ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Μπαράζ επιθέσεων εποίκων και στρατού στη Δυτική Οχθη

Κύμα συντονισμένων επιθέσεων από Εβραίους εποίκους και τον ισραηλινό στρατό κατοχής σάρωσε το τελευταίο τριήμερο τη Δυτική Οχθη, με εμπρησμούς τεμενών και κατοικιών, στρατιωτικές εφόδους, συλλήψεις και νέες κατασχέσεις γης, κλιμακώνοντας την πολιτική τρομοκράτησης και εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη γη τους.

Ιδιαίτερα βίαια επεισόδια καταγράφηκαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν ορδές Εβραίων εποίκων, με τις πλάτες του στρατού κατοχής, επιτέθηκαν σε χωριά και πόλεις της περιφέρειας της Χεβρώνας. Την Κυριακή το πρωί ομάδες εποίκων έβαλαν φωτιά σε άλλα δύο τεμένη, στην περιοχή Κούσρα, νότια της Ναμπλούς, και στο χωριό Κουρ, νότια της Τουλκαρέμ. Ακολούθησαν νέες επιθέσεις σε κατοικίες και καταστήματα στο χωριό Μπέιτ Φούρικ, ανατολικά της Ναμπλούς, ενώ τα ξημερώματα της Δευτέρας έποικοι επιτέθηκαν σε λατομείο στην περιοχή Αΐν Σάμια, ανατολικά της Ραμάλα, τραυματίζοντας αρκετούς Παλαιστίνιους εργαζόμενους.

Παράλληλα συνεχίστηκαν οι επιχειρήσεις αρπαγής παλαιστινιακής γης και επέκτασης των εποικισμών. Εποικοι απέκλεισαν σχεδόν όλες τις εισόδους του χωριού Ουμ Σάφα, βορειοδυτικά της Ραμάλα, κατάσχοντας καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ τη Δευτέρα με την προστασία του κατοχικού στρατού άρχισαν να ισοπεδώνουν παλαιστινιακή γη στο χωριό Τζιτ, ανατολικά της Καλκίγια, για τη διάνοιξη δρόμων που θα συνδέουν τον παράνομο εποικισμό Γκιλεάντ.

Την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός κλιμάκωσε τις επιχειρήσεις καταστολής, συλλαμβάνοντας δεκάδες Παλαιστίνιους σε πόλεις και χωριά της Δυτικής Οχθης, μεταξύ άλλων σε Ναμπλούς, Τζενίν, Ραμάλα και Βηθλεέμ. Στην Τζενίν κατεδάφισε επίσης τρία πολυώροφα κτίρια όπου στεγάζονταν 18 καταστήματα, δίνοντας στους ιδιοκτήτες μόλις 40 λεπτά προθεσμία πριν ξεκινήσουν οι μπουλντόζες.

Οι νέες επιθέσεις ακολούθησαν τα γεγονότα της Παρασκευής στην κωμόπολη Τελ, όπου Παλαιστίνιοι επιχείρησαν να υπερασπιστούν τις ζωές και τις περιουσίες τους απέναντι σε μαζική επίθεση εποίκων. Οι συγκρούσεις στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις νεαρούς Παλαιστίνιους, ενώ σκοτώθηκαν επίσης ένας έποικος και ένας Ισραηλινός στρατιώτης. Στη συνέχεια οι κατοχικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψη περίπου 80 Παλαιστινίων.

Η παλαιστινιακή «Επιτροπή Αντίστασης κατά του Τείχους και των Εποικισμών» ανακοίνωσε ότι μόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 έποικοι με τις πλάτες του στρατού πραγματοποίησαν τουλάχιστον 3.488 επιθέσεις στα κατεχόμενα εδάφη.

Στο μεταξύ, την Κυριακή το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την έναρξη ενός πιλοτικού προγράμματος «ανοικοδόμησης» στη Ράφα της νότιας Λωρίδας της Γάζας τις επόμενες βδομάδες. Αποφάσισε επίσης την είσοδο των πρώτων ενόπλων από τη λεγόμενη «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ, που επιδιώκει τη μετατροπή της περιοχής σε αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο.

Νέες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο

Οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις στον νότιο Λίβανο συνεχίζουν ασταμάτητα τις καταστροφικές επιχειρήσεις σε πόλεις και χωριά. Παράλληλα ο στρατός του Λιβάνου καταγγέλλει παραβίαση της τριμερούς συμφωνίας - πλαίσιο ΗΠΑ - Ισραήλ - Λιβάνου στις 26 Ιούνη, με στόχο την υποτιθέμενη ανάπτυξη λιβανέζικων Ενόπλων Δυνάμεων σε «πιλοτικές περιοχές», υπό τον όρο «αναδιάταξης» Ισραηλινών στρατιωτών.

Την Κυριακή η διοίκηση του λιβανέζικου στρατού κατήγγειλε ότι το Ισραήλ εμποδίζει τις δυνάμεις του Λιβάνου να αναπτυχθούν σε αρκετές από τις περιοχές που υποτίθεται ότι προέβλεπε η τριμερής συμφωνία - πλαίσιο. Κατήγγειλε επίσης ότι Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ κοντά σε θέση Λιβανέζων στρατιωτών στις περιοχές Κφαρ Τιμπνίτ, Ναμπατίεχ Αλ Φάουκα, και Ζαουάταρ Αλ Γαρμπίγια, «εμποδίζοντας τις αποστολές» του.

Χτες η κυβέρνηση του Λιβάνου κάλεσε τον ύπατο αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκεν Τουρκ, να παρέμβει για να σταματήσει την καταστροφή σπιτιών, υποδομών και επιχειρήσεων Λιβανέζων πολιτών από τον στρατό του Ισραήλ, απαιτώντας «διεθνή δράση για να τερματιστεί».

Δεν θέλει να ανακατευτεί στον Λίβανο η Συρία

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, την Κυριακή ο Σύρος τζιχαντιστής Πρόεδρος Αλ Τζολάνι έδωσε συνέντευξη στο «Al Jazeera» υποστηρίζοντας ότι δεν έχει πρόθεση να πραγματοποιήσει στρατιωτική επιχείρηση στον νότιο Λίβανο για να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, όπως τον παροτρύνει εδώ και καιρό ο Τραμπ. Τόνισε επίσης πως οποιαδήποτε πιθανή «χαοτική κατάσταση» στον Λίβανο θα είχε «άμεσες επιπτώσεις και στη Συρία» και πως μια πιθανή διεύρυνση του πολέμου των ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει «σε περιφερειακή κρίση».