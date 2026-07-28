ΚΟΥΒΑ

Τιμήθηκε η 73η επέτειος της επίθεσης στη Μονκάδα

Μέσα σε τεράστιες δυσκολίες από την ένταση του βάρβαρου αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, ο λαός της Κούβας γιόρτασε την Κυριακή τηντων επαναστατών με επικεφαλής τον ιστορικό ηγέτητης δικτατορίας του Φουλχένσιο Μπατίστα. Εκείνη η επίθεση μπορεί να μην ήταν νικηφόρα, όμως σηματοδότησε την έναρξη μιας επίμονης δουλειάς για την πολιτικο-στρατιωτική οργάνωση των Κουβανών επαναστατών, που πεντέμισι χρόνια μετά οδήγησε στην έναρξη της Επανάστασης και στην έναρξη της σοσιαλιστικής οικοδόμησης με τη βοήθεια της ΕΣΣΔ και των άλλων σοσιαλιστικών χωρών.

Φέτος η κεντρική εκδήλωση έγινε στην επαρχία Πινάρ ντελ Ρίο, με κεντρικό ομιλητή τον Πρόεδρο της χώρας και Α' Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚ Κούβας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, ο οποίος ξεκίνησε με γραπτό μήνυμα του Ραούλ Κάστρο που μετέφερε τις ευχαριστίες του στον λαό για «την προσπάθεια, την αφοσίωση στον επαναστατικό σκοπό και τη δημιουργική εργασία του». Ο Κουβανός Πρόεδρος σημείωσε χαρακτηριστικά για τη σημερινή δύσκολη κατάσταση: «Οι ιστορικοί αντίπαλοι του κουβανικού έθνους εξαπολύουν καθημερινά απειλές κατά της Επανάστασης και κάθε βδομάδα ανακοινώνουν μια νέα τιμωρία για κουβανικές εταιρείες και αξιωματούχους, ακόμα και για εκείνους που είτε Κουβανοί είτε ξένοι τολμούν να στείλουν ένα πετρελαιοφόρο ή να επενδύσουν στην Κούβα». Χαρακτήρισε δε αδιανόητα τα επιχειρήματα για τις κυρώσεις «που στοχεύουν φορείς και αξιωματούχους της κουβανικής δημόσιας Υγείας».

Κατήγγειλε την πρόσφατη έκθεση του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, που κατονομάζει τη Κούβα ως «απειλή». Σημείωσε ότι «η Κούβα όχι μόνο δεν απειλεί καμία άλλη χώρα, αλλά εκεί που άλλοι στέλνουν στρατό και βόμβες, εκείνη στέλνει δασκάλους και γιατρούς». Ανέφερε συγκεκριμένα ότι «παρά τις δυσκολίες, από τα κουβανικά πανεπιστήμια έχουν αποφοιτήσει φέτος 30.185 επαγγελματίες, εκ των οποίων 735 προέρχονταν από 62 χώρες του κόσμου, ανάμεσά τους 23 νέοι Παλαιστίνιοι γιατροί και 5 Αμερικανοί. Αυτό το αποκαλούν τρομοκρατία; Αυτό το αποκαλούν απειλή;». Και συμπλήρωσε: «Μόνη απειλή για την ασφάλεια στην περιοχή, η αληθινή και πραγματική απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και για την ανθρώπινη ζωή, είναι η πολιτική της επιθετικότητας που προκαλεί λιμό, φτώχεια, άτακτες μεταναστεύσεις, χάος, αστάθεια και δεκάδες χιλιάδες θανάτους σε όλο τον κόσμο.

