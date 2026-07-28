ΣΙΑΤΛ.- Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν (μεταξύ τους και ένα παιδί 2 ετών) την Κυριακή στο Σιάτλ των ΗΠΑ από πυροβολισμούς στο γαστρονομικό φεστιβάλ «Bite of Seattle». Το συμβάν σημειώθηκε στο συνεδριακό κέντρο Seattle Center.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το οποίο παρέδωσε το Σάββατο, επανέφερε μεταξύ σοβαρού και αστείου την επιθυμία του να συμμετάσχει για τέταρτη φορά ως υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν το 2028. Στη συνέχεια γέμισε το «Truth Social» με «προεκλογικές αφίσες» που έφτιαξε με εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης.

ΚΙΝΣΑΣΑ.- Πάνω από 3.200 κρούσματα του αιμορραγικού ιού Εμπολα - μεταξύ τους 405 θανατηφόρα - έχουν καταγραφεί στη ΛΔ Κονγκό από την κήρυξη της επιδημίας, ανέφεραν την Κυριακή οι αρχές της αφρικανικής χώρας. Οπως τόνισαν, το όριο των 2.000 κρουσμάτων ξεπεράστηκε στα μέσα Ιούλη.

ΑΜΠΟΥΤΖΑ.- Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν το πρωί της Δευτέρας σε χωριό στην Καντούνα, βορειοδυτική πολιτεία της Νιγηρίας, όταν συμμορίες ενόπλων επιτέθηκαν εν ψυχρώ σε αμάχους για να τους ληστέψουν.

ΜΟΣΧΑ - ΣΑΡΑΓΕΒΟ.- Πέντε Βόσνιοι ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους το Σαββατοκύριακο στο ρωσικό όρος Ελμπρους, το ψηλότερο βουνό της Ευρώπης, καθώς παγιδεύτηκαν από σφοδρή καταιγίδα. Το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών ανέφερε ότι οι διασώστες ανέσυραν τις σορούς δύο νεκρών ορειβατών, που βρέθηκαν στο βουνό σε υψόμετρο 5.350 μέτρων, αφού πρώτα έσωσαν άλλους δύο ορειβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από το βουνό για ιατρική περίθαλψη.

ΧΟΝΙΑΡΑ (ΝΗΣΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ).- Κατάρρευση στοάς σε μεγάλο χρυσωρυχείο στα Νησιά Σολομώντα προκάλεσε χτες εγκλωβισμένους και θύματα, χωρίς οι αστυνομικές αρχές να μπορούν να επιβεβαιώσουν άμεσα τον αριθμό τους. Η τοπική εφημερίδα «In-depth Solomons» ανέφερε τουλάχιστον 10 νεκρούς.