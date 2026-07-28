ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΙΣ ΔΙΟΡΙΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!

Σε εφαρμογή η απαράδεκτη παρέμβαση στην εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου

Επικίνδυνους δρόμους για ωμές παρεμβάσεις στα σωματεία ανοίγει η κυβέρνηση με την άθλια νομοθετική διάταξη που έφερε και ψήφισε, με fast track διαδικασίες το περασμένο Σάββατο, δίνοντας το ελεύθερο στον ίδιο τον υπουργό Υγείας να παρεμβαίνει στα εσωτερικά του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και να διορίζει ο ίδιος πρόεδρο και διοίκηση!

Μάλιστα, χθες, ο Αδ. Γεωργιάδης προχώρησε και στην εφαρμογή αυτής της αθλιότητας, ανακοινώνοντας τη σύνθεση της προσωρινής διοίκησης του ΠΙΣ και τον πρόεδρό του, τοποθετώντας στη θέση αυτή την Ματίνα Παγώνη, στέλεχος της ΝΔ!

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση, αξιοποιώντας την εκφυλιστική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον ΠΙΣ με ευθύνη και των δικών της συνδικαλιστικών δυνάμεων, πέρασε την παραπάνω νομοθετική διάταξη αναθέτοντας στον ...εαυτό της να ορίζει προσωρινή διοίκηση.

Ετσι, δημιουργείται ένα απαράδεκτο «προηγούμενο», με την κυβέρνηση να αποφασίζει και να τοποθετεί όποιον η ίδια επιθυμεί σε διοικήσεις φορέων, ώστε να ελέγχει συσχετισμούς...

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στις τελευταίες αρχαιρεσίες στη μεγαλύτερη Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών της χώρας, την ΕΙΝΑΠ, οι νοσοκομειακοί γιατροί είχαν γυρίσει την πλάτη στην συνδικαλίστρια που τώρα η κυβέρνηση τοποθετεί πρόεδρο του ΠΙΣ, γκρεμίζοντας τότε από την πρώτη θέση την παράταξη της ΝΔ, και αναδεικνύοντας πρώτη δύναμη τη ΔΗΠΑΚ.

ΔΗΠΑΚ: Η κυβέρνηση διόρισε τους «εκλεκτούς» της στην ηγεσία του ΠΙΣ

Την απαράδεκτη κυβερνητική παρέμβαση στην εσωτερική λειτουργία του ΠΙΣ καταγγέλλει η ΔΗΠΑΚ Γιατρών, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση, «παρά τη διεθνή και εγχώρια κατακραυγή προχώρησε τελικά στην εφαρμογή της απαράδεκτης νομοθετικής ρύθμισης που η ίδια fast track ψήφισε. Ο υπουργός Υγείας διόρισε Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), ορίζοντας μάλιστα ο ίδιος τόσο τη σύνθεσή της όσο και την πρόεδρό της (!)».

Και σημειώνει ότι με την εξέλιξη επιβεβαιώνεται ότι «η κυβέρνηση αξιοποίησε τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις και τα αδιέξοδα που δημιούργησαν οι παρατάξεις της ΝΔ και οι πρόθυμοι σύμμαχοί τους, προκειμένου να παρέμβει απροκάλυπτα στην εσωτερική λειτουργία του "ανώτατου θεσμικού οργάνου" των γιατρών.

Φόρτωσαν στην ηγεσία του ΠΙΣ μια διορισμένη διοίκηση, η οποία δεν προέκυψε από τη βούληση του συνόλου των εκλεγμένων αντιπροσώπων των γιατρών, αλλά από υπουργική απόφαση!».

Σχετικά με τους ισχυρισμούς του υπουργού Υγείας, Αδ. Γεωργιάδη, ότι δήθεν «δεν εμπλέκεται» στις αποφάσεις της νέας διοίκησης, η ΔΗΠΑΚ υπογραμμίζει πως «προκαλούν τουλάχιστον θυμηδία. Ο ίδιος νομοθέτησε τη δυνατότητα διορισμού, ο ίδιος επέλεξε τα πρόσωπα, ο ίδιος ανακοίνωσε τη σύνθεση της επιτροπής και ο ίδιος δηλώνει ότι θα της παρέχει την "πλήρη στήριξή" του. Ποια ακριβώς ανεξαρτησία μπορεί να έχει αυτό το όργανο; Ποιον κοροϊδεύουν;

Οι ευθύνες, βέβαια, δεν περιορίζονται στην κυβέρνηση. Βαραίνουν και όσους αποδέχθηκαν να συμμετάσχουν σε μια διοίκηση διορισμένη από τον υπουργό Υγείας.

