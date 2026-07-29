ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σημαντική μεταγραφή για την ΑΕΚ

Σε μια μεταγραφική κίνηση ενίσχυσής της που προκάλεσε αίσθηση προχώρησε χθες η ΑΕΚ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κροάτη μεσοεπιθετικού Λόβρο Μάγιερ από τη Βόλφσμπουργκ για τέσσερα χρόνια. Ο 28χρονος Μάγιερ, που τα τελευταία χρόνια έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στο γερμανικό πρωτάθλημα, είναι και διεθνής με την Εθνική ομάδα της Κροατίας και μάλιστα έχει αγωνιστεί και σε ημιτελικό Μουντιάλ (το 2022), αναμενόταν ήδη από χθες να ενσωματωθεί στην αποστολή των πρωταθλητών Ελλάδας στην Ολλανδία όπου πραγματοποιούν την προετοιμασία τους και να ενταχθεί στα πλάνα του τεχνικού της «Ενωσης», Μάρκο Νίκολιτς.

Ολυμπιακός: Τη μεταγραφή του 33χρονου Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα αναμένεται να ολοκληρώσει σήμερα (ή το αργότερο τις επόμενες μέρες) ο Ολυμπιακός. Ο Ορτέγκα, που αγωνίστηκε για μια τετραετία στη Μάντσεστερ Σίτι και την περσινή χρονιά στη Νότιγχαμ Φόρεστ, προορίζεται για αντικαταστάτης του Κωνσταντίνου Τζολάκη, ο οποίος θα πραγματοποιήσει το αντίθετο ...δρομολόγιο, Ελλάδα - Αγγλία, καθώς έχει ήδη κλείσει στη Χαλ. Να σημειωθεί, επίσης, ότι οι «ερυθρόλευκοι» αναμένεται τις επόμενες μέρες να αποκτήσουν τον 21χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό Γκουστάβο Σα από τη Φαμαλικάο, με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προσπάθεια της ελληνικής ομάδας να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 23χρονου Αλγερινού μέσου Γιασίν Τιτραουί, ο οποίος αγωνίζεται στη βελγική Σαρλερουά.

Εθνική Γαλλίας: Ενας θρύλος του ποδοσφαίρου, ο Ζινεντίν Ζιντάν, ανακοινώθηκε χθες ότι είναι ο νέος τεχνικός της Εθνικής ομάδας της Γαλλίας και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, μέχρι και το Μουντιάλ 2030. Ο σπουδαίος «Ζιζού» μετά το τέλος της μεγάλης καριέρας του ως ποδοσφαιριστής, όταν για πολλά χρόνια θεωρούνταν ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο, είχε μια εξίσου επιτυχημένη πορεία και ως προπονητής, καθώς οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων Ισπανίας, το 2017 και το 2020, και κυρίως τριών συνεχόμενων Champions League από το 2016 μέχρι το 2018. Ο Ζιντάν αντικαθιστά στην τεχνική ηγεσία των «πετεινών» τον Ντιντιέ Ντεσάμπ, ο οποίος ήταν προπονητής της Εθνικής ομάδας από το 2012 μέχρι και το πρόσφατο Μουντιάλ, οδηγώντας την στην κατάκτηση του Μουντιάλ 2018 και σε έναν ακόμα τελικό της διοργάνωσης, το 2022.