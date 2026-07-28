ΧΩΡΟΙ ΔΟΥΛΕΙΑΣ - ΣΦΑΓΕΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Ενας εργάτης νεκρός σε νέο εργοδοτικό έγκλημα, σε εργοστάσιο ξιδιού στην Κόρινθο

Μετά το μπισκοτάδικο της «Βιολάντα», ξανά θανατικό σε εργοστάσιο τροφίμων | Ούτε μήνας δεν πέρασε από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο με τον έναν νεκρό

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Τα κέρδη τους φέρνουν αίμα και βρωμάνε θάνατο! Με τις πλάτες κράτους και κυβέρνησης η εργοδοσία εγκληματεί καθημερινά!

Αυτά επιβεβαιώθηκαν ξανά χθες με ένα ακόμα εργοστάσιο να τινάζεται στον αέρα, παρασύροντας στον θάνατο αυτήν τη φορά έναν 67χρονο εργάτη, που αντί να απολαμβάνει μια αξιοπρεπή σύνταξη, έφυγε από το σπίτι του για το μεροκάματο και επιστρέφει στο φέρετρο. Στο τραγικό του πρόσωπο γίνεται πράξη για μία ακόμα φορά το εγκληματικό «όραμα» αστικών κυβερνήσεων και ΕΕ για «ενεργό γήρανση», δηλαδή για δουλειά μέχρι θανάτου...

Το νέο εργοδοτικό έγκλημα έγινε σε εργοστάσιο ξιδιού στην Κόρινθο, με την έκρηξη να συγκλονίζει ολόκληρη την περιοχή και να μετατρέπει σε «κρανίου τόπο» και κάρβουνο ό,τι ήταν γύρω από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Θυμίζοντας τον εφιάλτη του μπισκοτάδικου της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα με τις πέντε νεκρές εργάτριες πριν από μερικούς μήνες, σε ένα ακόμα εργοστάσιο τροφίμων, συγκλονίζουν οι μαρτυρίες ότι η έκρηξη έγινε αισθητή ακόμα και σε απόσταση 20 χιλιομέτρων μακριά, σαν να έγινε σεισμός.

Εκτός από τον νεκρό η Πυροσβεστική ενημέρωσε για μία ακόμα εργαζόμενη που τραυματίστηκε στα χέρια, ενώ άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι του εργοστασίου αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα. Επίσης, από θραύσματα που εκτοξεύτηκαν προς κάθε κατεύθυνση τραυματίστηκε οικοδόμος που δούλευε σε κοντινή οικοδομή.





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Στο σημείο έσπευσε από την πρώτη στιγμή αντιπροσωπεία τηςπου σε σχόλιό της θυμίζει ότι μόλις πριν λίγο καιρό το ΚΚΕ έκανε Επερώτηση στη Βουλή για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και ότιαπαιτώντας την

Στο Νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες, βρέθηκε και η Βιβή Τζέκου, μέλος της ΤΕ Κορίνθίας του Κόμματος, τονίζοντας ότι το νέο αυτό έγκλημα είναι ένα ακόμα αποτέλεσμα της πολιτικής που κάνει τους χώρους δουλειάς αρένες θανάτου. «Ενάντια σε αυτήν την πολιτική, το εργατικό κίνημα και η εργατική τάξη της Κορινθίας πρέπει να υψώσει το ανάστημά του, να διεκδικήσει συνθήκες υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους», σημείωσε.

Επιτόπου το Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών Αργολίδας

Λίγες ώρες αργότερα στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε αντιπροσωπεία του Συνδικάτου Τροφίμων - Ποτών Νομών Αργολίδας και Κορίνθου. Οι συνδικαλιστές ενημερώθηκαν για το συμβάν και τι ενέργειες είχαν γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή από τις αρμόδιες υπηρεσίες, Πυροσβεστική και Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται μαζί με άλλα συνδικάτα να προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις.





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Σοβαρά τα ερωτήματα για τις ευθύνες κράτους - εργοδοσίας

πρόεδρος του Συνδικάτου, μιλώντας στον «Ριζοσπάστη», που επίσης βρέθηκε άμεσα στο σημείο, ανέφερε ότι

Οπως είναι φυσικό, σοβαρά είναι τα ερωτήματα που εγείρονται για το αν τηρούνταν μέτρα ασφάλειας και ποια ακριβώς ήταν αυτά.