(...) Η Κούβα είναι θύμα μιας ψυχρά υπολογισμένης γενοκτονίας. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει συνειδητά σχεδιάσει και εφαρμόσει μια πολιτική μέγιστου οικονομικού στραγγαλισμού κατά του κουβανικού λαού. Εχει εντείνει την πολιτική αποκλεισμού έξι δεκαετιών, επιβάλλοντας ενεργειακό και οικονομικό εμπάργκο, προκαλώντας μια βαθιά κρίση στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που έχει ως αποτέλεσμα διακοπές ρεύματος που διαρκούν περισσότερο από μία ημέρα και την παράλυση των βιομηχανιών, επηρεάζοντας δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους».

«Μη γίνετε συνένοχοι σε μία ακόμα γενοκτονία»

Τόνισε επίσης με έμφαση: «Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ λειτουργεί μόνο λόγω της συνενοχής εκείνων που φοβούνται την ισχύ της Ουάσιγκτον περισσότερο από την κρίση της Ιστορίας. Αυτή είναι μια νέα έκκληση προς τη συνείδηση του κόσμου: Μη γίνετε συνένοχοι σε μία ακόμα γενοκτονία.

Κάθε φορά που ένα μέρος του κόσμου παραμένει σιωπηλό μπροστά στην επιθετικότητα κατά της Κούβας, το διεθνές δίκαιο αποδυναμώνεται. Κάθε φορά που μια κυβέρνηση αποδέχεται παράνομες κυρώσεις των ΗΠΑ, η αρχή της μη παρέμβασης διαβρώνεται. Κάθε φορά που μια εταιρεία πιέζεται να εγκαταλείψει τις επενδύσεις της στην Κούβα και άλλες διστάζουν να επενδύσουν από φόβο αντιποίνων, η οικονομική δικτατορία μίας μόνο δύναμης ενισχύεται.

Πρώτα ήταν η Γάζα, ο Λίβανος, το Ιράν, σήμερα είναι η Κούβα. Αύριο μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλο έθνος.

Ας μην ξεχνάμε ότι η αλληλεγγύη που τελικά προέκυψε για τη Γάζα σε όλο τον κόσμο ήρθε πολύ αργά για περισσότερους από 70.000 Παλαιστίνιους, εκ των οποίων περίπου 21.000 παιδιά, που οι στάχτες τους αποτελούν μέρος των φριχτών βουνών από ερείπια στα οποία οι μανιακοί σιωνιστές γενοκτόνοι έχουν μετατρέψει αυτήν τη μαρτυρική λωρίδα γης.

Γι' αυτό λέω σήμερα ότι η υπεράσπιση της Κούβας από τη σκληρότητα των δημίων της δεν είναι κάτι που μπορεί να περιμένει!

(...) Υπεράσπιση της Κούβας σημαίνει αγώνας ενάντια στην αποικιοκρατία του 21ου αιώνα, ενάντια στην ηγεμονία, ενάντια στο πρόσχημα ότι μία χώρα πρέπει να αποφασίζει για την τύχη όλων των άλλων! Δεν υπάρχουν ανώτερα ή κατώτερα έθνη. Ο κόσμος που είναι διαιρεμένος μεταξύ αυτοκρατόρων και υπηκόων ηττήθηκε μετά από αιώνες αγώνων και δεν μπορεί να επιστρέψει.

Δυνάμεις και φωνές σε όλο τον κόσμο εξεγείρονται ενάντια στις προθέσεις επιστροφής της ανθρωπότητας στα πιο σκοτεινά μέρη του παρελθόντος της.

Η Κούβα γνωρίζει, αναγνωρίζει και αγκαλιάζει τους λαούς και τις κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των ευγενέστερων του αμερικανικού λαού, οι οποίοι διακινδυνεύουν τα πάντα για να φέρουν ένα φορτίο αλληλεγγύης και υποστήριξης στο νησί».

Ιδιαίτερα χαιρέτισε την παρουσία αντιπροσωπείας οργανώσεων αλληλεγγύης από τις ΗΠΑ που συμμετείχαν στην εκδήλωση, όπως Pastors for Peace, Carlota's Warriors of New York και Jose Marti Cultural Association of Miami.