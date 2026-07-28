ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέοι ελιγμοί και προετοιμασία για την επόμενη φάση του πολέμου

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Παρά τηνσυνεχίζοντας την προετοιμασία για τηνκαι των στρατηγικών ενεργειακών και εμπορικών διαδρόμων.

Η αντιπαράθεση ΗΠΑ - Ιράν τροφοδοτεί ταυτόχρονα την κλιμάκωση της σύγκρουσης των Υεμενιτών αντικαθεστωτικών Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας, που εντείνεται μετά τον ναυτικό αποκλεισμό των πρώτων στα σαουδαραβικά λιμάνια λόγω αεροπορικής επιδρομής στο αεροδρόμιο της Σαναά. Στη σύγκρουση εμπλέκεται, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, και ο ελληνικός στρατός, καθώς η πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία για τα συμφέροντα του κεφαλαίου που χρυσοπληρώνει ο ελληνικός λαός προχώρησε στις 25 Ιουλίου στην κατάρριψη drone των Χούθι στο νευραλγικό λιμάνι Γιανμπού, όπου καταλήγει ο τεράστιος αγωγός πετρελαίου «Ανατολής - Δύσης» (παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ).

Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου, Ντ. Τραμπ, στην Ουάσιγκτον δεν παραλείπει να προειδοποιεί πως «όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν στο τραπέζι» παρότι ορισμένα στελέχη της ή και μεσολαβητές από Κατάρ και Πακιστάν προσπάθησαν να εξωραΐσουν την κατάσταση κάνοντας λόγο τάχα για «διπλωματική κινητικότητα» και άνοιγμα «διπλωματικών διαύλων». Το κλίμα περί «διπλωματικής κινητικότητας» προσπάθησε να συντηρήσει χτες και ο Πρόεδρος Τραμπ δηλώνοντας στο «Axios» ότι «βρισκόμαστε σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν» και πως «εάν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, θα επιστρέψουμε σε πολύ ισχυρή στρατιωτική δράση».

Το Ιράν διαψεύδει τα περί «διαπραγμάτευσης»

Τους ισχυρισμούς περί διπλωματικής «δράσης» διέψευσε νωρίτερα στην Τεχεράνη ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εμπραχίμ Μπαγκαεΐ, που ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν ούτε απευθείας συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν ούτε αμερικανική συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις Ιράν - Ομάν για τη διαχείριση του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ που παραμένουν κλειστά. Ο Μπαγκαεΐ, μάλιστα, τόνισε πως το Ιράν «δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να καθορίσουν το τέλος ή την αρχή του πολέμου». Ο ίδιος στη συνέχεια πρόσθεσε πως οι συνομιλίες Ιράν - Ομάν συνεχίζονται «και δεν σχετίζονται με τις ΗΠΑ» και πως πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο, χαρακτηρίζοντάς τες «χρήσιμες και εποικοδομητικές».

Υποστήριξε, επίσης, πως το Ιράν δεν επιδιώκει σύγκρουση με τις γειτονικές χώρες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ορισμένες από αυτές επέτρεψαν τα εδάφη τους να χρησιμοποιηθούν από εχθρικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν ή σε «ορισμένες περιπτώσεις» έκαναν «ανεξάρτητα» τέτοιες επιθέσεις κατά της Τεχεράνης.

Επίσης χτες, ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τέσσερις Ιρανούς Κούρδους του «Κόμματος για μια Ελεύθερη Ζωή στο Κουρδιστάν» (PJAK) σε παραμεθόρια περιοχή στο δυτικό άκρο της χώρας. Το Ιράν έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές οργανώσεις» τις αντιπολιτευόμενες κουρδικές ομάδες, κατηγορώντας τες ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Δύσης και του Ισραήλ.

Ελιγμοί πριν την επόμενη κλιμάκωση

Η «αορίστου χρόνου» παύση των βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν που αποφάσισε ο Τραμπ, δεν αποτελεί ένδειξη αποκλιμάκωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου.

Αλλωστε, σύμφωνα με πληροφορίες του «Axios», ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, είχε εισηγηθεί τον τερματισμό της αεροπορικής εκστρατείας στα Στενά του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι οι επιχειρήσεις είχαν φτάσει στα όρια της αποτελεσματικότητάς τους.

Η εισήγηση αυτή ενισχύει τα σενάρια προσωρινής ανασύνταξης και αναπροσαρμογής της τακτικής των ΗΠΑ. Με τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς γύρω από τον έλεγχο στρατηγικών περασμάτων να παραμένουν άλυτοι, η παύση των εχθροπραξιών προετοιμάζει τον επόμενο γύρο κλιμάκωσης, όπως συνέβη και με την προηγούμενη εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν.

Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου

Εν μέρει, το ζήτημα της ενδεχόμενης κλιμάκωσης των επιθέσεων αναμένεται να συζητηθεί και ενδεχομένως να κριθεί, σήμερα το απόγευμα, κατά τη νέα συνάντηση που θα έχουν στον Λευκό Οίκο οι ηγέτες των ΗΠΑ, Ντ.Τραμπ, και του Ισραήλ, Μπ. Νετανιάχου, όπως είχαν κάνει την προηγούμενη συνάντησή τους στις 11 Φλεβάρη, πριν εξαπολύσουν εν ψυχρώ και απρόκλητα μαζικές επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28/2.

