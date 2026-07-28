«HELLENIC TRAIN»

Μέχρι και 12ήμερη συνεχόμενη εργασία έφερε η εργοδοσία!

Τροποποίηση της ΣΣΕ που προβλέπει επιπλέον εργασία ανά μήνα υπέγραψε η πλειοψηφία - ΔΑΚΕ και «Δίκτυο» - της διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων «Hellenic Train», χωρίς καν να ρωτήσει τους εργαζόμενους και με τον ισχυρισμό ότι αποτελεί ...επιλογή τους να δουλέψουν παραπάνω, αντιγράφοντας τις αθλιότητες της υπουργού Εργασίας ότι τον νόμο για τον 13ωρο της το ζήταγαν οι εργαζόμενοι! Ομως η επιπλέον εργασία δεν αποτελεί «ελεύθερη επιλογή» για τους εργαζόμενους αλλά εξαναγκασμό, που προκαλείται από τους τσακισμένους μισθούς και την πανάκριβη ζωή.

Η τροποποίηση έγινε σε άρθρο της ΣΣΕ που αφορά τη «διευθέτηση» (με την ευρύτερη έννοια της διαμόρφωσης) του εργάσιμου χρόνου και προβλέπει ότι το προσωπικό που απασχολείται με 5ήμερη εργασία «δύναται να εργάζεται τις ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης». Να σημειωθεί ότι η αποδοχή της επιπλέον εργασίας από τους εργαζόμενους γίνεται άπαξ και όχι κατά περίπτωση. Δηλαδή οι εργαζόμενοι κάνουν αίτηση για να ενταχθούν στη συμφωνία και από εκείνη τη στιγμή θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί να δουλεύουν σε μέρες ξεκούρασης, μέχρι και την ημερομηνία λήξης της συμφωνίας.

Ειδικότερα, κάνοντας την αίτηση οι εργαζόμενοι «αποδέχονται» ότι θα δουλεύουν επιπλέον σε δύο μέρες ξεκούρασης τον μήνα, που μπορεί να είναι «σπαστές» αλλά και συνεχόμενες, κάτι που σημαίνει από 6ήμερη μέχρι και 12ήμερη συνεχόμενη εργασία, ενώ δεν αποκλείεται να δουλεύουν και σε παραπάνω μέρες ξεκούρασης.

Τα παραπάνω οδηγούν σε μια συνθήκη εντεινόμενης φθοράς του οργανισμού, στην εξάντληση και εξουθένωση των εργαζομένων.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΔΕΣΚ Σιδηροδρομικών το επίμαχο θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση μεταξύ της διοίκησης της «Hellenic Train» και των διοικήσεων των δύο Σωματείων Εργαζομένων «Hellenic Train» και Μηχανοδηγών.

Αναλυτικότερα, σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι εδώ και μήνες οι εκπρόσωποι των παρατάξεων ΔΑΚΕ και «Δίκτυο» συζητούσαν τη διαδικασία παζαρέματος του εργάσιμου χρόνου «με την πρόφαση ότι οι εργαζόμενοι θέλουν να δουλεύουν παραπάνω, ότι είναι αίτημα των ίδιων των εργαζομένων η αύξηση των ημερών εργασίας και η καταστρατήγηση του 5ήμερου - 8ωρου. Ομως και εκείνοι οι ίδιοι ξέρουν πολύ καλά ότι αίτημα των εργαζομένων είναι η αύξηση των μισθών», που σήμερα δεν φτάνουν για να βγάλουν τον μήνα, και «αυτός είναι ο λόγος που οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλέψουν παραπάνω ημέρες και ώρες, να κάνουν πάνω από μία δουλειές».

Πίσω από αυτά τα σαθρά επιχειρήματα οι δύο παρατάξεις «κρύβουν την άρνησή τους για διεκδίκηση προσλήψεων που θα καλύπτουν τις ανάγκες και για αύξηση των αμοιβών». Επιπλέον, ενώ δεσμεύτηκαν ότι θα γίνουν Γενικές Συνελεύσεις για να αποφασιστεί από τους εργαζόμενους αν πρέπει να υπογραφεί η πρόταση της εταιρείας, «αρκέστηκαν στην ψήφιση της υπογραφής της πρότασης από το ΔΣ του Σωματείου, αφού είναι λέει καλοκαίρι, θα λείπουν πολλοί σε άδεια και αυτή η τροποποίηση πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί έχουμε χάσει πολύ χρόνο».

Περαιτέρω, η ΔΕΣΚ αναφέρει πως στην προαναφερθείσα συνάντηση η εταιρεία δήλωσε ότι δεν θα γίνουν προσλήψεις εντός του 2026, τουλάχιστον για την τεχνική βάση, «ενώ θα υπάρξουν κάποιες με βάση τον τρόπο φυσικά που καθορίζει τις ανάγκες η ίδια η εταιρεία και όχι με βάση την ασφάλεια, την ομαλή λειτουργία κ.λπ.», και ότι «ο εργαζόμενος θα εργάζεται "καίγοντας" το ρεπό του με βάση τις ανάγκες της εταιρείας, όποτε εκείνη τον χρειαστεί».

Επομένως, «η αντιμετώπιση της υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης με εργαλείο τη "διευθέτηση" είναι "καθρεφτάκια για ιθαγενείς"».

Η ΔΕΣΚ καταγγέλλει την πλειοψηφία στη διοίκηση του Σωματείου και καλεί τους εργαζόμενους σε αγώνα για μείωση του εργάσιμου χρόνου εργασίας, όχι αύξησή του, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, προσλήψεις για τη στελέχωση όλων των τμημάτων και σε όλες τις ειδικότητες, αυξήσεις στους μισθούς στο ύψος των αυξήσεων των τιμών.