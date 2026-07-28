ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Διπλωματικό επεισόδιο μετά τις δηλώσεις Μιλέι

Διπλωματικό επεισόδιο προκλήθηκε ανάμεσα στη Βραζιλία και την Αργεντινή, μετά τις δηλώσεις που έκανε ο νεοφιλελεύθερος Πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, κατά του σοσιαλδημοκράτη Βραζιλιάνου Προέδρου, Ιγνάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ο Μιλέι που βρέθηκε το Σάββατο σε συνέδριο του νεοφιλελεύθερου κόμματος, για να υποστηρίξει τον Φλάβιο Μπολσονάρο (γιο του πρώην Προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο, την περίοδο 2019 - 2023) στην υποψηφιότητά του μπροστά στις προεδρικές εκλογές στις 4 Οκτώβρη, χαρακτήρισε σε χαιρετισμό του τον Λούλα ως «κλέφτη» και «κατάδικο» και κατηγόρησε τη βραζιλιάνικη δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε τον Αλεσάντρ τζι Μοράις, μέλος του βραζιλιάνικου Ανώτατου Δικαστηρίου, «φαλακρό σκουπίδι» επειδή τον εμπόδισε να επισκεφτεί τον «άδικα φυλακισμένο φίλο» του, Ζαΐρ Μπολσονάρο, καταδικασμένο για απόπειρα πραξικοπήματος το 2022 και κρατούμενο κατ' οίκον στην Μπραζίλια.

Μετά από αυτήν τη στάση, το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας ανακάλεσε την Κυριακή για διαβουλεύσεις τον πρεσβευτή της χώρας στο Μπουένος Αιρες και κάλεσε τον Ντανιέλ Ραϊμόντι, πρέσβη της Αργεντινής στη Βραζιλία για εξηγήσεις για την προσβλητική στάση του Μιλέι.

«Στη Βραζιλία δεν ανεχόμαστε κανένας να φυτρώνει εκεί που δεν τον σπέρνουν», είπε χθες ο Πρόεδρος Λούλα, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον αναφερόταν, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης συνδικαλιστικής οργάνωσης. Τόνισε πως θα συνεχίσει να κυβερνά ανεπηρέαστος από την «ανάμιξη οποιουδήποτε».

Στήριξη από την Κίνα

Η Κίνα στο φόντο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση της Αργεντινής, εξέφρασε τη στήριξή της στη Βραζιλία. Ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, σε τηλεφωνική επικοινωνία την Κυριακή με τον Λούλα, του μετέφερε τη στήριξη και ότι η Κίνα απορρίπτει τις «εξωτερικές παρεμβάσεις ούσα έτοιμη να ενισχύσει τον διμερή και πολυμερή στρατηγικό συντονισμό Κίνας - Βραζιλίας».

Ανάρτηση στην πλατφόρμα «Χ» για την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο ομόλογό του έκανε και ο Βραζιλιάνος Πρόεδρος, επισημαίνοντας πως αμφότεροι τάχθηκαν υπέρ της προώθησης συνομιλιών για «πιθανή εμπορική συμφωνία» μεταξύ Κίνας και των μελών του Mercosur, στο οποίο συμμετέχουν Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη και Βραζιλία.