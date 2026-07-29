Eurokinissi Sports
Στην ελληνική αποστολή ξεχωρίζουν ο Χάρης Αλεβιζάτος, που έχει την τρίτη καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο ύψος (2,25 μ.), ο Νίκος Κοσμόπουλος, που έχει την τέταρτη καλύτερη επίδοση στο δέκαθλο, και ο Αρσένης Κουλούρης, που με 7,80 μ. είναι μέσα στη δεκάδα στο ύψος. Στις νεάνιδες η Αναστασία Μπουμπουλίδη έχει 4,41 μ. στο επί κοντώ, η Αναστασία Τσέρνοβα στη σφυροβολία με 65,84 μ. είναι στο Νο 6, η Μαρία Ραφαηλίδου με 16,80 μ. στο Νο 7 της σφαιροβολίας, ενώ η Ελένη Ιακωβάκη (αν και κορασίδα) έχει τη 13η φετινή επίδοση στον κόσμο στα 400 μ. με εμπόδια. Τη 10η επίδοση έχει στα 800 μ. η Ιουλιάννα Ρούσσου, όπως και η Ολυμπία Τζουβέλη στο ύψος.
Εφηβοι:
800 μ. - Βασίλης Σαλπάς
110 μ. εμπόδια - Γιάννης Τασκούδης
Υψος - Χάρης Αλιβιζάτος
Επί κοντώ - Χριστόφορος Λιτσαρδόπουλος
Μήκος - Βασίλης Μαγουλιώτης, Αρσένης Κουλούρης
Τριπλούν - Δημήτρης Μουμούρης
Σφαιροβολία - Αρης Παπαδόπουλος, Βαλάντης Κανοτζιάν
Σφυροβολία - Σωτήρης Γεντέκος, Απόστολος Τζαμτζής
Δέκαθλο - Νικόλας Κοσμόπουλος
Νεάνιδες:
100 μ. - Αποστολία Αντωνάτου
100 μ. εμπόδια - Δανάη Μπακογιάννη
400 μ. εμπόδια - Ελένη Ιακωβάκη
800 μ. - Ιουλιάννα Ρούσσου
3.000 μ. στιπλ - Αννα Δάφνη Αλμυρούδη Στρούμπου
Υψος - Ολυμπία Τζούβελη
Επί κοντώ - Αναστασία Μπουμπουλίδη
Μήκος - Εβελυν Μητροπούλου
Τριπλούν - Δέσποινα Πάσιου
Σφαιροβολία - Μαρία Ραφαηλίδου, Αναστασία Ανδρεάδη
Δισκοβολία - Βασιλική Σαμολαδά
Σφυροβολία - Αλεξάνδρα Τσερνόβα
5.000 μ. βάδην - Χαρά Γέρου