«Νεφέλωμα Ωμέγα» για 4 παραστάσεις στο Θέατρο «Ροές»

Μετά την επιτυχημένη πορεία τηςπαρουσιάζει τημιαπου διερευνά τη διαχρονική ανθρώπινη ανάγκη να κοιτάξει ψηλότερα, να υπερβεί τα όριά της και να αναζητήσει τη θέση της μέσα στο σύμπαν. Για 4 μόνο παραστάσεις,(Ιάκχου 16, Αθήνα), 6 ερμηνευτές συνθέτουν μια ποιητική σκηνική εμπειρία.

Γνωστό και ως Νεφέλωμα Κύκνος (M17), το Νεφέλωμα Ωμέγα είναι νεφέλωμα εκπομπής σε απόσταση περίπου 5.500 ετών φωτός, στον αστερισμό του Τοξότη. Λάμπει με φαινόμενο μέγεθος 6.0. Είναι ορατό με γυμνό μάτι σε καλές συνθήκες.

«Σε μια καθημερινότητα παραδομένη στην τεχνολογία και την διαδικτυακή επικοινωνία: Πόσο συχνά κοιτάμε τον ουρανό τη νύχτα;

Πόσο συχνά ψάχνουμε τ' αστέρια;», διερωτάται η ομάδα.

«Οι Ερμηνευτές της ομάδας σε μια εμμονική προσπάθεια συναρμολόγησης μιας σκάλας, μιας σκάλας, που όσο την ανεβαίνεις, ανακαλύπτεις πως έχει κι άλλο ν' ανέβεις», σημειώνει ακόμα και προσθέτει: «Μια σκάλα που συμπληρώνεται αέναα με νέα κομμάτια και γίνεται ακόμα πιο ψηλή κι ακόμα πιο ψηλή και ταυτόχρονα ακόμα πιο πνιγηρή, με τα σκαλοπάτια της να κατασκευάζουν όλο και ψηλότερες θέσεις και παράλληλα ένα λαβύρινθο, μια φυλακή από ευθείες, που ανυψώνουν αλλά και παγιδεύουν.

Εξι σώματα γαντζωμένα σε ατελείωτα σκαλοπάτια, που υπόσχονται άνοδο, υπόσχονται ύψος, υπόσχονται ουρανό. Νίκες και ήττες, κατακτήσεις και οπισθοχωρήσεις, πτήσεις και πτώσεις, σε μια μάλλον περιπαιχτική αφήγηση για τη μεσσιανική αντίληψη της αέναης προόδου. Αλλά και γι' αυτήν την τόσο συγκινητική απόπειρα του μικρού ανθρώπου ή του άσχημου αυτού τέρατος (εξαρτάται πώς θα το δει κανείς)», που «βήμα το βήμα ονειρεύεται να φτάσει ψηλά, να αγγίξει και να καταλάβει τον ουρανό και πέρα απ' αυτόν, να διασχίσει το απέραντο μπλε», «να διαβάσει στον ουρανό τον οδηγό του μέλλοντος και το ημερολόγιο του παρελθόντος».

Συντελεστές:

Χορογραφία: Σουγιουλτζή Χριστίνα, σε συνεργασία με την ομάδα.

Μουσική σύνθεση και ερμηνεία: Λέανδρος Σπύρος Φράτνικ.

Δραματουργία: Γιάννος Περλέγκας.

Κείμενο παρουσίασης: Σουγιουλτζή Χριστίνα - Αποστολάκης Δημήτρης.

Σκηνικός χώρος - σχέδιο: Βιβή Χιονίδου.

Σκηνικός χώρος - κατασκευές: Μάριος Ιωάννου.

Κοστούμια: Φανή Μουζάκη.

Ηχοληψία - τεχνική υποστήριξη: Federico Bustamante.

Βοηθοί χορογράφου: Λινάρδου Αντιγόνη, Ελευθεριάδου Πέννυ.

Φωτογραφίες: Γεωργιάδου Χριστίνα.

Παραγωγή: «κι όμΩς κινείται».

Ερμηνευτές: Καραχανίδης Αναστάσης, Λαμπρόπουλος Θοδωρής, Παππά Ιλεάννα, Περλέγκας Γιάννος, Σουγιουλτζή Χριστίνα, Σταθούλη Ξένια.

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό 15 ευρώ (προπώληση 12)

Φοιτητικό 12 ευρώ (προπώληση 10)

Προπώληση:

https://www.ticketservices.gr/event/theatro-roes-nefeloma-omega/