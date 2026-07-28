ΣΥΡΙΑ

Συμφωνία για δίκτυο αγωγών με το Ιράκ

Συμφωνία για δίκτυο αγωγών πετρελαίου ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι θα υπογράψουν σύντομα αξιωματούχοι της Συρίας και του Ιράκ.

Ρεπορτάζ του αμερικανικού «Bloomberg» αναφέρει ότι η κυβέρνηση του Ιρακινού πρωθυπουργού Αλί Αλ Ζαΐντι έδωσε εντολή στον γενικό διευθυντή της ιρακινής πετρελαϊκής εταιρείας «Basra Oil Co.» να υπογράψει σχετικό μνημόνιο κατανόησης με το υπουργείο Πετρελαίου της Συρίας, με στόχο τη δημιουργία δικτύου πετρελαιαγωγών που θα συνδέει τις δύο χώρες. Ανακοινώθηκε επίσης ότι η ιρακινή κυβέρνηση έδωσε εντολή στον υπουργό Πετρελαίου να υπογράψει μνημόνιο με μια κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν οι εταιρείες «ConocoPhillips», «TI Capital» και «Novaterra», προκειμένου να ξεκινήσουν συζητήσεις για την ενδεχόμενη εξερεύνηση και ανάπτυξη του κοιτάσματος Akkas και των γύρω περιοχών.

Επιπλέον εγκρίθηκε η ενεργοποίηση της συμφωνίας - πλαισίου μεταξύ Ιράκ και Τουρκίας για τους υδάτινους πόρους, με την επισήμανση ότι ο μηχανισμός χρηματοδότησης για τα έργα θα τεθεί σε ισχύ την 1η Σεπτέμβρη.

Το ίδιο διάστημα ο Σύρος τζιχαντιστής Πρόεδρος Αχμεντ Αλ Σαράα, στο πλαίσιο συνέντευξής του στο καταριανό τηλεοπτικό δίκτυο «Al Jazeera», διαβεβαίωσε ότι θέλει να καταλήξει σε μια «συμφωνία ασφαλείας» με το Ισραήλ «και τη συμμετοχή πολλών άλλων χωρών», θεωρώντας πως θα μπορούσε να ανοίξει δρόμο για μια «συνολική ειρήνη», χωρίς να θιγούν τα δικαιώματα της Συρίας στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν.

Επίσκεψη του γγ του ΟΗΕ στη Δαμασκό

Το Σάββατο μετέβη στη Δαμασκό της Συρίας ο Αντόνιο Γκουτέρες, ο πρώτος γγ του ΟΗΕ που επισκέπτεται τη Δαμασκό από το 2009, ζητώντας την άρση όλων των διεθνών κυρώσεων κατά της Συρίας.

«Ο ΟΗΕ στέκεται στο πλευρό του συριακού λαού σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία. Ηρθα απευθύνοντας την πιο δυνατή έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα, μια έκκληση να γίνει κάθε προσπάθεια για τη στήριξη του συριακού λαού και της συριακής κυβέρνησης», δήλωσε ο Γκουτέρες.

Στη Δαμασκό είχε επίσης επαφές με μέλη της «ειρηνευτικής δύναμης» του ΟΗΕ που έχει αναπτυχθεί στα συριακά Υψίπεδα του Γκολάν, που τελούν υπό ισραηλινή κατοχή, καθώς και με εκπροσώπους συριακών ΜΚΟ, εκπροσώπους διαφορετικών κοινοτήτων, γυναικών και νέων.