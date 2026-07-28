Τρίτη 28 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 9
ΦΛΟΓΕΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ
ΑΛΒΑΝΙΑ
Η Βουλή ενέκρινε δάνειο από τις ΗΠΑ για στρατιωτικούς εξοπλισμούς

Δάνειο ύψους 320 εκατ. δολαρίων από τις ΗΠΑ, που θα πρέπει να αποπληρωθεί σε 12 χρόνια, με στόχο την αγορά πολεμικών εξοπλισμών από αμερικανικά μονοπώλια, ενέκριναν 74 από τους 140 βουλευτές της Αλβανίας.

Το δάνειο υποτίθεται ότι θα συμβάλει στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και στον εκσυγχρονισμό του αλβανικού στρατού, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση του Αλβανού πρωθυπουργού Εντι Ράμα ανακοίνωσε ότι θα τριπλασιαστεί φέτος (σε σχέση με το 2020) ο προϋπολογισμός του υπουργείου Αμυνας, φτάνοντας τα 69,2 δισ. λεκ (738 εκατ. ευρώ).

«Το δάνειο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις στην άμυνα, κυρίως στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Αλβανία απέναντι στο ΝΑΤΟ», δήλωσε στη Βουλή ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των κυβερνώντων Σοσαλιστών, Ταουλάντ Μπάλα.

Το 2025 οι 32 χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν ότι μέχρι το 2035 ο στρατιωτικός προϋπολογισμός θα ανέλθει τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ τους. Η Αλβανία καταβάλλει προσπάθειες για να πετύχει αυτόν τον στόχο, και μέσω του προγράμματος FMS των ΗΠΑ για την πώληση αμερικανικού στρατιωτικού υλικού.

    

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