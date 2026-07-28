Τραυματίστηκε ντελιβεράς στον Πειραιά, όπου τον πλάκωσε σκαλωσιά
«Μόνο ντροπή! Κανένας συνάδελφος να μη βάλει τη ζωή του πάνω από τα κέρδη και τα μπόνους της εταιρείας!», τόνισε από την πρώτη στιγμή το Σωματείο, αναφέροντας:
«Λίγες ώρες πέρασαν από τη συνάντηση με την εργοδοσία, που με θράσος μάς διαβεβαίωσε πως δεν φέρει την ευθύνη για την υγεία μας και εφόσον μας έχει δώσει τα ΜΑΠ, είναι καλυμμένη από τον νόμο. Αντί να βγάλουν παύση διανομής, όσο έπεφταν δέντρα στου Γκύζη, στη Δυτική Αττική, όσο στο Κολωνάκι θες βάρκα για να το διασχίσεις, έβγαλαν ενισχυμένες απολαβές, μην και χάσουν 1 ευρώ από τα κέρδη τους! Το σύνθημα "ή τα κέρδη ή οι ζωές μας" είναι πάντα επίκαιρο, κανένας συνάδελφος απροστάτευτος στους δρόμους λίμνες!».
Και ενώ οι εργοδότες δεν έβλεπαν κανέναν κίνδυνο από τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας, πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και στον Πειραιά σημειώθηκε πτώση σκαλωσιάς σε οικοδομή στην οδό Γρηγόρη Λαμπράκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί διανομέας της «Wolt» που διέσχιζε τον δρόμο.
Τεράστιες είναι οι ευθύνες κράτους και κυβέρνησης, που δίνει αβάντα στους εργοδότες για ακόμα μεγαλύτερο ξεσάλωμα, βάζοντας τους εργαζόμενους να καίγονται ή να πνίγονται για να μπουκώνουν με κέρδη τα μονοπώλια.