Τρίτη 28 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΔΕΘ
Σε εργοστάσια της Πέλλας - Ημαθίας έφτασε το κάλεσμα μαζικής συμμετοχής

Περιοδείες από το Συνδικάτο Τροφίμων σε κομποστάδικα και συνεταιρισμούς

Πλατιά ενημέρωση των εργαζομένων στη μεταποίηση φρούτων πραγματοποίησε το Συνδικάτο Τροφίμων Ημαθίας - Πέλλας, και κάλεσε τους εργαζόμενους σε μαζική συμμετοχή στο πανελλαδικό - παλλαϊκό συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη.

Οι συνδικαλιστές βρέθηκαν σε εργοστάσια κομπόστας και συνεταιρισμούς σε Ημαθία και Πέλλα, όπου κάθε καλοκαίρι οι εποχικοί και άλλοι εργαζόμενοι βιώνουν τη σκληρή εκμετάλλευση, τα εργατικά ατυχήματα, τις υπερωρίες και τον χειμώνα το άγχος για το ταμείο ανεργίας.

Αίσθηση έκανε η πρωτοβουλία των συνδικαλιστών να διαβάσουν στους εργαζόμενους το γράμμα συναδέλφισσάς τους από το Κιλκίς, η οποία αναφερόταν στο εργοδοτικό έγκλημα στη «Βιολάντα», αλλά και στο γεγονός ότι πριν δύο χρόνια και η ίδια ακρωτηριάστηκε σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Κιλκίς. Μέσα από το γράμμα αναδεικνύονταν τα βάσανα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες στον κλάδο όπως την πίεση, τον φόβο να μην μιλάς και να μη διαμαρτύρεσαι για να μην απολυθείς και φώτιζε την ανάγκη οι εργαζόμενοι να μπουν αποφασιστικά στον αγώνα λέγοντας πως «οι εργάτες πρέπει να είμαστε ενωμένοι, για να πετύχουμε καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας».

Στη διάρκεια των περιοδειών μοιράστηκε πλατιά και η ανακοίνωση του συνδικάτου για τους «δύο κόσμους» που δεν συναντιούνται πουθενά: Τους βιομηχάνους με τα τεράστια κέρδη τους, από τη μία, και τους εργαζόμενους με τους χαμηλούς μισθούς, τις άσχημες συνθήκες εργασίας, την αβεβαιότητα και την ακρίβεια που βιώνουν, από την άλλη.

Το μήνυμα της ενότητας και του αγώνα μεταφέρθηκε και στους δεκάδες μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι εργάζονται φέτος στις επιχειρήσεις σε Ημαθία και Πέλλα.

Το συνδικάτο, σε κάθε σταθμό της περιοδείας, κάλεσε τους εργαζόμενους να κάνουν στην άκρη τον φόβο και την αναμονή και στις 5 Σεπτέμβρη, μαζί με τους εργαζόμενους από όλη τη χώρα να στείλουν δυνατό μήνυμα αγώνα και διεκδίκησης.

    

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