γεντέκος, Απόστολος Τζαμτζής

Δέκαθλο - Νικόλας Κοσμόπουλος

Νεάνιδες:

100 μ. - Αποστολία Αντωνάτου

100 μ. εμπόδια - Δανάη Μπακογιάννη

400 μ. εμπόδια - Ελένη Ιακωβάκη

800 μ. - Ιουλιάννα Ρούσσου

3.000 μ. στιπλ - Αννα Δάφνη Αλμυρούδη Στρούμπου

Υψος - Ολυμπία Τζούβελη

Επί κοντώ - Αναστασία Μπουμπουλίδη

Μήκος - Εβελυν Μητροπούλου

Τριπλούν - Δέσποινα Πάσιου

Σφαιροβολία - Μαρία Ραφαηλίδου, Αναστασία Ανδρεάδη

Δισκοβολία - Βασιλική Σαμολαδά

Σφυροβολία - Αλεξάνδρα Τσερνόβα

5.000 μ. βάδην - Χαρά Γέρου

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Εθνική ανδρών - γυναικών
 Σημαντική μεταγραφή για την ΑΕΚ
 Αθλητισμός δεν γίνεται ...σε μία λωρίδα
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