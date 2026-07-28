ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Απέλαση υπαλλήλου από τη ρωσική πρεσβεία στο Βουκουρέστι

Η Ρουμανία προχώρησε χτες στην απέλαση υπαλλήλου της ρωσικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι, ως «αποφασιστική απάντηση» στη Μόσχα μετά από «επανειλημμένες παραβιάσεις» του ρουμανικού εναέριου χώρου της από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Οπως έγινε γνωστό, η Ρουμανία, που συνορεύει με την Ουκρανία, κατέρριψε 4 drones το τελευταίο τετραήμερο.

Για την απέλαση ενημερώθηκε χτες ο Ρώσος πρέσβης στο Βουκουρέστι Βλαντιμίρ Λιπάεφ, καθώς σε ανακοίνωση του ρουμανικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι ενημερώθηκε για την απόφαση να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» υπάλληλος της ρωσικής πρεσβείας, που καλείται να εγκαταλείψει τη χώρα εντός πέντε ημερών.