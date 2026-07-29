ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Εθνική ανδρών - γυναικών

Για τοαναχώρησε προχθές η Εθνική ομάδα Κωπηλασίας ανδρών - γυναικών. Στη λίμνη της πόλης της Βόρειας Ιταλίας θα φιλοξενηθεί από την, μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Η τριήμερη αυτή διοργάνωση συγκεντρώνει 434 αθλητές από 31 χώρες που θα αγωνιστούν σε 195 πληρώματα και θα προβληθεί από την ΕΡΤ.

Η ελληνική ομάδα αποτελείται από 7 πληρώματα με τη συμμετοχή των:

Πέτρος Γκαϊδατζής (σκιφ ελαφρών βαρών)

Γαβριέλα Λιόλιου (σκιφ ελ. βαρών)

Πασχαλίνα Μουρατίδου - Γαβριέλα Λιόλιου (διπλό σκιφ ελ. βαρών)

Στέφανος Ντούσκος (σκιφ)

Αντώνης Παπακωνσταντίνου - Ανδρέας Μπούρκας (δίκωπος)

Μηλένα Κοντού - Ευαγγελία Αναστασιάδου (διπλό σκιφ)

Χριστίνα Μπούρμπου - Ελενα Διαβάτη - Βάλια Λυκομητρου - Ζωή Φίτσιου (τετραπλό σκιφ)

Την ομάδα συνοδεύουν ο τεχνικός σύμβουλος Τζιάνι Ποστιλιόνε οι Ομοσπονδιακοί προπονητές Δημήτρης Πέτρου, Αννα Ζαχαρίου, ο φυσικοθεραπευτής Ανδρέας Καλογερόπουλος, ο γιατρός της Ομοσπονδίας Δρ. Γιάννης Χριστογιάννης, ενώ αρχηγός της αποστολής είναι ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας και έφορος Εθνικών ομάδων Ανδρών - Γυναικών Ρότζερ Γκαττ.