ΓΕΡΜΑΝΙΑ

«Τρομοκρατική επίθεση» χαρακτηρίζεται η επίθεση σε πλήθος στο Βερολίνο

Η επίθεση με αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε εκδήλωση ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην οδό Christopher στο Βερολίνο το Σάββατο το βράδυ και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό άλλων 14 ατόμων χαρακτηρίζεται από τις γερμανικές αρχές ως «τρομοκρατική ενέργεια». Ο δράστης την ώρα της επίθεσης έριξε το βανάκι σε δέντρο και επιχείρησε να διαφύγει, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος. Τελικά, μετά από καταδίωξη την Κυριακή εντοπίστηκε στην αυλή ενός σπιτιού όπου κρυβόταν και τελικά πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από αστυνομικούς.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ο δράστης ήταν ο 21χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ, Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής, γεννημένος στο Βερολίνο. Ενας δεύτερος ύποπτος που είχε προσαχθεί σε σχέση με τη φονική πρόσκρουση με αυτοκίνητο πάνω στο πλήθος, αφέθηκε ελεύθερος.

Ο 21χρονος φέρεται να ήταν γνωστός στις γερμανικές αρχές ως υποστηρικτής του «Ισλαμικού Κράτους». Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείτο σε φυλακή ανηλίκων, για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμό. Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, αναφερόμενος στην επίθεση έκανε λόγο για «ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση» και προειδοποίησε για τον κίνδυνο ο δράστης να βρει μιμητές. Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι ήταν γνωστός στις αρχές «λόγω μεγάλου αριθμού ποινικών αδικημάτων».

Ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, με ανάρτησή του στο «Χ» έκανε λόγο για «αποτρόπαια πράξη» και «επίθεση εναντίον της κοινωνίας μας», κατά τη διάρκεια «ειρηνικού εορτασμού εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων» από όλο τον κόσμο.