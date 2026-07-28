Τρίτη 28 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΔΙΕΘΝΗ
ΛΙΒΥΗ
Κινητοποιήσεις στην Τρίπολη κατά του μπλακάουτ και της διαφθοράς

Δυναμικές κινητοποιήσεις, με μπλοκάρισμα κεντρικών δρόμων και εισόδων κυβερνητικών υπηρεσιών, πραγματοποίησαν την Κυριακή το βράδυ στην πρωτεύουσα της Λιβύης, Τρίπολη, χιλιάδες πολίτες που διαμαρτύρονται για τις πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τα ακριβά τιμολόγια ρεύματος σε μία χώρα με τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Διαδηλωτές μπλόκαραν τον παραλιακό δρόμο στη δυτική συνοικία της Τρίπολης, Τζανζούρ, κοντά στον κεντρικό ηλεκτρικό σταθμό. Στη συνοικία Σουκ αλ Τζουμάα της Τρίπολης εκατοντάδες νεαροί, κρατώντας στα χέρια πανό και πλακάτ κατά του δοτού πρωθυπουργού Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, κατάφεραν να κλείσουν τα γραφεία της λιβυκής εταιρείας Τηλεπικοινωνιών, «Libyana Telecom», καταγγέλλοντας φαινόμενα κυβερνητικής διαφθοράς.

Επικοινωνία Μπούλος - Ντμπεϊμπά

Στο φόντο αυτών των κινητοποιήσεων ο Μασάντ Μπούλος, σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για θέματα της Λιβύης, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Λίβυο δοτό πρωθυπουργό στην Τρίπολη σχετικά με τυχόν πρόοδο που μπορεί να επιτευχθεί, ώστε να γεφυρώσει τις διαφορές ανάμεσα στις διαφορετικές δομές εξουσίας που έχουν διαμορφωθεί σχεδόν μιάμιση δεκαετία μεταξύ Δυτικής Λιβύης με έδρα την Τρίπολη και Ανατολικής Λιβύης με έδρα τη Βεγγάζη.

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε χτες ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας - Λιβύης με απώτερο στόχο την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στη σκιά των δεδομένων που προκάλεσε το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

    

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