- Πώς θα αντιπαρατεθεί κάποιος στην εμπορευματοποίηση της Υγείας και στην ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της Υγείας, όταν ο ίδιος ο υπουργός που υλοποιεί αυτή την πολιτική σε διόρισε στην ηγεσία του ΠΙΣ;

- Πώς θα υπερασπιστεί μια διορισμένη διοίκηση τους νοσοκομειακούς γιατρούς που εργάζονται σε συνθήκες εξάντλησης, με εξοντωτικές εφημερίες, υποστελέχωση και καθηλωμένους μισθούς, όταν η πολιτική ηγεσία που τη διόρισε είναι υπεύθυνη για τα προβλήματά τους;

- Ειδικά η επιλογή της πρώην προέδρου της ΕΙΝΑΠ, που οι νοσοκομειακοί γιατροί της Αττικής γκρέμισαν την παράταξή της, δείχνει ότι - εκτός των άλλων - δεν μπορούν με τίποτα να αποδεχτούν την ήττα της πολιτικής τους και όσων προσπάθησαν να την προωθήσουν ενεργά.

Καμία νομιμοποίηση στην επικίνδυνη κυβερνητική παρέμβαση που δημιουργεί προηγούμενο ώστε κάθε κυβέρνηση να μπορεί, επικαλούμενη διάφορα, να τοποθετεί πρόσωπα της επιλογής της στα όργανα εκπροσώπησης των γιατρών. Το ξαναλέμε. Ανοίγουν επικίνδυνοι δρόμοι».

Η ΔΗΠΑΚ απαιτεί, τέλος, την άμεση κατάργηση της νομοθετικής διάταξης που επιτρέπει αυτή την κυβερνητική παρέμβαση, αλλά και να πραγματοποιηθούν άμεσα εκλογές του ΠΙΣ, με τη συμμετοχή όλων των νόμιμα εκλεγμένων αντιπροσώπων των Ιατρικών Συλλόγων από τις εκλογές του 2026. «Καλούμε τους γιατρούς να ενισχύσουν τον αγώνα μέσα από τα συλλογικά τους όργανα και ανεξάρτητα από την κυβέρνηση, το κράτος και τα επιχειρηματικά συμφέροντα», καταλήγει.

Στο μεταξύ, η ΔΗΠΑΚ είχε ήδη τονίσει, όταν στη βουλή συζητιόταν η απαράδεκτη αυτή διάταξη, ότι «η αποκρουστική αντιπαράθεση μεταξύ των παρατάξεων της ΝΔ και των πρόθυμων συμμάχων τους μέσα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), μετά τις δικαστικές αίθουσες, μετουσιώνεται σε νομοθετικό επίπεδο και σε περαιτέρω κυβερνητική παρέμβαση στο "αυτοδιοίκητο" του ΠΙΣ, όπως είχαμε προειδοποιήσει από τον Μάρτιο του 2026».

Και έθετε τα σοβαρά ερωτήματα που δημιουργούνται:

Περιορίζεται ή όχι η αυτοτέλεια ενός φορέα τυπικά αυτοδιοικούμενου;

Δεν προβλέπει καν κριτήρια για την επιλογή των επτά μελών της διοίκησης, πέρα από το ότι πρέπει να είναι εκλέκτορες και μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Ορίζονται όργανα, όπως το πειθαρχικό συμβούλιο, που θα κληθούν να λάβουν - καθόλου τυπικές - αποφάσεις. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση;

Ορίζεται ως βασική αρμοδιότητα της διορισμένης διοίκησης να διενεργήσει εκ νέου εκλογές. Ο ΠΙΣ όμως δεν είναι πρωτοβάθμιο όργανο, έχει εκλέκτορες μέλη της γενικής συνέλευσης που προκύπτουν από τις εκλογές των ιατρικών συλλόγων. Εφόσον οι εκλογές των ιατρικών συλλόγων είναι έγκυρες, οι εκλέκτορες που έχουν προκύψει είναι δεδομένοι. Αρα το εκλογικό σώμα είναι συγκεκριμένο. Σε τι λοιπόν θα συνίσταται η επανάληψη των εκλογών;

Η ΔΗΠΑΚ υπενθυμίζει πως ο ΠΙΣ συγκεντρώνει όλους τους γιατρούς της χώρας, μισθωτούς και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, μεγαλογιατρούς του ιδιωτικού τομέα και νοσοκομειακούς, και τονίζει: «Αποτελεί θέμα συσχετισμού το αν θα αναδείξει τα προβλήματα των μισθωτών δημοσίου - ιδιωτικού τομέα και των αυτοαπασχολουμένων. Η τελευταία εξέλιξη αυτή αποτελεί απαράδεκτη παρέμβαση στην αυτοδιοίκηση του ΠΙΣ και των Ιατρικών Συλλόγων. Αξιοποιώντας την απόφαση του ΣτΕ για τις εκλογές του 2022, η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει ευνοϊκούς συσχετισμούς στα όργανα των γιατρών. Βέβαια, την ίδια στιγμή αρνείται να εφαρμόσει άλλες αποφάσεις του ΣτΕ που δικαιώνουν τους νοσοκομειακούς γιατρούς για τις μισθολογικές περικοπές. Προκλητική επιλεκτική αμνησία!».