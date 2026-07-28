ΠΑΤΡΑ

Δυναμική κινητοποίηση για το Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο

Δυναμική απάντηση στην απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για τα παιδιά της Πάτρας και ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδας έδωσαν την περασμένη Πέμπτη στο προαύλιο του Καραμανδάνειου Παιδιατρικού Νοσοκομείου, μετά από κάλεσμα της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας (ΕΙΝΑ), δεκάδες σωματεία και φορείς της Πάτρας, απαιτώντας την ενίσχυση του Ακτινολογικού Τμήματος και την πλήρη στελέχωσή του.

Υπενθυμίζεται ότι το Νοσοκομείο λειτουργεί με μία και μοναδική ακτινολόγο για να καλύψει το πρόγραμμα του μήνα και με την ευκαιριακή συμμετοχή από δύο ιδιώτες part time ακτινολόγους, ενώ δεν εφημέρευε από την προηγούμενη Παρασκευή και για τέσσερις μέρες. Η εγκληματική αυτή κατάσταση ήταν προδιαγεγραμμένη, αφού εδώ και έναν χρόνο είχαν απομείνει μόνο δύο ακτινολόγοι και τελικά ο ένας παραιτήθηκε κάτω από την πίεση της υπερεφημέρευσης.

Μάλιστα ο υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του πριν έναν μήνα στο νοσοκομείο απέδωσε το πρόβλημα στην έλλειψη ακτινολόγων και «διαφήμισε» για μια ακόμα φορά το «καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών», ενώ η λύση που προτείνεται από την 6η ΥΠΕ και τη διοίκηση του νοσοκομείου είναι η μετακίνηση ακτινολόγων από το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Αγιος Ανδρέας» και μίας αγροτικής γιατρού που έχει ολοκληρώσει ειδικότητα, αποδυναμώνοντας ουσιαστικά τις δομές προέλευσής τους.

Την κινητοποίηση χαιρέτισαν ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας Δημήτρης Μαρμούτας, η Δώρα Κουβελιώτη από την Ενωση Γονέων Πάτρας και η Νικολίτσα Λούβαρη από την Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Παρευρέθηκε ακόμα αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Νίκο Καραθανασόπουλο, μέλος της ΚΕ και βουλευτή Αχαΐας.

Η κεντρική ομιλία έγινε από τον Χρήστο Δάβουλο, πρόεδρο της ΕΙΝΑ, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στην κατάσταση που επικρατεί στο Καραμανδάνειο, θυμίζοντας τις αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις που γίνονται εδώ και καιρό. Μάλιστα, με μεγάλη κινητοποίηση που έγινε πριν από τέσσερα χρόνια έγινε κατορθωτό να προκηρυχθούν άμεσα οι θέσεις αναισθησιολόγων. «Τέσσερα χρόνια μετά, και παρά τις πρόσφατες εξαγγελίες του υπουργού για την άμεση ενίσχυση του Ακτινολογικού Τμήματος του μοναδικού παιδιατρικού νοσοκομείου της Δυτικής Ελλάδας, η κατάσταση παραμένει αναλλοίωτη», ανέφερε και θύμισε τις τραγικές ελλείψεις σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, με τα κλειστά νοσοκομεία, τις κλειστές χειρουργικές αίθουσες, τις τρεις πυρκαγιές στο ΓΝ Πατρών την περασμένη χρονιά κ.ο.κ.

Στο μεταξύ, το νέο αυτό πλήγμα με το Ακτινολογικό στο Καραμανδάνειο προστίθεται σε άλλα οξυμένα προβλήματα του νοσοκομείου, αφού π.χ. γίνονται χειρουργεία για μικρούς ασθενείς χωρίς ωστόσο να διατίθεται ΜΕΘ Παίδων, ούτε Μονάδα Νεογνών, παρά μόνο μία ΜΑΦ. Ολόκληρη η περιοχή στερείται παιδονεφρολόγους και αποδυναμώθηκε και το Παιδοκαρδιολογικό Τμήμα, μετά την παραίτηση του ενός από τους δύο συναδέλφους στην πόλη. Η δε πολυδιαφημισμένη Παιδοψυχιατρική κλινική, που εγκαινιάστηκε μετά βαΐων και κλάδων, λειτουργεί χωρίς οργανόγραμμα, με μόνο μία εργαζόμενη σε οργανική θέση, ευρισκόμενη εκτός του κύριου χώρου του νοσοκομείου, εγείροντας ζητήματα ασφάλειας και ταλαιπωρίας για ασθενείς και συναδέλφους.

«Απέξω κούκλα και από μέσα πανούκλα είναι η έκφραση που χαρακτηρίζει το νέο ΕΣΥ!», σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΙΝΑ, αναδεικνύοντας ότι «όσες κορδέλες και να κόψουν τα στελέχη του υπουργείου σε κάποιες σκόρπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις και δωρεές ιδιωτών, η υποστελέχωση και η εργασιακή, μισθολογική και επιστημονική καταβαράθρωση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ, της τωρινής και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, καθιστά άγονες τις όποιες λιγοστές προκηρύξεις. Αυτός είναι ο λόγος που δεν υπήρξε ενδιαφέρον στη μία και μοναδική θέση που προκηρύχθηκε για ακτινολόγο στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, και όχι η έλλειψη ακτινολόγων οι οποίοι επιλέγουν να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα».

Απηύθυνε κάλεσμα συνέχισης του αγώνα, με οργάνωση στα σωματεία και συλλογική διεκδίκηση για να αντιστοιχηθούν τα επιστημονικά επιτεύγματα με την παροχή υψηλού επιπέδου δωρεάν υπηρεσιών Υγείας για όλο τον λαό και αξιοπρεπείς επιστημονικές εργασιακές μισθολογικές συνθήκες για τους υγειονομικούς. Και κλείνοντας έθεσε για μια άλλη μια φορά το αίτημα της ΕΙΝΑ για ενίσχυση του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων με κατεπείγουσες προσλήψεις και ικανοποίηση των μισθολογικών, επιστημονικών και εργασιακών αιτημάτων των νοσοκομειακών γιατρών. Δεν είναι λύση η μετακίνηση γιατρών από άλλες δομές και η αποδυνάμωση των δομών από τις οποίες θα μετακινηθούν.