Το ζήτημα της διαμόρφωσης κοινής τακτικής μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ στα μέτωπα του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία σχολιασμού του αστικού Τύπου στις ΗΠΑ.

Για παράδειγμα, αμερικανικά ΜΜΕ, όπως η εφημερίδα «New York Times», διέδιδαν φήμες πως ο Αμερικανός επιτελάρχης στρατηγός Νταν Κέιν «ιδιωτικά» δήλωνε πως αν και είναι εφικτή η επανάληψη μελλοντικών σφοδρών επιθέσεων κατά του Ιράν, εντούτοις δεν θα τη σύστηνε. Αυτό διότι φέρεται να υποστηρίζει ότι είναι πιθανή η σημαντική περαιτέρω εξάντληση των αποθεμάτων σε πυρομαχικά, βόμβες και πυραύλους ΗΠΑ και Ισραήλ, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ΗΠΑ για την αναπλήρωση πυρομαχικών.

Στο φόντο αυτό, το «Axios» μετέδωσε το βράδυ της 24ηςΙούλη πως ΗΠΑ και Βρετανία σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν έναν «διεθνή συνασπισμό» για την «προστασία», υποτίθεται, της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Η ημερομηνία διεξαγωγής της διάσκεψης είναι ακόμη ανοιχτή και δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Αλλαγή στον τρόπο μέτρησης θυμάτων έκανε το Πεντάγωνο...

Το Πεντάγωνο την Κυριακή άλλαξε αθόρυβα τον τρόπο καταμέτρησης των πληγμάτων που υφίστανται Αμερικανοί στρατιώτες από τις ιρανικές επιθέσεις, σε μία προσπάθεια να θολώσει τα νερά για τις πραγματικές επιπτώσεις των επιθέσεων του Ιράν στον αμερικανικό στρατό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το «CNN» και την εφημερίδα «NY Times», το Πεντάγωνο άλλαξε το σύστημα καταμέτρησης νεκρών και τραυματιών Αμερικανών στρατιωτικών, που είναι γνωστό ως «Defence Causalties Analysis System» (DCAS).

Από τα στοιχεία αυτά, προκύπτει ότι από την αρχή του πολέμου, οι ΗΠΑ είχαν 18 νεκρούς στρατιώτες και 624 τραυματίες. Ωστόσο, από 28/2 ως τις 7/7 οι τραυματίες επισήμως ήταν 482. Μετά τις 7/7 με το νέο «σύστημα» οι τραυματίες Αμερικανοί στρατιώτες έφθασαν τους 624. Πράγμα που σημαίνει πως από τα τελευταία ιρανικά αντίποινα των τελευταίων δύο βδομάδων σκοτώθηκαν τέσσερις στρατιώτες και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 140 και όχι «λίγες δεκάδες»...

Στο μεταξύ, άρθρο της «Wall Street Journal» που δημοσιεύτηκε το Σάββατο αναφέρει πως το Ιράν έχει προσαρμόσει τις τακτικές στις επιχειρήσεις του, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και βαλλιστικούς πυραύλους «Kheibar Shekan», για να πλήξει αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή μεταβάλλοντας την τροχιά, την ταχύτητα και τους ελιγμούς εν πτήσει για να διαπεράσουν την αμερικανική αεράμυνα.

Το βεληνεκές του συγκεκριμένου πυραύλου εκτιμάται στα 1.450 χιλιόμετρα και μπορεί να πλήξει όλη τη Μέση Ανατολή.

Νέες επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας

Νέο γύρο επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, όπως διυλιστήρια της «ARAMCO» και μέρος του τεράστιου αγωγού «Ανατολής - Δύσης», που παρακάμπτει τα στενά του Ορμούζ, έπληξαν το Σαββατοκύριακο και χτες οι αντικαθεστωτικοί Χούθι της Υεμένης. Στις επιθέσεις αυτές για πρώτη φορά χτες, συμμετείχαν και σιιτικές πολιτοφυλακές που δρουν στο Ιράκ.

Σημειώνεται εδώ πως ο νέος Ιρακινός πρωθυπουργός, Αλί αλ Ζαΐντι, έχει καλέσει τις πολιτοφυλακές να αφοπλιστούν έως τις 30 Σεπτέμβρη, ημερομηνία που αναμένεται να αποχωρήσουν «πλήρως» τα αμερικανικά και συμμαχικά τους στρατεύματα από το Ιράκ.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, εξήγησε ότι οι νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία έγιναν σε απάντηση για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης, και δη του λιμανιού Χοντέιντα από σαουδαραβικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις drone από το Ιράκ, το υπουργείο Αμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε χτες πως αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν, όταν επιχείρησαν να πλήξουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε ανατολικές περιοχές του βασιλείου και στην πρωτεύουσα, Ριάντ.