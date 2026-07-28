ΑΡΜΑ ΘΕΣΠΙΔΟΣ - ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ

Περιοδεία με τον «Επιθεωρητή» του Γκόγκολ

Το Αρμα Θέσπιδος του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, δημιούργημα του Κώστα Καζάκου, συνεχίζει με επιτυχία και τον δεύτερο κύκλο παραστάσεων με ένα από τα αριστουργήματα του παγκόσμιου δραματολογίου, την κωμωδία «Ο Επιθεωρητής» του Νικολάι Γκόγκολ, σε σκηνοθεσία Χρήστου Στρέπκου.

Για 11η συνεχή χρονιά το Αρμα Θέσπιδος περιοδεύει αποσπώντας τη θερμή αποδοχή του κοινού της Περιφέρειας, δίνοντας παραστάσεις εκτός Πατρών. Η περιοδεία ολοκληρώνεται στις 3 Αυγούστου. Το πρόγραμμα παραστάσεων των επόμενων ημερών έχει ως εξής:

Πέμπτη 30 Ιουλίου: Λεχαινά - Πολιτιστικός Σύλλογος «Αγιος Παντελεήμονας», λιμάνι Λεχαινών.

Παρασκευή 31 Ιουλίου: Μοναστηράκι - κεντρική πλατεία.

Σάββατο 1η Αυγούστου: Σκεπαστό - προαύλιος χώρος Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα.

Δευτέρα 3 Αυγούστου: Ελεκίστρα - πρώην Δημοτικό Σχολείο Ελεκίστρας.

Η υπόθεση:

Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης πανικόβλητοι μαθαίνουν ότι ένας επιθεωρητής καταφτάνει ινκόγκνιτο για να τους ελέγξει. Με τον φόβο ότι όλα τους τα «άπλυτα» θα βγουν στη φόρα, μπερδεύουν τον Χλεστιακόφ - έναν ασήμαντο κρατικό υπάλληλο, που βρέθηκε τυχαία στην πόλη για να ξεφύγει από τα χρέη του στον τζόγο - με τον επιθεωρητή. Στην αρχή ο Χλεστιακόφ δεν αντιλαμβάνεται την παρεξήγηση, όταν όμως καταλαβαίνει τι συμβαίνει την εκμεταλλεύεται προς όφελός του. Παριστάνει τον επιθεωρητή και ισχυρίζεται ότι η προσωπική του ακτινοβολία έχει μεγάλη επίδραση στις αποφάσεις του Τσάρου, και έτσι τρομοκρατημένοι οι αξιωματούχοι σπεύδουν να τον καλοπιάσουν με κολακείες και δωροδοκίες, ελπίζοντας να εξαγοράσουν την εύνοιά του.

Συντελεστές:

Μετάφραση - σκηνοθεσία: Χρήστος Στρέπκος

Σκηνογραφία - ενδυματολογία: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Κινησιολογία - σχεδιασμός φωτισμών: Καμίλο Μπεντανκόρ

Μουσική: Γιώργος Τριανταφύλλου

Διεύθυνση παραγωγής: Τίνα Γιοβάνη

Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Κόκκαλης, Κώστας Κουτρουμπής, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ελιάννα Παπαυγέρη, Χριστίνα Αναγνώστου.

Είσοδος ελεύθερη.

Πληροφορίες: 2610623730 και www.dipethepatras.gr.