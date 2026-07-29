Για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού

Ερώτηση για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού κατέθεσε το ΚΚΕ προς την υπουργό Πολιτισμού, με αφορμή τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου πολύ κοντά στο ανάκτορο της Κνωσού και σε περιφερειακά μνημεία του, σε μια ημέρα κατά την οποία οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούσαν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες. Ευτυχώς η πυρκαγιά δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις, λόγω της άμεσης κινητοποίησης των πυροσβεστών.

Οπως σημειώνεται στην Ερώτηση, η φωτιά έφερε «με ηχηρό τρόπο στην επιφάνεια το ζήτημα της πυρασφάλειας, της πρόληψης, τα ζητήματα αναφορικά με την ετοιμότητα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και συνολικά τα πολλά προβλήματα σε σχέση με την προστασία του εμβληματικού μνημείου της Κνωσού, με την τεράστια ιστορική και πολιτιστική αξία του, όπως και την προστασία των εργαζομένων και των επισκεπτών του.

Ειδικότερα, οι διακοπές στη ρευματοδότηση που προκάλεσε η πυρκαγιά επανέφεραν το πρόβλημα των υποδομών και των διαδικασιών πυρασφάλειας στον αρχαιολογικό χώρο. Για παράδειγμα, η καινούργια γεννήτρια δεν λειτούργησε όταν σημειώθηκε διακοπή ρεύματος, αφού από τότε που έγινε η προμήθειά της παρέμενε ασύνδετη, δηλαδή ανενεργή, καθώς ακόμη αναμένεται η απαιτούμενη Η/Μ μελέτη. Το αποτέλεσμα ήταν τα προβλήματα της υδροδότησης και οι δυσχέρειες στην ομαλή λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου (π.χ. μη λειτουργία των τουαλετών).

Επιπλέον, ήρθαν ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά ζητήματα των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του ανακτόρου, όπου η κατάσταση είναι τραγική: Ο χώρος της εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού είναι παλιός και επικίνδυνος (σκουριασμένοι πυλώνες, κατεστραμμένα καλώδια, χαλασμένες πόρτες κ.λπ.). Παράλληλα οι εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας είναι πεπαλαιωμένες, με τον κίνδυνο ενός προδιαγεγραμμένου δυστυχήματος - εγκλήματος όπως αυτό που έγινε στις 29/5/2016, με τον τραγικό θάνατο μιας επισκέπτριας από κεραυνό. Ταυτόχρονα, η ολοκληρωμένη αντισεισμική θωράκιση και αντιπλημμυρική προστασία είναι "πολυτέλεια" στον χώρο του ανακτόρου.

Στο μεταξύ η ένταξη του έργου πυρασφάλειας και αντικεραυνικής προστασίας του ανακτόρου της Κνωσού στο ΕΣΠΑ "Κρήτη 2021 - 2027" έγινε μόλις τον Νοέμβρη του 2025. Επιπλέον, βρίσκεται ακόμη πολύ πίσω στην υλοποίησή του, ενώ αναδεικνύονται οι ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης και όσων προηγήθηκαν για το γεγονός ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου παραμένει υποστελεχωμένη και αποδυναμωμένη από επιστημονικό, διοικητικό και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, με σκοπό να υπηρετούνται τα κέρδη των μεγαλοεργολάβων, με την ιδιωτικοποίηση μελετών και έργων.

Να σημειωθεί ότι δεν έχει περάσει χρόνος από την Επίκαιρη Ερώτηση με την οποία το ΚΚΕ έφερε στη Βουλή για πολλοστή φορά τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αρχαιολογικός χώρος στην Κνωσό, τα προβλήματα των εργαζομένων κ.λπ. Και τότε αναδείχθηκε ότι το εχθρικό για τον λαό αστικό κράτος αφήνει απροστάτευτους τους αρχαιολογικούς χώρους, υποχρηματοδοτεί τον Πολιτισμό, πολύ περισσότερο στις μέρες μας με τη στροφή της οικονομίας σε πολεμική και τον αναπροσανατολισμό των κονδυλίων στην πολεμική οικονομία, που φέρνει νέα επίθεση στα δικαιώματα του λαού και στον Πολιτισμό, όπως και στην Υγεία, στην Παιδεία κ.α., και εκθέτει τον λαό σε τεράστιους κινδύνους. Αναδείχθηκε ξεκάθαρα στη συζήτηση αυτής της Ερώτησης, το φθινόπωρο του 2025, ότι παρά την προπαγάνδιση έργων και μελετών από την κυβέρνηση και την περιφερειακή αρχή Κρήτης, παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου ότι "οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μνημεία και τα μουσεία μας είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση", δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα για τον αρχαιολογικό χώρο στην Κνωσό ώστε να αντιμετωπιστούν οι χρόνιες και κατεπείγουσες ανάγκες.

Η κατάσταση αυτή στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού είναι αποτέλεσμα της πολιτικής των κυβερνήσεων διαχρονικά, που σύμφωνα με τη στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ενωσης διαχειρίζονται τους αρχαιολογικούς χώρους με κριτήριο την "αξιοποίησή" τους ως "προϊόντος" και με στόχο την κερδοφορία μερίδων του κεφαλαίου, π.χ. στον Τουρισμό. Ετσι, κινούνται στη λογική κόστους - οφέλους, αντιμετωπίζοντας την πολιτιστική μας κληρονομιά όχι ως δημόσιο αγαθό, που αξίζει σεβασμό και προστασία, αλλά ως μέσο προβολής, εμπορικής εκμετάλλευσης και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων».

Οι βουλευτές του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης, Σεμίνα Διγενή και Μαρία Κομνηνάκα, που υπογράφουν την Ερώτηση, ρωτούν την υπουργό σε ποιες κατεπείγουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση ώστε:

- Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιπυρική προστασία και πρόληψη, πυρανίχνευση και πυρασφάλεια στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.

- Να υλοποιηθούν επίσης οι απαραίτητες μελέτες και εργασίες για την αντικεραυνική προστασία, για αντιπλημμυρικά έργα και αντισεισμική θωράκιση του ανακτόρου και των περιφερειακών μνημείων της Κνωσού.

- Να προχωρήσουν με κατεπείγουσες διαδικασίες οι απαραίτητες μελέτες και εργασίες για τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

- Να προσληφθεί όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, με κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση, να σταματήσουν η εργασιακή ομηρία των εργαζομένων και η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών.