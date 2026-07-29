ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ Κ20

Στην τελική ευθεία η ελληνική αποστολή

Eurokinissi Sports

Η ελληνική αποστολή που θα συμμετάσχει στοαναχώρησε για τις ΗΠΑ, για μίνι προετοιμασία στη Σάντα Μπάρμπαρα και με τελικό προορισμό το Ορεγκον, όπου θα φιλοξενηθούν οι αγώνες από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου.

Στην ελληνική αποστολή ξεχωρίζουν ο Χάρης Αλεβιζάτος, που έχει την τρίτη καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο ύψος (2,25 μ.), ο Νίκος Κοσμόπουλος, που έχει την τέταρτη καλύτερη επίδοση στο δέκαθλο, και ο Αρσένης Κουλούρης, που με 7,80 μ. είναι μέσα στη δεκάδα στο ύψος. Στις νεάνιδες η Αναστασία Μπουμπουλίδη έχει 4,41 μ. στο επί κοντώ, η Αναστασία Τσέρνοβα στη σφυροβολία με 65,84 μ. είναι στο Νο 6, η Μαρία Ραφαηλίδου με 16,80 μ. στο Νο 7 της σφαιροβολίας, ενώ η Ελένη Ιακωβάκη (αν και κορασίδα) έχει τη 13η φετινή επίδοση στον κόσμο στα 400 μ. με εμπόδια. Τη 10η επίδοση έχει στα 800 μ. η Ιουλιάννα Ρούσσου, όπως και η Ολυμπία Τζουβέλη στο ύψος.

Η ελληνική αποστολή

Εφηβοι:

800 μ. - Βασίλης Σαλπάς

110 μ. εμπόδια - Γιάννης Τασκούδης

Υψος - Χάρης Αλιβιζάτος

Επί κοντώ - Χριστόφορος Λιτσαρδόπουλος

Μήκος - Βασίλης Μαγουλιώτης, Αρσένης Κουλούρης

Τριπλούν - Δημήτρης Μουμούρης

Σφαιροβολία - Αρης Παπαδόπουλος, Βαλάντης Κανοτζιάν

Σφυροβολία - Σωτήρης Γεντέκος, Απόστολος Τζαμτζής

Δέκαθλο - Νικόλας Κοσμόπουλος

Νεάνιδες:

100 μ. - Αποστολία Αντωνάτου

100 μ. εμπόδια - Δανάη Μπακογιάννη

400 μ. εμπόδια - Ελένη Ιακωβάκη

800 μ. - Ιουλιάννα Ρούσσου

3.000 μ. στιπλ - Αννα Δάφνη Αλμυρούδη Στρούμπου

Υψος - Ολυμπία Τζούβελη

Επί κοντώ - Αναστασία Μπουμπουλίδη

Μήκος - Εβελυν Μητροπούλου

Τριπλούν - Δέσποινα Πάσιου

Σφαιροβολία - Μαρία Ραφαηλίδου, Αναστασία Ανδρεάδη

Δισκοβολία - Βασιλική Σαμολαδά

Σφυροβολία - Αλεξάνδρα Τσερνόβα

5.000 μ. βάδην - Χαρά Γέρου