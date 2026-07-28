ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ολο και περισσότερο τείνει να συνδεθεί με το μέτωπο της Μέσης Ανατολής

στηνκλιμακώνεται καθημερινά, με νέο στοιχείο τηνΤο Σάββατο το καθεστώς της Ουκρανίας προχώρησε σε ένα παράτολμο χτύπημα στην Κασπία Θάλασσα, προφανώς με την βοήθεια των Ευρωατλαντικών συμμάχων του, βομβαρδίζοντας ιρανικό πλοίο το οποίο συνέδεσε με μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς τη Ρωσία.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι ο στόχος ήταν ένα εμπορικό πλοίο, και ότι η επίθεση επέφερε τον θάνατο ενός ναύτη και τον τραυματισμό άλλου ενός. Προειδοποίησε δε το Κίεβο ότι θα φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες της επιχείρησης, που δεν θα μείνει αναπάντητη.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, σε αυστηρή δήλωσή του μέσω του λογαριασμού του στο «Χ» σημείωσε: «Ο Ζελένσκι επιτέθηκε σε ιρανικό εμπορικό πλοίο, σκοτώνοντας έναν ναύτη. Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ, η οποία έγινε κατ' εντολή του Ισραήλ, προκειμένου να εμπλέξει την Ευρώπη στον πόλεμό του. Σε τηλεφωνικές συνομιλίες με την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ Κάγια Κάλας και τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, κατέστησα σαφές ότι αυτό που έκανε ο τζαμπατζής του Κιέβου ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επιτετραμμένο της Ουκρανίας στην Τεχεράνη για να του επιδώσει επίσημη διαμαρτυρία, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «εχθρική και εγκληματική ενέργεια».

Ο Ζελένσκι σε Βρετανία και ΗΠΑ

Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βλ. Ζελένσκι, χθες, πριν μεταβεί στην Ουάσιγκτον που επισκέφτεται σήμερα για συνάντηση με τον Ντ. Τραμπ, συναντήθηκε με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Αντι Μπέρναμ, στη ναυτική βάση του Πόρτσμουθ, και μίλησαν με Ουκρανούς και Βρετανούς στρατιώτες οι οποίοι συμμετέχουν σε άσκηση για την εξουδετέρωση ναρκών θαλάσσης, με στόχο να προετοιμάσουν μελλοντικές αποστολές αυτού του είδους στη Μαύρη Θάλασσα. Ο σοσιαλδημοκράτης Βρετανός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι είναι 100% με το ουκρανικό καθεστώς και ανακοίνωσε ότι θα του παράσχει τεχνογνωσία για το βρετανικό σύστημα αντιμετώπισης ηλεκτρονικών παρεμβολών «Stone Cloak», που θα υποβοηθά τα ουκρανικά drones ώστε να μην εντοπίζονται από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.

Θυμίζουμε ότι ο προκάτοχος του Μπέρναμ στην πρωθυπουργία, ο Κιρ Στάρμερ, είχε επισκεφτεί πριν μερικές μέρες τον Ζελένσκι και του είχε υποσχεθεί ότι θα δώσει 300 εκατ. ευρώ ως προσφορά για να αγοράσει το καθεστώς 16 σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη Gripen.

Στο μεταξύ, στη συνάντηση με τον Τραμπ αναμένεται να συζητηθεί η άδεια που προσφέρουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία για την παραγωγή πυραύλου Patriot στο έδαφός της.

Επίσης χθες η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχολιάζοντας αναφορά Ουκρανού αξιωματούχου στο «Reuters» την περασμένη βδομάδα ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζήτησαν πρόταση για αεροπορική εκεχειρία την οποία θα υποβάλουν στους Ρώσους ομολόγους τους, στο πλαίσιο ενός νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών, δήλωσε ότι η χώρα της «είναι ανοιχτή στον διάλογο». Ωστόσο διαβεβαίωσε ότι δεν έχουν λάβει «κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση σχετικά με τις νέες ειρηνευτικές προτάσεις ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης Τραμπ - Ζελένσκι».

Εκατέρωθεν επιθέσεις σε λιμάνια, πλοία και υποδομές

Στο πεδίο των μαχών, την Κυριακή το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του επιτέθηκαν σε ουκρανικά λιμάνια και πλοία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στο Τσορνομόρσκ, κοντά στο κύριο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, ο οποίος διακινούσε «στρατιωτικά φορτία». Επίσης έγιναν πλήγματα σε τρία πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου νότια της Οδησσού. Αργά το βράδυ της Κυριακής οι λιμενικές αρχές της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι το «Golden Leo», υπό σημαία της Γουινέας - Μπισάου, πλοίο χύδην φορτίου με σιτηρά, που είχε δεχτεί επίθεση από ρωσικές δυνάμεις την προηγούμενη βδομάδα, βυθίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Οδησσού. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης 9 μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους και 8 διασώθηκαν. Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον λιμανιών στη νότια Ουκρανία, τα οποία διαχειρίζονται μεγάλο μέρος των σιτηρών και άλλων κρίσιμων φορτίων της χώρας.

Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικές περιοχές. Ενα ζευγάρι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ουκρανικής επίθεσης με drones στην πόλη Ροστόφ επί του Ντον, στη νότια Ρωσία, και 5 άτομα τραυματίστηκαν, με τους 2 να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Επιπλέον, 12 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, τραυματίστηκαν από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση των περιφερειακών αρχών. Από την επίθεση προκλήθηκαν πυρκαγιές σε αρκετά διαμερίσματα πολυκατοικίας, ενώ τυλίχθηκαν στις φλόγες και πάνω από 15 αυτοκίνητα.

Οι αρχές της Κριμαίας κήρυξαν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των συνεχιζόμενων ουκρανικών επιθέσεων, που έχουν προκαλέσει προβλήματα στις υποδομές της χερσονήσου, με ελλείψεις καυσίμων και διακοπές ηλεκτροδότησης.

Στο στόχαστρο ουκρανικών drones στην περιφέρεια του Ροστόφ βρέθηκαν και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στις περιφέρειες Γιάροσλαβ και Ουντμούρτια στη διάρκεια της νύχτας της 26ης προς 27 Ιούλη.