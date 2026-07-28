ΠΑΜΕ

Εργοδοσία και κυβέρνηση έχουν μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε σφαγεία εργατών!

Τεράστιες και εγκληματικές είναι οι ευθύνες της εργοδοσίας, του κράτους και όλων των κυβερνήσεων

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Λίγες μόλις μέρες μετά τη μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο σκραπ στον Ασπρόπυργο, με έναν νεκρό και δέκα τραυματίες, λίγους μόνο μήνες μετά το εργοδοτικό έγκλημα στη "Βιολάντα", όπου πέντε εργάτριες έχασαν τη ζωή τους, ένας ακόμη εργάτης δεν επέστρεψε στο σπίτι του από το μεροκάματο», σημειώνει το ΠΑΜΕ για το δυστύχημα στην Κόρθινθο, τονίζοντας ότι προστίθεται κι αυτό «στον μακρύ και μαύρο κατάλογο των εργοδοτικών εγκλημάτων που γράφονται καθημερινά με το αίμα της εργατικής τάξης».

Αναλυτικά το ΠΑΜΕ τονίζει:

«Από τη "Βιολάντα" μέχρι τον Ασπρόπυργο και σήμερα την Κόρινθο επαναλαμβάνεται η ίδια ωμή πραγματικότητα, οι χώροι δουλειάς μετατρέπονται σε παγίδες θανάτου, επειδή η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων αντιμετωπίζεται ως "κόστος". Τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και προστασίας μπαίνουν στη ζυγαριά του κέρδους των επιχειρηματικών ομίλων.

Τεράστιες και εγκληματικές είναι οι ευθύνες της εργοδοσίας, του κράτους και όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά!

Η ένταση της εκμετάλλευσης, με τα εξαντλητικά ωράρια και την εντατικοποίηση, το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο, η υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, οι ανεπαρκείς έλεγχοι, η ανοχή στην εργοδοτική ασυδοσία και οι αδειοδοτήσεις με διαδικασίες "άρπα κόλλα" συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα, που αφήνει τους εργαζόμενους απροστάτευτους και εκτεθειμένους καθημερινά σε σοβαρούς και θανάσιμους κινδύνους.

Οταν η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων λογαριάζονται ως "εμπόδιο" στην κερδοφορία, το έγκλημα δεν είναι "απρόβλεπτο", είναι προδιαγεγραμμένο.

Το ΠΑΜΕ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους συναδέλφους του νεκρού εργάτη.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον τραυματία.

Καλούμε τους εργαζόμενους να μη συνηθίσουν τη βαρβαρότητα, να μη δεχτούν ως "κανονικότητα" να φεύγει ένας άνθρωπος για το μεροκάματο και η οικογένειά του να αναρωτιέται με αγωνία αν θα επιστρέψει.

Να δυναμώσουν τώρα η οργάνωση στα σωματεία και η διεκδίκηση μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, για ελέγχους, για δουλειά και ζωή με δικαιώματα.

Δεν θα περιμένουμε το επόμενο έγκλημα!

Να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης της οικογένειας του νεκρού εργαζόμενου.

Να διερευνηθούν πλήρως και χωρίς καμία συγκάλυψη τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες.

Να ελεγχθεί άμεσα αν τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγείας, ασφάλειας και πυροπροστασίας.

Να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι σε όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής και να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματά τους.

Να στελεχωθούν πλήρως η Επιθεώρηση Εργασίας και όλοι οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί με μόνιμο προσωπικό και τα αναγκαία μέσα.

Να εξασφαλιστούν, με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη της εργοδοσίας, όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας στους χώρους δουλειάς.

'Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!».