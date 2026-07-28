Τρίτη 28 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΑΛΛΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ
Τεράστιες δασικές φωτιές - ο λαός αντιμέτωπος με την πολιτική «κόστους - οφέλους»

Ηδη στη Γαλλία έχουν βρει τραγικό θάνατο 3 πυροσβέστες, πάνω από 1.300.000 τα καμένα στρέμματα μέσα στον Ιούλη και στις δύο χώρες, που πρωτοστατούν στους ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς αλλά αφήνουν αθωράκιστο τον λαό και το περιβάλλον

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Κατεστραμμένο βιος σε περιοχή δυτικά της Μαδρίτης

2026 The Associated Press. All

Κατεστραμμένο βιος σε περιοχή δυτικά της Μαδρίτης
Αυτές τις μέρες οι λαοί της Γαλλίας και της Ισπανίας βιώνουν στο πετσί τους τι σημαίνει η αντιπυρική προστασία και πρόληψη να μην είναι προτεραιότητα, αλλά να θεωρείται «κόστος». Πύρινα μέτωπα και στις δύο χώρες κατακαίνε ολόκληρες περιοχές στη νοτιοδυτική επαρχία Ζιρόντ στη Γαλλία, στην Ισπανία γύρω από τη Μαδρίτη, στην Αβιλα, κοντά στη Βαλένθια και σε άλλες εστίες σε Τολέδο και Κόρντομπα. Υπολογίζεται με βάση δορυφορικές λήψεις του ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών, EFFIS (Copernicus), ότι ήδη γύρω στα 1.300.000 στρέμματα γης, δάσος και αγροτικές καλλιέργειες έχουν γίνει στάχτη στις δύο χώρες τις δύο τελευταίες βδομάδες του Ιούλη και περίπου 400.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ δεν είναι γνωστό πόσες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Ακόμα έχουν καταγραφεί στη Γαλλία ο θάνατος δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν στη φωτιά κοντά στο Μπορντό και ενός εθελοντή πυροσβέστη, ενώ οι τραυματίες πυροσβέστες φτάνουν τους 75.

Την ώρα που και οι δύο αστικές κυβερνήσεις, σοσιαλδημοκρατική στην Ισπανία και φιλελεύθερη στη Γαλλία, πρωτοστατούν στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, στην ενίσχυση του καθεστώτος Ζελένσκι στην Ουκρανία, αποδεικνύεται στην πράξη ότι αφήνουν τον λαό και το περιβάλλον αθωράκιστα. Το γνωστό αφήγημα που γνωρίζουμε και στη χώρα μας περί «πρωτόγνωρων συνθηκών», «συνεπειών της κλιματικής κρίσης» και τα καλέσματα «ενότητας» απέναντι στην καταστροφή επιστρατεύονται και πάλι από τις αστικές κυβερνήσεις για το φαινόμενο των «μεγαπυρκαγιών» μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας και καύσωνα, που όμως οι επιστήμονες προειδοποιούν αλλά οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου και του πολέμου δεν παίρνουν έγκαιρα μέτρα ούτε για την πρόληψη ούτε για την αντιμετώπιση της φωτιάς, με επαρκή μέσα και προσωπικό πριν αυτή πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Γαλλία η πολιτική του «κόστους» αποκαλύπτεται με ...θόρυβο σε ό,τι αφορά τον αριθμό των πυροσβεστών: 49.100 οι μόνιμοι και 200.900 οι εθελοντές. Επίσης είναι κοινή πολιτική της ΕΕ, υποτίθεται στο όνομα της ...αλληλεγγύης, οι πυροσβέστες να μεταφέρονται από τη μία χώρα στην άλλη, αντί να εξασφαλίζονται επαρκές προσωπικό και μέσα σε κάθε χώρα.

Πύρινος εφιάλτης σε πολλές περιοχές της Ισπανίας

Από το μέτωπο στη νοτιοδυτική Γαλλία, κοντά στο Μπορντό

2026 The Associated Press. All

Από το μέτωπο στη νοτιοδυτική Γαλλία, κοντά στο Μπορντό
Στην Ισπανία τουλάχιστον 60.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους γύρω από τη Μαδρίτη. Στην ανατολική Ισπανία οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στην παράκτια πόλη της Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, που πρωτοστατεί στη στήριξη του σφαγείου της Ουκρανίας και συνεργάζεται με την Τουρκία για την οικοδόμηση της «νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας» της πολεμοκάπηλης ΕΕ, δήλωσε πως «υπάρχει ανάγκη για μια απάντηση κατάλληλη και ανάλογη με το μέγεθος αυτών των κλιματικών εκτάκτων αναγκών» και πρόσθεσε ότι «όλες οι δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα πρέπει να ενεργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση».

Και στην Ισπανία αυτό που καταγγέλλουν οι λαϊκές συνδικαλιστικές οργανώσεις και το ΚΚ Εργαζομένων Ισπανίας είναι ότι στην Πυροσβεστική κυριαρχούν η μερική εποχική απασχόληση, οι χαμηλοί μισθοί και τον χειμώνα η περικοπή του προσωπικού κατά 40%.

  • Φωτιές έχουν ξεσπάσει επίσης σε κεντρική και νότια Ιταλία. Στην περιοχή Γκαργκάνο, παραθαλάσσιο θέρετρο, τουλάχιστον 300 τουρίστες απομακρύνθηκαν ενώ οι φλόγες πλησίαζαν σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Η φωτιά έκαιγε πευκόφυτες περιοχές όπου βρίσκονται κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία. Ακόμα, στην περιφέρεια Μολίζε της κεντρικής Ιταλίας έγινε εκκένωση κατοίκων και τουριστών, ενώ έχουν διακοπεί πολλές οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις κατά μήκος της Αδριατικής Θάλασσας.
    

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