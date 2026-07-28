Τρίτη 28 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εργοδοτικό έγκλημα - κρίκος της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές των πολλών για τα κέρδη των λίγων

Σε ανακοίνωσή του για το νέο εργοδοτικό έγκλημα σε εργοστάσιο στην Κόρινθο το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Το σημερινό, νέο εργοδοτικό έγκλημα με έναν νεκρό εργάτη, σε εργοστάσιο στην Κόρινθο, επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται για μία ακόμη "κακή στιγμή", αλλά για μια διαμορφωμένη εκρηκτική κατάσταση, με τους χώρους δουλειάς να έχουν γίνει "αρένες θανάτου" στις οποίες η υγεία, η ζωή και η ασφάλεια των εργατών θυσιάζεται στον βωμό της κερδοφορίας.

Τα εργοδοτικά εγκλήματα, με νεκρούς και τραυματίες εργαζόμενους, είναι συνέπεια των ανύπαρκτων μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, αφού αυτά "κοστολογούνται" και απορρίπτονται ως ασύμφορα από το κράτος και την εργοδοσία, των fast track διαδικασιών αδειοδότησης που έχουν νομοθετήσει όλες οι κυβερνήσεις, της αδυναμίας των ελεγκτικών μηχανισμών εξαιτίας της υποστελέχωσής τους, σε τελική ανάλυση της ίδιας της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που μπροστά στα κέρδη δεν υπολογίζει τίποτα.

Τα Τέμπη, η "Βιολάντα", ο Ασπρόπυργος, η Κόρινθος κ.ο.κ. είναι "κρίκοι" της ίδιας "αλυσίδας", δηλαδή της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές και τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων και αυτή η αλυσίδα είναι που πρέπει να σπάσει με την οργανωμένη πάλη του λαού, στην οποία το ΚΚΕ καταθέτει όλες του τις δυνάμεις.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του νεκρού εργάτη.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον τραυματία και απαιτούμε άμεσα, με ευθύνη του κράτους, να διερευνηθούν τα αίτια της έκρηξης».

    

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