Σημειωτέον, στην παραγωγή ξιδιού χρησιμοποιείται και οινόπνευμα. Το πόσο οινόπνευμα ήταν αποθηκευμένο στην επιχείρηση, αν προβλέπεται τέτοια ποσότητα και τι μέτρα πρέπει να λαμβάνονται είναι από τα πρώτα ερωτήματα.

Αυτά, σε συνδυασμό με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, ότι φαίνεται η έκρηξη να οφείλεται σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν να πήρε τέτοια έκταση, δίνουν μια εικόνα για το κατά πόσο είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα.





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Μάλιστα μέσα στις εγκαταστάσεις υπήρχαν και δεξαμενές προπανίου, κάνοντας ακόμα πιο επικίνδυνες τις όποιες εργασίες, απαιτώντας δηλαδή ακόμα πιο αυστηρά μέτρα. Αλλωστε, σύμφωνα με πληροφορίεςκάτι που πιθανώς, με την ηλεκτροσυγκόλληση που ήταν σε εξέλιξη, προκάλεσε το κακό.

Με τις ομοιότητες με το έγκλημα στη «Βιολάντα» να είναι τραγικές, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι «δημιουργήθηκε και σχηματίστηκε εκρηκτικό μείγμα λόγω ύπαρξης ηλεκτροσυγκόλλησης στον χώρο του εργοστασίου, από την οποία, λόγω της εκρηξιγενούς φύσης των υλικών, προκλήθηκε έκρηξη» με θύμα τον 67χρονο, που φέρεται να ήταν ο ηλεκτροσυγκολλητής.

Απαντώντας δε σε σχετική ερώτηση αν έπρεπε να πραγματοποιούνται τέτοιες εργασίες και με αυτές τις θερμοκρασίες, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής τόνισε ότι ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, που είναι αντιπυρική, η τήρηση μέτρων πυροπροστασίας είναι «το Α και το Ω για την ασφάλεια του προσωπικού», ιδιαίτερα σε χώρους επικίνδυνους, όπως το εν λόγω εργοστάσιο. «Αν δεν τηρούνται στο έπακρο τα μέτρα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, τότε τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα. Αυτό ακριβώς συνέβη σήμερα», είπε χαρακτηριστικά.

Ταλοιπόν είναι αμείλικτα:

- Τι ακριβώς εργασίες γίνονταν στο εργοστάσιο; Είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, παίρνοντας υπόψη τόσο τις καιρικές συνθήκες όσο και την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών (προπάνιο, οινόπνευμα); Η ποσότητα του οινοπνεύματος ήταν η προβλεπόμενη, πότε και από ποιον είχε ελεγχθεί;

- Είχαν ελεγχθεί - συντηρηθεί και πότε οι εγκαταστάσεις και οι δεξαμενές για πιθανές διαρροές, με τα τραγικά αυτά αποτελέσματα που θυμίζουν τη «Βιολάντα»; Υπήρχαν επικαιροποιημένα σχέδια και άδεια λειτουργίας με ευθύνη του κράτους;

- Ο άτυχος εργάτης ήταν μόνιμος στο εργοστάσιο ή εργολαβικός - εξωτερικός «συνεργάτης»; Αν δεν ήταν μόνιμος, ήξερε για τις ακριβείς συνθήκες όπου δουλεύει και είχε φροντίσει η εργοδοσία, πριν γίνουν οι εργασίες που του ανέθεσε, να ελέγξει την εγκατάσταση ώστε να εκμηδενίσει τις πιθανότητες «ατυχήματος»;

- Με βάση και το παραπάνω, υπήρχαν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τις εργασίες που έπρεπε να τηρηθούν και ποια ήταν αυτά; Ηταν απαραίτητο ή όχι να σταματήσει - μειωθεί η παραγωγή, κάτι που πιθανώς οδήγησε την εργοδοσία στις γνωστές «βιασύνες», με τα ολέθρια κάθε φορά αποτελέσματα;