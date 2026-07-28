Τρίτη 28 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΙΝΑ
Τουλάχιστον 10 νεκροί από πλημμύρες

Καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν την Κυριακή τουριστικό θέρετρο της βορειοδυτικής Κίνας προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 23. Διασώθηκαν, ωστόσο, άλλα 174 άτομα από τα συνεργεία διάσωσης. Τα θύματα προκλήθηκαν μετά από καταρρακτώδη βροχή και πλημμύρα στην κομητεία Γουεϊγιουάν της πόλης Ντίνγκσι, της επαρχίας Γκανσού (1.200 χλμ. νοτιοδυτικά του Πεκίνου).

Σε κατάσταση συναγερμού για τον κίνδυνο πλημμυρών παρέμειναν χτες για ώρες οι αρχές σε εκτενείς περιοχές της νότιας Κίνας, μετά το πέρασμα του ισχυρού τυφώνα «Νουλ».

Την Κυριακή σημειώθηκε πολύνεκρο ναυάγιο στη Νότια Σινική Θάλασσα, όταν ναυάγησε το βιετναμέζικο φορτηγό - πλοίο «Khoi Nguyen 18» στο οποίο επέβαιναν 62 ναυτικοί εν μέσω καταιγίδας. Μετά το ναυάγιο διαπιστώθηκε πως αγνοούνται 17 ναυτικοί.

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν και ελικόπτερα, εκτός από βιετναμέζικα και κινεζικά πλοία, καταφέρνοντας να διασώσουν 45 από τους επιβαίνοντες. Σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση «CCTV», το «Khoi Nguyen 18» αντιμετώπισε δυσκολίες κοντά στον ύφαλο Γιονγκσού, γνωστό επίσης με την ονομασία Fiery Cross, βράχο στο αρχιπέλαγος Σπράτλι, που ελέγχεται από την Κίνα, αλλά αποτελεί αντικείμενο διεκδικήσεων από το Βιετνάμ και τις Φιλιππίνες.

    

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