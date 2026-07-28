ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ «ΤΕΧΑΝ»

Καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση και εργοδοσία, να μη χαθούν θέσεις εργασίας

Από κοινού στάση εργασίας αύριο Τετάρτη 10 π.μ. - 12 μ. στην εταιρεία «Texan» προκήρυξαν τα Συνδικάτα Μετάλλου Αττικής και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας, καλώντας σε συγκέντρωση στις 9 π.μ. έξω από τα γραφεία της εταιρείας στη Δάφνη.

Πρόκειται για την εταιρεία που διαχειρίζεται τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» και όπως καταγγέλλουν τα Συνδικάτα, «αυτές τις μέρες υπάρχει ένας ορυμαγδός δημοσιευμάτων γύρω από τους όρους των διαγωνισμών και τα οικονομικά στοιχεία των συμβάσεων της "Texan" με δήμους, Περιφέρειες και άλλους δημόσιους φορείς, που γίνονται και αντικείμενο της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Παράλληλα καταγγέλλουν ότι μέσα στην εταιρεία εντείνονται το κλίμα ανασφάλειας και οι απολύσεις, οι πληρωμές με «έναντι» ολόκληρου του μισθού, η μεγάλη εντατικοποίηση, η πίεση για εξάντληση της άδειας, η προσπάθεια της εργοδοσίας να εξωθήσει σε παραίτηση και η πίεση στους εργαζόμενους να εργαστούν έως και 50 χλμ. μακριά από το σημείο όπου εργάζονται τώρα. Ελλιπή είναι και τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, όπως προκύπτει από το πρόσφατο πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας.

«Δεν θα δεχτούμε να πληρώσουμε τα σπασμένα»

Τα Συνδικάτα τονίζουν πως δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην εργοδοσία, που αναγκάζει τους εργαζόμενους να δουλεύουν κάτω από αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες και δεν ενημερώνει υπεύθυνα για την κατάσταση.

«Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, σε όλους εκείνους που λειτούργησαν ως πλασιέ της "Texan"αυτά τα χρόνια, βραβεύοντάς την για τη "βιώσιμη επιχειρηματικότητα" και για την "πράσινη ανάπτυξη". Η κυβέρνηση και όσοι προηγήθηκαν διαμόρφωσαν τους νόμους που χαρίζουν επιδοτήσεις στην "Texan" μέσα από τις εισφορές των εργαζομένων. Ολοι τους ψήφισαν τα πακέτα της ΕΕ μέσα από τα οποία μπούκωσαν τα ταμεία της.

Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στους κάθε λογής "αδιάφθορους" που τρέχουν να ελέγξουν. Αυτό που ελέγχουν είναι αν τα πακέτα των εκατομμυρίων δαπανήθηκαν σωστά για να στηριχθούν οι όμιλοι όπου δίνει προτεραιότητα η ένωση των εκμεταλλευτών, η ΕΕ. Τα δικά μας ζητήματα δεν αφορούν τους ελέγχους τους, γιατί συμφωνούν με την εργασιακή γαλέρα, αρκεί να γίνεται με τις προτεραιότητες της ΕΕ», σημειώνουν στο κοινό κάλεσμα για συμμετοχή στη στάση εργασίας.

Και διεκδικούν να μη χαθεί καμία θέση εργασίας, ανεξαρτήτως της έκβασης της σύμβασης της «Texan» με τους δήμους και τις Περιφέρειες, και σε περίπτωση άλλου αναδόχου να διατηρηθούν όλες οι θέσεις εργασίας, με πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας, των μισθολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Επιπλέον απαιτούν άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων και να μη γίνεται καμία εξώθηση εργαζόμενου σε παραίτηση μέσω εκβιαστικών μετακινήσεων. Πλήρως εξοπλισμένους, κλειστούς και κλιματιζόμενους χώροι εργασίας, με χώρο ανάπαυσης, πόσιμο νερό και πρόσβαση σε τουαλέτα σε κάθε σημείο, καμία ανάθεση ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών ή άλλων εξειδικευμένων τεχνικών εργασιών σε εργαζόμενους που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ειδικότητα και πιστοποίηση.