ΑΔΙΣΤΑΚΤΗ Η ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

Εστελναν διανομείς για παραδόσεις μέσα στην κακοκαιρία της Παρασκευής

Νέα επεισόδια κατέγραψε η εργοδοτική ασυδοσία τωνπου τηνεν μέσω καταιγίδας έστελναν τους εργαζόμενους να δουλέψουν κανονικά, δίνοντας μάλιστα ...αυξημένα μπόνους ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες που υπήρχαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική. Μάλιστα, όπως καταγγέλλει τοέφτασαν στο σημείο να λένε ότι αφού παρέχουν Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) είναι καλυμμένοι από τον νόμο!

«Μόνο ντροπή! Κανένας συνάδελφος να μη βάλει τη ζωή του πάνω από τα κέρδη και τα μπόνους της εταιρείας!», τόνισε από την πρώτη στιγμή το Σωματείο, αναφέροντας:

«Λίγες ώρες πέρασαν από τη συνάντηση με την εργοδοσία, που με θράσος μάς διαβεβαίωσε πως δεν φέρει την ευθύνη για την υγεία μας και εφόσον μας έχει δώσει τα ΜΑΠ, είναι καλυμμένη από τον νόμο. Αντί να βγάλουν παύση διανομής, όσο έπεφταν δέντρα στου Γκύζη, στη Δυτική Αττική, όσο στο Κολωνάκι θες βάρκα για να το διασχίσεις, έβγαλαν ενισχυμένες απολαβές, μην και χάσουν 1 ευρώ από τα κέρδη τους! Το σύνθημα "ή τα κέρδη ή οι ζωές μας" είναι πάντα επίκαιρο, κανένας συνάδελφος απροστάτευτος στους δρόμους λίμνες!».

Και ενώ οι εργοδότες δεν έβλεπαν κανέναν κίνδυνο από τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας, πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και στον Πειραιά σημειώθηκε πτώση σκαλωσιάς σε οικοδομή στην οδό Γρηγόρη Λαμπράκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί διανομέας της «Wolt» που διέσχιζε τον δρόμο.





Ολα τα παραπάνω δύο μέρες αφότου οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν ότι τις μέρες του καύσωνα, παρά τις φαινομενικές απαγορεύσεις, λάμβαναν κανονικά παραγγελίες.

Τεράστιες είναι οι ευθύνες κράτους και κυβέρνησης, που δίνει αβάντα στους εργοδότες για ακόμα μεγαλύτερο ξεσάλωμα, βάζοντας τους εργαζόμενους να καίγονται ή να πνίγονται για να μπουκώνουν με κέρδη τα μονοπώλια.